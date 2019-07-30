Что вас ожидает

Это не сказки

Возможно, вы удивитесь, но Будапешт — город, в котором тайные общества основательно «наследили», и я помогу вам распутать их следы. В Национальном архиве до сих пор хранятся протоколы заседаний масонских лож с именами присутствующих, поэтому вы узнаете, кто из исторических личностей пытался скрыть свою принадлежность к оккультным обществам, насколько высокопоставленными были эти люди и какие ритуалы соблюдались на секретных сборищах. Я расскажу, какими событиями в масштабах страны и даже континента обернулось вмешательство масонов и кто из современных политиков заходит в масонские ложи как к себе домой.

Символика и ценности тайных обществ

Тайные общества станут ближе: вы поймёте, что у людей, которые в них состоят, есть свои идеалы, ценности и стремления. Возможно, вы даже их разделяете, просто не знаете об этом! Я расскажу, кем были первые масоны, и покажу, где оставили свои знаки наследники древнеегипетских жрецов: мы пройдём мимо известных в Будапеште зданий, и вы заметите и научитесь читать необычную символику. Узнаете, какую тайну только раз в году и только в Венгрии раскрывают солнечные лучи, о чём молчат «будапештские» сфинксы и так ли плох «всемирный заговор».

Членам регулярных масонских лож предоставляется скидка:)