Мы отправляемся на прогулку по Старому Пешту.
В компании гида вы посетите главные достопримечательности: несколько храмов различных конфессий, Баухауз, кафе «Центральный».
Прогуливаясь по колоритным улицам, вы узнаете занимательные исторические факты, проследите становление и развитие города, раскроете его тайны и секреты.
В компании гида вы посетите главные достопримечательности: несколько храмов различных конфессий, Баухауз, кафе «Центральный».
Прогуливаясь по колоритным улицам, вы узнаете занимательные исторические факты, проследите становление и развитие города, раскроете его тайны и секреты.
Ближайшие даты:
14
мая
мая
15
мая
мая
16
мая
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17
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Что вас ожидает:
- 9 храмов различных конфессий
- Часть старой крепостной стены
- Элегантные дворцы и роскошные доходные дома Старого Пешта
- Кафе «Центральный»
- И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Много тайн готов раскрыть любознательному путешественнику Старый Пешт. Секреты Старого ПештаСтарый Пешт помнит:
- Где находились городские ворота, закрывающиеся на ночь, и куда направлялись опоздавшие путешественники до утра.
- Что заставило объединиться светских дам и основать первую женскую гимназию.
- Почему кальвинистская церковь оказалась за крепостной стеной, а православная — внутри.
- Как же выглядит древняя стена, возведённая в правление блестящего короля Матяша.
- Уникальный дворец, построенный по проекту талантливого мастерового.
- Какая святыня хранится рядом с Лютеранской церковью. Прогулка с историейВ архитектурой мозаике древнего города гармонично существуют 9 храмов различных конфессий, крепостная, стена, элегантные дворцы, роскошные доходные дома, революционный Баухауз. Кафе «Центральный», не уступающее интерьерами и историей венскому, смотровая площадка на башне самой старой церкви столицы, карта Дуная во времена Древнего Рима и ещё многое другое расскажет Вам Старый Пешт во время прогулки по его обаятельным узким улочкам и уютным площадям. Важная информация Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви, и в случае дождя не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты в музеи
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 2 часа работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви, и в случае дождя не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
- Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании