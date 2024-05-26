Экскурсии на микроавтобусе в Будапеште с гидом по низким ценам

Найдено 7 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Будапеште на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Hyundai»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
195 за всё до 7 чел.
Будапешт - гордость мадьяров
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
189 отзывов
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
«По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
214 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Также экскурсию возможно провести на микроавтобусе (8 пассажиров)»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
135 за всё до 3 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
«Можем провести экскурсию для любого числа путешественников: на легковой машине от класса Стандарт до класса Люкс, на микроавтобусе и на большом туристическом автобусе (стоимость по запросу)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«Экскурсия проходит на комфортабельном местном микроавтобусе Opel Vivaro, Ford Transit или аналогичном»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.
Вдоль двух берегов голубого Дуная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Вдоль двух берегов голубого Дуная
За один день посетить города Вац, Надьмарош, Сентендре и Вышеградскую крепость на авто-экскурсии
«Экскурсию также можно провести для большего числа участников: на микроавтобусе (8 пассажиров), мини-автобусе (до 18 пассажиров) или большом экскурсионном автобусе (стоимость уточняйте в переписке)»
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maxim
    26 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
  • Д
    Денис
    9 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!
  • С
    Сергей
    31 марта 2024
    Будапешт - гордость мадьяров
    Классная экскурсия и замечательный гид! Очень всё понравилось!
  • П
    Павел
    30 марта 2024
    Будапешт - гордость мадьяров
    Экскурсия очень понравилась. Иштван забрал нас у гостиницы и в течение четырех часов показывал нам Будапешт. Во время прогулок по
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    достопримечательностям рассказал нам всю историю венгерского народа от прихода древних венгров на эти земли, до настоящего времени. Замечательная экскурсия-замечательный экскурсовод! Для тех кто впервые знакомится с Будапештом настоятельно рекомендую

  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую.
    Очень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендуюОчень красивая экскурсия. Хорошо спланированный маршрут. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    5 марта 2024
    Будапешт - гордость мадьяров
    Это была идеальная обзорная экскурсия. Большое спасибо Иштвану за прекрасную организацию и очень интересный рассказ про историю Венгрии и самого Будапешта, мы остались в восторге!
  • И
    Ирина
    21 января 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Благодарим за прекрасную экскурсию! Елена невероятный экскурсовод!!!! Было очень интересно и весело!
  • A
    Anton
    10 января 2024
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
  • Д
    Дарья
    7 января 2024
    Свет и тени вечернего Будапешта
    Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй. Слышать информацию от местного
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    жителя весьма интересно ибо только они могут передать дух и атмосферу города. За два часа нас провезли по самым интересным местам города и даже не смотря на то что мы в городе не первый раз нас смогли удивить! Нам подсказали прекрасное место для ужина и были отзывчивы вплоть до нашего вылета!! Очень благодарны за заботу! Обязательно вернёмся снова!

    Прекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историйПрекрасный гид Елена погрузила нас в глубь городских легенд и рассказала много удивительных для нас историй

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На микроавтобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Будапешт - любовь с первого взгляда
  2. Будапешт - гордость мадьяров
  3. По Будапешту и сказочному Сентэндре
  4. Свет и тени вечернего Будапешта
  5. Будапешт: знакомство с городом
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 135 до 390. Туристы уже оставили гидам 402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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