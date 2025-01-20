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10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
27 фев в 08:00
3 мар в 08:00
215€194 за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 16 чел.
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям в 10:00
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
€35 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Будайской крепости
Начало: У выхода метро Száll Kálmán tér (красная линия)
Расписание: в любой день, с понедельника по четверг, в любое время с 09:00 до 16:00
27 фев в 09:00
3 мар в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья20 января 2025Аркадий замечательно провел экскурсию, был очень доброжелательным, мы были с моим сыном 5 лет и когда было нужно он всегда
- EElena20 октября 2024Замечательный гид Марина не только все интересно рассказала и показала, но ещё и с великолепным чувством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании, была очень насыщенная. Влюбляться в город нужно именно так. Большое спасибо
- ВВалерия17 сентября 2024Экскурсия была проведена на высочайше профессиональном уровне! Наш экскурсовод Аркадий - отличный экскурсовод, очень интересно и неформально рассказал нам об
- ЕЕлена13 сентября 2024Лучший Гид в Будапеште - Аркадий! Ему присуще глубокое объективное знание истории. Удивил редкими деталями, точностью, интересными легендами и рассказами.
- YYulia30 июля 2024Экскурсия классический Будапешт мало сказать, что понравилась, - очень впечатлила. Очаровала Юля своим рассказом, глубокими знаниями истории и самого города.
- ВВячеслав27 мая 2024Всё на высшем уровне!
- ШШерман18 ноября 2022Мы попали на пешеходную экскурсию по Будде с прекрасным гидом. Профессиональный гид. Очень понравилась экскурсия.
- AAnna30 сентября 2022Спасибо большое гиду Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Буде. Мы получили море удовольствия и приятных впечатлений. Очень рекомендуем Ирину. Ещё раз большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Купальни Геллерт»
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