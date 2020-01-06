10 отзывов оставили туристы

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В Эгер — на родину Бычьей крови

Термальные бассейны в пещерах, прославленное вино в Долине Красавиц и средневековый городок

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

350 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Иштван
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
Иштван – Гид в Будапеште
Это путешествие в заповедные уголки Венгрии наполнено разного рода удовольствиями.

Радость телу принесёт купание в целебной голубой воде в подземной пещере, а взгляду — замок 🏰 у горного озера.

В Эгере вы узнаете о славном прошлом города и рассмотрите барочную архитектуру.

И конечно, вас ждёт Долина Красавиц, где в одном из винных погребов вы насладитесь «Эгерской бычьей кровью» — известным венгерским вином 🍷.
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови

Что вас ожидает

Термальные воды подземной купальни
Проехав по автобану 170 км к северо-востоку от Будапешта, вы попадёте в сказочный подземный мир природной карстовой пещеры. Здесь оборудованы бассейны с круглогодичной температурой воды от 29 до 35 С° — конечно, вы сможете искупаться в их целебной термальной воде бирюзового цвета.

Живописная дорога и Бычья кровь в Долине Красавиц
По пути остановимся полюбоваться замком-гостиницей Лиллафюред, расположенным в ущелье на берегу озера. А после по извилистой лесной дороге через заповедник в горах Бюкк отправимся в предместье Эгера. Здесь, в Долине Красавиц, в одном из многочисленных винных погребков вы попробуете Эгерскую бычью кровь — купажное красное вино. Я расскажу об особенностях и славе этого хунгарикума — так называют сугубо венгерские продукты, отражающие традиции и культуру страны. Попробовав 4-5 видов вина, вы подкрепитесь сытным венгерским обедом — дичью или традиционной ухой «халасле» — в соседней деревне.

Эгер, близкий сердцу каждого венгра
На обратном пути заедем в исторический городок Эгер, не сдавшийся турецкой армии в 1552 году. Я расскажу о подвиге героев и об истории главных достопримечательностей Эгера. Вы погуляете по старинным пешеходным улицам, заглянете в тихие дворики, рассмотрите прекрасно сохранившуюся архитектуру в стиле барокко и неоклассическую базилику. Перед возвращением в Будапешт можно выпить чашку кофе или закрепить знания по теме эгерских вин.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: вход в купальни, дегустация (10-15€), обед
  • По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови
В Эгер — на родину Бычьей крови

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иштван
Иштван
Приветствую вас! Меня зовут Иштван. Я коренной венгр, по профессии дипломат, проживший в в Москве, Киеве и Алматы в общей сложности 23 года. Для меня русский язык — второй родной. Буду рад познакомить вас с историей, культурой, традициями, достопримечательностями и кухней моей Родины. Учитывая ваши индивидуальные запросы, готов подробно рассказать вам о различных аспектах жизни Венгрии и венгров. Постараюсь наполнить ваше пребывание массой позитивных впечатлений, чтобы у вас возникло желание вернуться в Венгрию ещё не один раз.
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10 отзывов оставили туристы

