Экскурсии из аэропорта Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Будапеште на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Индивидуальный Трансфер Будапешт - Хевиз
На автобусе
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный Трансфер Будапешт - Хевиз
Начало: Аэропорт Будапешт, или Будапешт центр
Расписание: 24/7 в любое время
€260 за всё до 3 чел.
Трансфер Будапешт Аэропорт - Будапешт Центр
Трансфер в/из аэропорта
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
Трансфер Будапешт Аэропорт - Будапешт Центр
Начало: Аэропорт Будапешт или адрес в Будапеште
Расписание: 24/7 в любое время
€50 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта + Экспресс-тур по Будапешту 2 часа
Пешая
На автобусе
Экскурсии по Дунаю
Трансфер в/из аэропорта
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта + Экспресс-тур по Будапешту 2 часа
Начало: Аэропорт Будапешт (БУД) Будапешт Эйрпорт
Расписание: ежедневно, в любое время
€190 за всё до 3 чел.

Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Парламент;
  2. Дунай;
  3. Рыбацкий бастион;
  4. Самое главное;
  5. Замок Буда;
  6. Церковь Святого Матьяша;
  7. Базилика святого Иштвана;
  8. Цепной мост Сечени;
  9. Гора Геллерт;
  10. Купальня Сеченьи.
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 260. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
