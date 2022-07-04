Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный Трансфер Будапешт - Хевиз
Начало: Аэропорт Будапешт, или Будапешт центр
Расписание: 24/7 в любое время
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Трансфер Будапешт Аэропорт - Будапешт Центр
Начало: Аэропорт Будапешт или адрес в Будапеште
Расписание: 24/7 в любое время
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта + Экспресс-тур по Будапешту 2 часа
Начало: Аэропорт Будапешт (БУД) Будапешт Эйрпорт
Расписание: ежедневно, в любое время
€190 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergejs1 декабря 2021Трансфер прошёл великолепно. Несмотря на то, что рейс задержался на час, водитель был на месте через 5 мин, после моего SMS. Водитель был вежлив и очень профессионален в вождении автомобиля.
Большое спасибо за качественное обслуживание.
