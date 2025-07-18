Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт. Романтичная и колоритная Буда утопает в зелени деревьев. Здесь спокойно и тихо, а достопримечательности рассказывают о богатой многовековой истории города. Оживленный и многолюдный Пешт более развит. Достопримечательности здесь более молодые, чем в Буде, но не менее интересные. За один день мы побываем сразу на двух сторонах.
Описание экскурсииПешт Знакомство с Венгрией предлагаем начать с небольшого путешествия по ее прекрасной столице. Увидеть и узнать все самое интересное и увлекательное за короткий промежуток времени нашим гостям помогут профессиональные русскоязычные гиды. Начав экскурсию от вашего отеля, в зависимости от его расположения, маршрут будет построен так, что вы обязательно проедете по знаменитому бульвару Андраши (внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО) с особняками эпохи Неоклассицизма, окажетесь на площади Героев, где сможете внимательно рассмотреть скульптуры основных исторических деятелей страны, и узнаете краткую историю Венгрии. Затем прогуляетесь по парку около купальни Сечени, заглянете в сад замка Вайдахуняд и познакомитесь с загадочным Anonymus. Вернувшись обратно в машину, вы проедете мимо знаменитого ресторана Гундель, двигаясь дальше к самому величественному собору Будапешта – базилике Св. Иштвана. Буда Переехав на противоположный берег, вы окунетесь в атмосферу старинной Буды, пройдёте по её мощёным улочкам, и с Рыбацкого Бастиона- визитной карточки столицы, перед вами откроется захватывающая дух панорама на Пештскую часть Будапешта - как- будто сошедшее с открытки здание Парламента, теряющийся в дымке пульсирующий мегаполис с бульварами и особняками, а также вы увидите прекрасные мосты через Дунай, которые словно руки, тянущиеся друг к другу, соединяют навечно две части города. Затем, прогуливаясь мимо церкви Пресвятой Богородицы, архитектурного шедевра в позднеготическом стиле, мимо магазинчиков, аптек и кондитерских, история возникновения которых уходит глубоко в века, мимо музеев и Резиденции Президента, наконец то увидите во всей своей мощи Королевский Дворец. Вокруг дворца расположилось множество статуй, памятников и фонтанов. Статуя птицы Турул, отлитая из бронзы, была создана к тысячелетию освоения венграми этих земель. Памятник Евгению Савойскому, полководцу, бившемуся с османской ордой, гордо возвышается перед входом в замок. Встроенный в стену замка фонтан, изображающий короля Матьяша во время охоты, не оставит равнодушным даже самых больших скептиков, ведь легенда, по следам которой он был создан, повествует о любви. Со смотровой площадки перед дворцом, открывается панорама на Варкерт базар- совсем недавно отлично отреставрированный парк с изящными строениями, гору Геллерт и статую Свободы. Сейчас в замке расположена Национальная Венгерская Галерея и Музей Будапешта, которые можно посетить самостоятельно по окончании экскурсии.
каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Синагогу
- Площадь Эржебет
- Базилику Святого Иштвана
- Площадь Свободы
- Здание Венгерского Парламента
- Королевский дворец
- Рыбацкий бастион
- Собор Матьяша
Что включено
- Услуги водителя-гида или гида и водителя отдельно (в зависимости от выбранной опции)
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид подьедет за вами к отелю
Завершение: Гид отвезёт вас к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Благодаря профессиональному гиду Алексу мы увидели основные достопримечательности Будапешта, узнали об истории города и страны.
Все очень понравилось.
Все очень понравилось.
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К
Благодаря профессиональному гиду Алексу мы увидели основные достопримечательности Будапешта, узнали об истории города и страны.
Все очень понравилось.
Все очень понравилось.
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A
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M
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I
Хороший гид
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