S Sergejs

Трансфер прошёл великолепно. Несмотря на то, что рейс задержался на час, водитель был на месте через 5 мин, после моего SMS. Водитель был вежлив и очень профессионален в вождении автомобиля.

Большое спасибо за качественное обслуживание.