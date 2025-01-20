3 отзыва

2.5 часа

Индивидуальная до 6 чел.

Пешком по Будайской крепости Начало: У выхода метро Száll Kálmán tér (красная линия)

Расписание: в любой день, с понедельника по четверг, в любое время с 09:00 до 16:00