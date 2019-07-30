Прошлое и настоящее тайных обществ

Масонские ложи и всемирный заговор: что скрывают будапештские архивы

5
29 отзывов
Индивидуальная
На моей экскурсии вы узнаете о тайных обществах всё, о чём боялись спросить, а может и больше.

Масонские ложи и прочие секретные членства — не вымысел, и я смогу доказать вам это, опираясь на уникальные документы из Национального архива.

Вам откроются важные события прошлого и жизни реальных личностей, которые меняли европейскую историю, вы научитесь разгадывать тайные символы, узнаете, что такое пресловутый «всемирный заговор» и погрузитесь в то, что ускользает от взгляда несведущих людей.
Прошлое и настоящее тайных обществ
Прошлое и настоящее тайных обществ
Прошлое и настоящее тайных обществ
Прошлое и настоящее тайных обществ
Прошлое и настоящее тайных обществ
Прошлое и настоящее тайных обществ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Это не сказки
Возможно, вы удивитесь, но Будапешт — город, в котором тайные общества основательно «наследили», и я помогу вам распутать их следы. В Национальном архиве до сих пор хранятся протоколы заседаний масонских лож с именами присутствующих, поэтому вы узнаете, кто из исторических личностей пытался скрыть свою принадлежность к оккультным обществам, насколько высокопоставленными были эти люди и какие ритуалы соблюдались на секретных сборищах. Я расскажу, какими событиями в масштабах страны и даже континента обернулось вмешательство масонов и кто из современных политиков заходит в масонские ложи как к себе домой.

Символика и ценности тайных обществ
Тайные общества станут ближе: вы поймёте, что у людей, которые в них состоят, есть свои идеалы, ценности и стремления. Возможно, вы даже их разделяете, просто не знаете об этом! Я расскажу, кем были первые масоны, и покажу, где оставили свои знаки наследники древнеегипетских жрецов: мы пройдём мимо известных в Будапеште зданий, и вы заметите и научитесь читать необычную символику. Узнаете, какую тайну только раз в году и только в Венгрии раскрывают солнечные лучи, о чём молчат «будапештские» сфинксы и так ли плох «всемирный заговор».

Членам регулярных масонских лож предоставляется скидка:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро Oktogon
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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И
30 июля 2019
Приехал ради этой экскурсии из Словакии. И ни разу не пожалел. Самая интересная и увлекательная экскурсия из тех, где я был!
Факты, совпадения и увлечённость гида этой темой поражают воображение!
То, что казалось не более чем красивыми легендами, вдруг становится явью!
И даже если это всё неправда или правда лишь отчасти, как сказал Тирион Ланистер: «Нет ничего сильнее хорошей истории!»:)
А история и впрямь сильная!
С надеждой жду от Игоря второй части этой экскурсии.
Е
25 июля 2019
Очень неутомительно, интересно. Помимо исторических фактов, также показывают интересные фотографии и объясняют смысл символов и изображений. От экскурсовода невозможно оторвать глаз!
Д
27 июня 2019
Профессионально подготовленная, увлекательная, живая экскурсия. Масса интересной информации из документальных источников. Игорь - прекрасный рассказчик и организатор. Спасибо большое! Обязательно посоветуем Вашу экскурсию друзьям. Семья Лев.
М
28 мая 2019
Если честно, не хотела ничего писать, так как не разделяю, воссторженных отзывов туристов. Но смутил момент, что наш гид через две недели сменил имя. В целом экскурсия неплохая. Огорчило, что материал был преподнесён слегка поверхностно в плане исторических фактов. Не сомневаюсь, что знания Ильи весьма глубоки, но на будущее я бы избегала фраз: «Я очень много знаю, но боюсь перегрузить вас информацией», такая фраза ставит под сомнением уровень глубины этих знаний. Люди, которые ходят на индивидуальные экскурсии, готовы быть перегружены информацией. Так же поначалу было не совсем комфортно идти от одного здания до другого в тишине. Возможно это время стоит наполнить информацией. По большому счету экскурсия свелась к рассматриванию масонских символов на зданиях Будапешта, которые строили архитекторы-масоны.
Н
12 мая 2019
Великолепная экскурсия! Игорь - прекрасный рассказчик, владеющий материалом и вниманием своей аудитории. Много ходили пешком, осмотрели почти все достопримечательности, которые видели днем раньше на обзорной экскурсии, но под другим углом! Не пожалели ни разу! Теперь везде ищем масонские символы)
Д
12 мая 2019
Очень понравилось - узнали много интересного, теперь ищем секретные знаки повсюду. Например нашли знаки на ковре в нашем отеле…:)))
Н
6 мая 2019
Благодарим Игоря за отлично проведённое время. Высокий уровень знаний и глубина погружения в тему. Если будем ещё в Будапеште, только к нему
Т
22 апр 2019
Добрый день! Были на экскурсии с гидом Игорем-он просто великолепен. Очень интересный материал, прекрасная подача, факты, все было супер. Рекомендуем всем своим знакомым. Так держать. Мы в восторге!
О
13 апр 2019
5
Е
10 мар 2019
Шикарная экскурсия! Мы узнали много нового о таинственных знаках масонов🤩
Игорь, спасибо Вам большое, было интересно и весело))))
Н
10 мар 2019
Экскурсовод свободно ориентируется в материале, очень грамотная речь, даёт много новых и интересных фактов, время экскурсии пролетело незаметно, молодец!
А
26 фев 2019
Интересная экскурсия - обширные знания экскурсовода поданы четко, понятно, позволяют сформировать собственное мнение по теме. И, конечно, вернуться к Игорю для новых интересных экскурсий.
Е
14 фев 2019
Эту экскурсию я выбрала для расширения кругозора мужа, который интересуется политикой, и для дочери, студентки 1-го курса факультета политологии МГУ. И действительно, экскурсовод раскрыл некоторые тайные закулисья мировой истории. Провел по очень интересному маршруту, показал здания и памятники, построенные массонами в Будапеште, на которые мы сами бы не обратили внимание. И если бы нее мелкий противный дождь, все было бы великолепно. Большое му спасибо за эту экскурсию. Она безусловно будет интересна всем, кто верит в теорию"мирового заговора". и просто любит узнавать в поездках что-то новое.
Е
7 янв 2019
Отличная экскурсия, очень понравилось. Много интересных фактов про тайные общества. Игорь хорошо подготовлен, много интересного рассказал и вне основной программы. Спасибо!
Л
30 дек 2018
Это было мощно/интеллектуально/увлекательно. Так держать! Игорь это чудо-человек, не по годам мудр и глубок, вдохновляющий думать и созидать. Благодарим за погружение в мир, о котором многие не подозревают.
Ещё 14 отзывов

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