1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Hyundai»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
«По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Также экскурсию возможно провести на микроавтобусе (8 пассажиров)»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
«Можем провести экскурсию для любого числа путешественников: на легковой машине от класса Стандарт до класса Люкс, на микроавтобусе и на большом туристическом автобусе (стоимость по запросу)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Экскурсия проходит на комфортабельном местном микроавтобусе Opel Vivaro, Ford Transit или аналогичном»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«Экскурсию также можно провести для большего числа участников: на микроавтобусе (8 пассажиров), мини-автобусе (до 18 пассажиров) или большом экскурсионном автобусе (стоимость уточняйте в переписке)»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaxim26 мая 2024На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
- ДДенис9 мая 2024Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.
- ООльга8 мая 2024Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!
- ССергей31 марта 2024Классная экскурсия и замечательный гид! Очень всё понравилось!
- ППавел30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Иштван забрал нас у гостиницы и в течение четырех часов показывал нам Будапешт. Во время прогулок по
- ИИрина20 марта 2024Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
- ММарина5 марта 2024Это была идеальная обзорная экскурсия. Большое спасибо Иштвану за прекрасную организацию и очень интересный рассказ про историю Венгрии и самого Будапешта, мы остались в восторге!
- ИИрина21 января 2024Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
- ДДарья7 января 2024Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 135 до 390. Туристы уже оставили гидам 402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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