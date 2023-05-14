Тайны Старого Пешта

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Мы отправляемся на прогулку по Старому Пешту.

В компании гида вы посетите главные достопримечательности: несколько храмов различных конфессий, Баухауз, кафе «Центральный».

Прогуливаясь по колоритным улицам, вы узнаете занимательные исторические факты, проследите становление и развитие города, раскроете его тайны и секреты.
Тайны Старого Пешта
Тайны Старого Пешта
Тайны Старого Пешта
Тайны Старого Пешта
Тайны Старого Пешта
Тайны Старого Пешта
Тайны Старого Пешта
Тайны Старого Пешта
Ближайшие даты:
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • 9 храмов различных конфессий
  • Часть старой крепостной стены
  • Элегантные дворцы и роскошные доходные дома Старого Пешта
  • Кафе «Центральный»
  • И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Много тайн готов раскрыть любознательному путешественнику Старый Пешт. Секреты Старого ПештаСтарый Пешт помнит:

  • Где находились городские ворота, закрывающиеся на ночь, и куда направлялись опоздавшие путешественники до утра.
  • Что заставило объединиться светских дам и основать первую женскую гимназию.
  • Почему кальвинистская церковь оказалась за крепостной стеной, а православная — внутри.
  • Как же выглядит древняя стена, возведённая в правление блестящего короля Матяша.
  • Уникальный дворец, построенный по проекту талантливого мастерового.
  • Какая святыня хранится рядом с Лютеранской церковью. Прогулка с историейВ архитектурой мозаике древнего города гармонично существуют 9 храмов различных конфессий, крепостная, стена, элегантные дворцы, роскошные доходные дома, революционный Баухауз. Кафе «Центральный», не уступающее интерьерами и историей венскому, смотровая площадка на башне самой старой церкви столицы, карта Дуная во времена Древнего Рима и ещё многое другое расскажет Вам Старый Пешт во время прогулки по его обаятельным узким улочкам и уютным площадям. Важная информация Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви, и в случае дождя не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 2 часа работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви, и в случае дождя не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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