Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть!

В Венгрии большой выбор уличной еды, которая в некоторых странах на ярмарках появляется только в канун Рождества. В Будапеште эти вкусности можно попробовать круглый год.

Мы будем гулять и знакомиться с венгерской кухней, а это не только гуляш!

Что вас ждет?

Лангош - дрожжевая лепешка с сыром.

Кюртошкалач - это уже сладкая выпечка.

Хурка - один из многочисленных видов жареных колбас.

Кроме гастрономии мы заглянем в первое будапештское метро, рассмотрим фонтаны на площади Надор: керамический Жолнаи и фарфоровый Херенд, по желанию, зайдем в базилику Св. Иштвана, площадь Свободы, ну и, конечно, же полюбуемся Парламентом!

А закончим наш вояж на одном из городских рынков, где познакомимся с колбасками, пройдем экспресс тур по венгерским специам и хунгарикомам.

Обартите внимание, что в воскресенье городской рынок закрыт.