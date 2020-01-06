10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Термальные воды подземной купальни

Проехав по автобану 170 км к северо-востоку от Будапешта, вы попадёте в сказочный подземный мир природной карстовой пещеры. Здесь оборудованы бассейны с круглогодичной температурой воды от 29 до 35 С° — конечно, вы сможете искупаться в их целебной термальной воде бирюзового цвета.

Живописная дорога и Бычья кровь в Долине Красавиц

По пути остановимся полюбоваться замком-гостиницей Лиллафюред, расположенным в ущелье на берегу озера. А после по извилистой лесной дороге через заповедник в горах Бюкк отправимся в предместье Эгера. Здесь, в Долине Красавиц, в одном из многочисленных винных погребков вы попробуете Эгерскую бычью кровь — купажное красное вино. Я расскажу об особенностях и славе этого хунгарикума — так называют сугубо венгерские продукты, отражающие традиции и культуру страны. Попробовав 4-5 видов вина, вы подкрепитесь сытным венгерским обедом — дичью или традиционной ухой «халасле» — в соседней деревне.

Эгер, близкий сердцу каждого венгра

На обратном пути заедем в исторический городок Эгер, не сдавшийся турецкой армии в 1552 году. Я расскажу о подвиге героев и об истории главных достопримечательностей Эгера. Вы погуляете по старинным пешеходным улицам, заглянете в тихие дворики, рассмотрите прекрасно сохранившуюся архитектуру в стиле барокко и неоклассическую базилику. Перед возвращением в Будапешт можно выпить чашку кофе или закрепить знания по теме эгерских вин.