Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)

Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии - Буда, предлагаем...

Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии — Буда, предлагаем отправиться на прогулку в более современную часть города — Пешт.

Занимая большую часть города, Пешт является сердцем и главной артерией Будапешта.

Здесь расположено большее число значимых достопримечательностей венгерской столицы, в том числе парки, площади, главные улицы, магазины, музеи, кафе, рестораны, пабы и рынки.

В Пеште жизнь кипит круглосуточно и этот бешенный ритм затягивает.
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)

Что вы увидите 🤩

  • Синагогу
  • Площадь Эржебет
  • Базилику Святого Иштвана
  • Площадь Свободы
  • Здание Венгерского Парламента
От Синагоги к базилике
Если вы проживаете в городской части Будапешта или же успели побывать на экскурсии по Буде, то ждем вас на увлекательную прогулку по Пешту. Мы начнем экскурсию с площади перед центральной Синагогой, пройдем, погрузившись в городскую жизнь, по центральному проспекту через одну из красивейших площадей Эржебет — место популярного отдыха и развлечений столичной молодежи. Мы пройдем мимо современного фонтана с прозрачным дном, который одновременно является крышей подземного ночного клуба «Аkvárium», к базилике Святого Иштвана, чтобы своими глазами увидеть всю мощь этого строения!
От площади Свободы к Парламенту
Дальше мы пройдем через площадь Свободы, которая скорее напоминает парк, благодаря многочисленным деревьям и кустарникам. Любуясь старинной архитектурой, направимся в сторону набережной по улице Vecsey. И через несколько метров перед нами появится здание Венгерского Парламента, которое считается самым красивым строением в Будапеште. Осмотрев Парламент снаружи, вы сможете посетить его внутри. Экскурсии на русском языке проводятся в нем ежедневно!

Важно знать:

  • Дети до 12 лет посещают экскурсию бесплатно
  • Билеты в Парламент можно приобрести заранее.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый 12+
€15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По пятницам в 14:00

GastroPlusTour
GastroPlusTour
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