Трансфер из аэропорта Будапешта в центр города.
Трансферы выполняют профессиональные водители с лицензией.
Имеется страховка на пассажиров и багаж.
Что входит
- трансфер из аэропорта
- страховка на пассажиров и багаж
Начало
🚩 Аэропорт Будапешт или адрес в Будапеште
Место завершения
🏁 по договоренности с туристами
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
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