Программа для гурманов туризма, для эстетов, влюблённых в прекрасное. Архитектурный стиль, появившийся на рубеже XIX-XX веков, в странах Европы получил различные названия: на территории Австро-Венгрии — сецессион (secession), в России и Великобритании — модерн (modern), во Франции — ар-нуво (art nouveau), в Германии — югендстиль (jugendstil). Но именно на территории Австро-Венгрии этот стиль получил наибольшее распространение.

Местные архитекторы, вслед за самой яркой фигурой венгерского сецессиона Эдёном Лехнером, спроектировали роскошные особняки и дома в центре венгерской столицы ⭐️, которые и сейчас являются её украшением. Тематическая прогулка 👣 по живописным улочкам и площадям центра Пешта с осмотром самых интересных объектов: дома Бедо - дом венгерского сецессиона, дворца Грешэм и других, заканчивается в одном из красивейших кафе города, где за чашечкой кофе или чая вы сможете продолжить беседу о красочном венгерском сецессионе.