Благодаря переплетению религий и архитектурных стилей храмовая архитектура Будапешта своеобразна и необычна, а многие из культовых сооружений абсолютно уникальны. Данная экскурсия ⛳ поможет Вам осознать, насколько Будапешт прекрасен и многогранен, сколько разных культур с их традициями, архитектурой, религиозными устоями переплетаются здесь. Параллельное существование нескольких религий делают Будапешт городом мирового масштаба.
Что входит
услуги гида
транспорт
парковки
Что не входит
входные билеты в храмы и музеи
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.