Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть
Вас ожидает необычный формат экскурсии — поесть и посмотреть. В Венгрии большой выбор уличной еды, которая в некоторых странах на ярмарках появляется только в канун Рождества.
В Будапеште эти вкусности можно попробовать круглый год.
Мы будем гулять и знакомиться с венгерской кухней.
В Будапеште эти вкусности можно попробовать круглый год.
Мы будем гулять и знакомиться с венгерской кухней.
Что вы увидите 🤩
- станция первого Будапештского метро
- площадь Йожефа Надора
- Базилика Святого Иштвана
- площадь Свободы
- площадь Кошута
- здание Парламента
- городской рынок
- улица Ваци
- площадь Вёрёшмарти
Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть!
В Венгрии большой выбор уличной еды, которая в некоторых странах на ярмарках появляется только в канун Рождества. В Будапеште эти вкусности можно попробовать круглый год.
Мы будем гулять и знакомиться с венгерской кухней, а это не только гуляш!
Что вас ждет?
Лангош - дрожжевая лепешка с сыром.
Кюртошкалач - это уже сладкая выпечка.
Хурка - один из многочисленных видов жареных колбас.
Кроме гастрономии мы заглянем в первое будапештское метро, рассмотрим фонтаны на площади Надор: керамический Жолнаи и фарфоровый Херенд, по желанию, зайдем в базилику Св. Иштвана, площадь Свободы, ну и, конечно, же полюбуемся Парламентом!
А закончим наш вояж на одном из городских рынков, где познакомимся с колбасками, пройдем экспресс тур по венгерским специам и хунгарикомам.
Обартите внимание, что в воскресенье городской рынок закрыт.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- услуги гида
- Место начала и завершения
- по договоренности с туристами
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 09:00 до 17:00Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
ежедневно с 09:00 до 17:00
Thermal.hungary
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