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Сецессион - венгерский модерн

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Сецессион - венгерский модерн
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €85 за экскурсию

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Сецессион - венгерский модерн
Сецессион - венгерский модерн

Что вы увидите

  • здание сберегательного почтового банка
  • здание на площади Сервита
  • здание на улице Ваци
  • здание Парижский Двор
  • Дом венгерского модерна - Дом Бедо
  • Дворец Грешем
Программа для гурманов туризма, для эстетов, влюблённых в прекрасное. Архитектурный стиль, появившийся на рубеже XIX-XX веков, в странах Европы получил различные названия: на территории Австро-Венгрии — сецессион (secession), в России и Великобритании — модерн (modern), во Франции — ар-нуво (art nouveau), в Германии — югендстиль (jugendstil). Но именно на территории Австро-Венгрии этот стиль получил наибольшее распространение.
Местные архитекторы, вслед за самой яркой фигурой венгерского сецессиона Эдёном Лехнером, спроектировали роскошные особняки и дома в центре венгерской столицы ⭐️, которые и сейчас являются её украшением. Тематическая прогулка 👣 по живописным улочкам и площадям центра Пешта с осмотром самых интересных объектов: дома Бедо - дом венгерского сецессиона, дворца Грешэм и других, заканчивается в одном из красивейших кафе города, где за чашечкой кофе или чая вы сможете продолжить беседу о красочном венгерском сецессионе.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Сецессион - венгерский модерн
    Сецессион - венгерский модерн
    Сецессион - венгерский модерн
    Сецессион - венгерский модерн
    Сецессион - венгерский модерн
    Сецессион - венгерский модерн

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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