Индивидуальный трансфер

аэропорт Будапешта в Дебрецен, или из города (отель/апартаменты в Будапеште) в Дебрецен.

Стоимость трансфера за машину класса стандарт:

на легковом автомобиле 🚘 1 - 3 чел. : 140 €,

на микроавтобусе 4 - 8 чел. : 180 €.

Мы перевозим вас индивидуально, без посторонних пассажиров.

Все машины в хорошем состоянии.

Водители профессионалы с лицензией для перевозки пассажиров.

Предусмотрена страховка на пассажиров и багаж.

Пункт отправления аэропорт:

В аэропорт водитель 🚗 прибывает согласно расписанию прилета самолета.

Учитывается дополнительно время для получения багажа и паспортного контроля.

Ожидание пассажиров с момента посадки самолета 1 час бесплатно.

Каждый последующий час ожидания + 15 Евро

В случае задержки рейса или задержки при прохождении таможенных процедур и получения багажа, просим сообщить по контактным телефонам

Пункт отправления отель 🏨 или апартаменты в Будапеште:

Водитель встречает Вас с табличкой в холле отеля возле рецепции или по адресу Ваших апартаментов.

Автопарк:

на легковом автомобиле 1 - 3 чел.

Standard - Skoda Octavia, Ford Focus

Comfort - VW Passat

Business - Mercedes E class

Premium - Mercedes S class

на микроавтобусе 4 - 8 чел.

Standard - Opel Vivaro, Renault Trafic

Comfort - Mercedes Vito

Business - Mercedes V class

Premium - Mercedes Sprinter Lux

на автобусе 🚌 8 - 15 чел.

Standard - Mercedes Sprinter