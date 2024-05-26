M Maxim Будапешт - любовь с первого взгляда На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена

Д Денис Будапешт - любовь с первого взгляда Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.

О Ольга Будапешт - любовь с первого взгляда Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!

С Сергей Будапешт - гордость мадьяров Классная экскурсия и замечательный гид! Очень всё понравилось!

П Павел Будапешт - гордость мадьяров читать дальше достопримечательностям рассказал нам всю историю венгерского народа от прихода древних венгров на эти земли, до настоящего времени. Замечательная экскурсия-замечательный экскурсовод! Для тех кто впервые знакомится с Будапештом настоятельно рекомендую Экскурсия очень понравилась. Иштван забрал нас у гостиницы и в течение четырех часов показывал нам Будапешт. Во время прогулок по

И Ирина Свет и тени вечернего Будапешта Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.

М Марина Будапешт - гордость мадьяров Это была идеальная обзорная экскурсия. Большое спасибо Иштвану за прекрасную организацию и очень интересный рассказ про историю Венгрии и самого Будапешта, мы остались в восторге!

И Ирина Свет и тени вечернего Будапешта Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!

A Anton По Будапешту и сказочному Сентэндре Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.