От Синагоги к базилике

Если вы проживаете в городской части Будапешта или же успели побывать на экскурсии по Буде, то ждем вас на увлекательную прогулку по Пешту. Мы начнем экскурсию с площади перед центральной Синагогой, пройдем, погрузившись в городскую жизнь, по центральному проспекту через одну из красивейших площадей Эржебет — место популярного отдыха и развлечений столичной молодежи. Мы пройдем мимо современного фонтана с прозрачным дном, который одновременно является крышей подземного ночного клуба «Аkvárium», к базилике Святого Иштвана, чтобы своими глазами увидеть всю мощь этого строения!

От площади Свободы к Парламенту

Дальше мы пройдем через площадь Свободы, которая скорее напоминает парк, благодаря многочисленным деревьям и кустарникам. Любуясь старинной архитектурой, направимся в сторону набережной по улице Vecsey. И через несколько метров перед нами появится здание Венгерского Парламента, которое считается самым красивым строением в Будапеште. Осмотрев Парламент снаружи, вы сможете посетить его внутри. Экскурсии на русском языке проводятся в нем ежедневно!

Важно знать: