Благодаря переплетению религий и архитектурных стилей храмовая архитектура Будапешта своеобразна и необычна, а многие из культовых сооружений абсолютно уникальны. Данная экскурсия ⛳ поможет Вам осознать, насколько Будапешт прекрасен и многогранен, сколько разных культур с их традициями, архитектурой, религиозными устоями переплетаются здесь. Параллельное существование нескольких религий делают Будапешт городом мирового масштаба.