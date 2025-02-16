Экскурсии в Синагогу Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Синагога» в Будапеште на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Еврейский Будапешт
На машине
4 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Здесь в центре внимания будет три синагоги
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 6 чел.
Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«От Синагоги к базилике Если вы проживаете в городской части Будапешта или же успели побывать на экскурсии по Буде, то ждем вас на увлекательную прогулку по Пешту»
Расписание: В любой день, с понедельника по четверг, в любое время с 09:00 до 16:00 часов.
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
Пешая
2 часа
Билеты
Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
В своём темпе познакомиться с достопримечательностями и историей города
Начало: У синагоги на улице Дохани
«Синагога на улице Дохан, в сердце еврейского квартала»
Завтра в 10:00
17 мар в 10:00
€43 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    16 февраля 2025
    Еврейский Будапешт
    Очень понравилось как организована екскурсия, а так же сам гид Анджелика. Все прошло на высшем уровне — всё четко, без задержек и суеты. Маршрут оказался интересным и насыщенным, позволил увидеть множество красивых мест, о которых мы даже не догадывались.
  • Е
    Ефим
    13 февраля 2025
    Еврейский Будапешт
    Все прошло прекрасно. Большое спасибо экскурсоводу Анжелика.
  • Д
    Дани
    9 января 2025
    Еврейский Будапешт
    Экскурсия была очень познавательной, Анжелика — прекрасный рассказчик, знающий многое и хорошо ознакомленный с темой еврейской истории Будапешта. При посещении
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    синагоги мы с интересом слушали её увлекательный и подробный рассказ спокойным, тихим голосом о трагических событиях, происходивших в Венгрии в течение 20-го века. В конце экскурсии, когда мы уже были полны впечатлений, Анжелика сменила тон и задорно предложила нам угоститься местным ликёром Уникум (рекомендуем!), чтобы согреться при минус четырёх и пронизывающем ветре с туманом. В конце экскурсии мы прощались, как старые друзья. Мы весьма рекомендуем эту экскурсию и этого экскурсовода!

  • T
    Tatiana
    25 июня 2022
    Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
    Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Синагога»

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  3. Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Площадь Героев
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Синагога», 26 ⭐ отзывов, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май