Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка

Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть

Вас ожидает необычный формат экскурсии — поесть и посмотреть. В Венгрии большой выбор уличной еды, которая в некоторых странах на ярмарках появляется только в канун Рождества.

В Будапеште эти вкусности можно попробовать круглый год.

Мы будем гулять и знакомиться с венгерской кухней.
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка

Что вы увидите 🤩

  • станция первого Будапештского метро
  • площадь Йожефа Надора
  • Базилика Святого Иштвана
  • площадь Свободы
  • площадь Кошута
  • здание Парламента
  • городской рынок
  • улица Ваци
  • площадь Вёрёшмарти
Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть!
В Венгрии большой выбор уличной еды, которая в некоторых странах на ярмарках появляется только в канун Рождества. В Будапеште эти вкусности можно попробовать круглый год.
Мы будем гулять и знакомиться с венгерской кухней, а это не только гуляш!
Что вас ждет?
Лангош - дрожжевая лепешка с сыром.
Кюртошкалач - это уже сладкая выпечка.
Хурка - один из многочисленных видов жареных колбас.
Кроме гастрономии мы заглянем в первое будапештское метро, рассмотрим фонтаны на площади Надор: керамический Жолнаи и фарфоровый Херенд, по желанию, зайдем в базилику Св. Иштвана, площадь Свободы, ну и, конечно, же полюбуемся Парламентом!
А закончим наш вояж на одном из городских рынков, где познакомимся с колбасками, пройдем экспресс тур по венгерским специам и хунгарикомам.
Обартите внимание, что в воскресенье городской рынок закрыт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человекДля группы 11-20 человек
Гастрономическое трио
€130
€170

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 09:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно с 09:00 до 17:00

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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