Thermal. hungary – Гид из Будапешта

Вы впервые в Будапеште и у вас совсем нет желания разбираться в общественном транспорте? Или у вас поздний самолет? Или просто много чемоданов? Мы вам поможем и организуем комфортный трансфер из аэропорта до центра Будапешта.