6 января 2020
Познавательно и очень вкусно! Иштван очень увлекательно рассказывает об истории Венгрии, грамотная речь восхищает. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую!
8 декабря 2019
Иштван отличный гид и собеседник. Экскурсия увлекательная и очень вкусная. Советую покупать вино в Эгере, а не в Будапеште из-за большой разницы в цене. Очень советую эту экскурсию людям, которые хотят убежать на несколько часов из города, переполненного туристами, продегустировать отличное вино и очень хорошо покушать. Большое спасибо!
1 декабря 2019
Индивидуальная экскурсия -это комфортное время препровождение! Нас было трое и мы получили огромное удовольствие не смотря на то, что удаленность курорта с термальной водой 170 км от Будапешта. Сама по себе экскурсия ненавязчивая и "релаксная" с заездами на винодельни и в ресторан венгерской кухни, где можно попробовать блюда из дичи! Всем рекомендуем попробовать кабана! Эгер - красивый городок, жаль, что шел дождь и мы промчались по нему очень быстро. Вечером после экскурсии у нас даже оставались силы обойти центр на стороне Пешта! Огромное спасибо Иштвану за хороший маршрут!
21 октября 2019
Восторг, радость, восхищение, счастья- вот какие эмоции нам принесла экскурсия! Иштван -не просто гид, а профессионал своего дела, деликатный, грамотный, слушали запоминая каждое слово! Эегер - волшебное место с прекрасным вином! Если берете экскурсию, не покупайте вино в Будапеште, потому что вы его купите у виноделов на много дешевле и безумно вкуснее. Еще раз спасибо за прекрасную экскурсию! Глубокое уважение и низкий поклон!
24 августа 2019
Огромное спасибо Иштвану за увлекательную экскурсию! Хочу в первую очередь отметить самого гида-он очень эрудирован, интеллигентен, умеет заинтересовать. Во время экскурсии не торопил. Несмотря на наше опоздание на полчаса, не сделал никаких замечаний. В общем только положительные впечатления!
4 июля 2019
Иштван открыл для нас Венгрию в новом свете. Это страна с интересной историей, калейдоскопом событий и неординарными героями. Иштвану удалось сделать экскурсию легкой, познавательной и насыщенной. Мы увидели Венгрию глазами человека, которой живет ее историей и современной жизнью. Мы успели побывать во всех описанных в программе местах и даже больше. Дегустация вин просто великолепна. Заповедник потряс своей красой. Эгер очаровал своим спокойствием. А национальные венгерские блюда будем ещё долго вспоминать. Иштван, спасибо за отличную экскурсию. В следующий раз мы обязательно будем ещё раз Вашими клиентами.
25 мая 2019
Прекрасная поездка, прекрасный гид! Побывали в интересных местах, проехали по красивой дороге, вкусно поели. На все хватило времени, нигде не спешили. Очень было интересно пообщаться с Иштваном. Спасибо!
15 марта 2019
Заявленная программа выполнена полностью. Иштван прекрасно говорит, отвечает на все вопросы по истории, культуре и политическому устройству, жизни в Венгрии. Если Вы хотите приятно провести время-поплавать в пещерном спа, попробовать вино, вкусно покушать в погребке и часик прогуляться на закате по г. Эгер-это экскурсия для Вас и все будет замечательно. Если основной целью вашей поездки является прогулка по г. Эгер, то эта экскурсия не для Вас- так как на город осталось всего 1, 5 часа в предзакатное время, и заканчивается она в темноте. И это при том, что Иштван пошел навстречу нашему желанию продлить световой день и начал экскурсию на час раньше плана, в 8 часов по нашей просьбе. г. Эгер- маленький милый городок, где хочется просто побродить по улочкам, но на это, к сожалению, времени у нас не было. Иштван увидел, что мы расстроились и не отказал в нашей просьбе, подождал пока мы попьем кофе перед обратной дорогой в г. Эгер, несмотря на то, что время, заявленное на экскурсию уже закончилось. Если для Вас важно посмотреть старинный город, погулять подольше по его красивым улочкам, советуем отказаться от дегустации, и обед с погребка, где обслуживание неторопливое и занимает много времени, перенести в кафе г. Эгер.
7 февраля 2019
Экскурсовод, который проводил нам экскурсию глубоко понимающий и владеющий материалом, который он доводит, Иштван. Экскурсия проведена на высоком профессиональном уровне. Неизгладимое впечатление оставил город Эгер, с его красотой тихих улиц, монументальным величием Базилики и городской крепости, в которой героически сражались и защищали свою страну предки нынешних венгров. Это достойно глубокого уважения. Спасибо Иштвана за проведённую для нас экскурсию, без всякого, рекомендую всем...... вива Венгрия))))
Наталья
4 сентября 2018
Благодаря Иштвану мы прониклись любовью к его родному краю, спасибо ему за это. Прекрасно изложенный, структурированный материал, особенная деликатность делают путешествие особенным.

Иштван проводит ещё 4 экскурсии

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