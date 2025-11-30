Эта экскурсия соединяет красоту природы и очарование истории, отдых в термальных купальнях и наслаждение изысканным вином — всё то, что делает Венгрию страной ярких впечатлений и незабываемых открытий.
Описание экскурсииПосещение термальной купальни в Эгерсалок. Обзорная экскурсия по Эгеру. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. Эгерсалок – небольшая деревня с населением в 2000 человек, расположенный у подножья гор Матра и Бюкк в долине речки Лашко. Настоящей достопримечательностью местности является термальный источник, расположенный к югу от деревни. Температура воды, бьющей из 410 метровой глубины, составляет на поверхности земли 65-68 °С. Привлекает прежде всего столь необычная природа, окружающая посёлок. Минеральные соли, содержащиеся в воде, поступающей из скважины «Вендель», откладываясь на поверхности земли, образуют характерные фигуры: необычные, похожие на верхушку столба. Соль, выделяющаяся из весьма богатой минеральными веществами лечебной воды, непрерывно обогащает новыми кружевами импозантную белую формацию. Лечебная вода с гидрокарбонатом кальция и магния, содержащая также значительное количество натрия получила одну из лучших оценок в категории серных лечебных вод. На территории купального комплекса расположены: 17 открытых и крытых бассейнов общей площадью 1900 кв. м: Бассейны с лечебной водой для принятия ванн, джакузи, бассейны с развлекательными эффектами, водная горка и детские бассейны предоставляют возможность прекрасно провести здесь время как для людей более старшего возраста, так и для молодёжи. Эгер - один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина. Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин. Достопримечательности на маршруте: осмотр туристического центра Эгера, Базилика Эгера, Улица Сечени, Дворец архиепископа (осмотр снаружи), Площадь Эстерхази, Долина Красавиц
Что можно увидеть на экскурсии?
- Термальная купальня Эгерсалок
- Осмотр туристического центра Эгера
- Базилика Эгера
- Улица Сечени
- Дворец архиепископа (осмотр снаружи)
- Площадь Эстерхази
- Долина Красавиц
Услуги гида и транспорт
Входные билеты в купальню (22 евро/чел.)
Обед
По договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
