Купальни Геллерт – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Купальни Геллерт» в Будапеште на русском языке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Будапешт во всей красе за 6 часов
На машине
скидка
10%
16 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
27 фев в 08:00
3 мар в 08:00
215194 за всё до 4 чел.
Классический Будапешт
18 отзывов
3 часа
Групповая
до 16 чел.
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Расписание: По воскресеньям в 10:00
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
35 за человека
Пешком по Будайской крепости
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Будайской крепости
Начало: У выхода метро Száll Kálmán tér (красная линия)
Расписание: в любой день, с понедельника по четверг, в любое время с 09:00 до 16:00
27 фев в 09:00
3 мар в 09:00
120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    20 января 2025
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Аркадий замечательно провел экскурсию, был очень доброжелательным, мы были с моим сыном 5 лет и когда было нужно он всегда
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    делал паузу чтобы он отдохнул и вообще подстраивался под наши нужды. Отличное наполнение экскурсии, интересно и увлекательно) Только положительные эмоции, столько рекомендаций)

  • E
    Elena
    20 октября 2024
    Классический Будапешт
    Замечательный гид Марина не только все интересно рассказала и показала, но ещё и с великолепным чувством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании, была очень насыщенная. Влюбляться в город нужно именно так. Большое спасибо
  • В
    Валерия
    17 сентября 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Экскурсия была проведена на высочайше профессиональном уровне! Наш экскурсовод Аркадий - отличный экскурсовод, очень интересно и неформально рассказал нам об
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    истории Венгрии, о ее традициях и о многом, многом другом, мы получили массу интереснейшей и полезной информации! А еще он очень хороший и приятный человек! Экскурсия очень комфортная, и, повторю прежние комментарии, действительно проходит на едином дыхании.

  • Е
    Елена
    13 сентября 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Лучший Гид в Будапеште - Аркадий! Ему присуще глубокое объективное знание истории. Удивил редкими деталями, точностью, интересными легендами и рассказами.
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    Его человеческое обаяние, оптимизм, энергия и обязательность подкупает! Любит Венгрию и показывает ее во всей красе! Экс-министр юстиции Лущиков С. Г. С супругой.

  • Y
    Yulia
    30 июля 2024
    Классический Будапешт
    Экскурсия классический Будапешт мало сказать, что понравилась, - очень впечатлила. Очаровала Юля своим рассказом, глубокими знаниями истории и самого города.
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    Экскурсовод отвечала на все вопросы группы, даже не связанные напрямую с программой экскурсии. Очень гармонично составлена программа, часть на микроавтобусе и часть пешком, из-за этого быстро добирались до всех эмблемотмчных мест города и было совсем неутомительно. Юля давала рекомендации по обеденным местам и ориентировала в городе. В конце, после трёхчасовой прогулки, хотя уже все уже и насытились фактами из истории, никто из группы не хотел отпускать Юлю. Приятная атмосфера, заботливое отношение ко всем участникам, очень рекомендуемая экскурсовод и экскурсия! При приезде сюда ещё раз хотелось бы повторить или заказать экскурсию у Юли другой тематики. Спасибо!

  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Классический Будапешт
    Всё на высшем уровне!
  • Ш
    Шерман
    18 ноября 2022
    Пешком по Будайской крепости
    Мы попали на пешеходную экскурсию по Будде с прекрасным гидом. Профессиональный гид. Очень понравилась экскурсия.
  • A
    Anna
    30 сентября 2022
    Пешком по Будайской крепости
    Спасибо большое гиду Ирине за интересную и познавательную экскурсию по Буде. Мы получили море удовольствия и приятных впечатлений. Очень рекомендуем Ирину. Ещё раз большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Купальни Геллерт»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Гора Геллерт
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Купальни Геллерт" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 194 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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