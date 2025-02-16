Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Здесь в центре внимания будет три синагоги:»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком от Синагоги до Парламента (Пешт)
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«От Синагоги к базилике Если вы проживаете в городской части Будапешта или же успели побывать на экскурсии по Буде, то ждем вас на увлекательную прогулку по Пешту»
Расписание: В любой день, с понедельника по четверг, в любое время с 09:00 до 16:00 часов.
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Билеты
Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
В своём темпе познакомиться с достопримечательностями и историей города
Начало: У синагоги на улице Дохани
«Синагога на улице Дохан, в сердце еврейского квартала»
Завтра в 10:00
17 мар в 10:00
€43 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna16 февраля 2025Очень понравилось как организована екскурсия, а так же сам гид Анджелика. Все прошло на высшем уровне — всё четко, без задержек и суеты. Маршрут оказался интересным и насыщенным, позволил увидеть множество красивых мест, о которых мы даже не догадывались.
- ЕЕфим13 февраля 2025Все прошло прекрасно. Большое спасибо экскурсоводу Анжелика.
- ДДани9 января 2025Экскурсия была очень познавательной, Анжелика — прекрасный рассказчик, знающий многое и хорошо ознакомленный с темой еврейской истории Будапешта. При посещении
- TTatiana25 июня 2022Все было просто замечательно! Гид-Ирина. Вместо групповой у нас получилась индивидуальная экскурсия. Много интересной информации,логично, хорошо изложено. Интересный маршрут. По ходу много полезных практических советов. Ну а сам город стоит того,чтобы по нему гулять до упада! Он просто сказочный!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Синагога»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Синагога», 26 ⭐ отзывов, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май