Индивидуальный трансфер
аэропорт Будапешта в Дебрецен, или из города (отель/апартаменты в Будапеште) в Дебрецен.
Стоимость трансфера за машину класса стандарт:
на легковом автомобиле 🚘 1 - 3 чел. : 140 €,
на микроавтобусе 4 - 8 чел. : 180 €.
Мы перевозим вас индивидуально, без посторонних пассажиров.
Все машины в хорошем состоянии.
Водители профессионалы с лицензией для перевозки пассажиров.
Предусмотрена страховка на пассажиров и багаж.
Пункт отправления аэропорт:
- В аэропорт водитель 🚗 прибывает согласно расписанию прилета самолета.
- Учитывается дополнительно время для получения багажа и паспортного контроля.
- Ожидание пассажиров с момента посадки самолета 1 час бесплатно.
Каждый последующий час ожидания + 15 Евро
В случае задержки рейса или задержки при прохождении таможенных процедур и получения багажа, просим сообщить по контактным телефонам
Пункт отправления отель 🏨 или апартаменты в Будапеште:
- Водитель встречает Вас с табличкой в холле отеля возле рецепции или по адресу Ваших апартаментов.
Автопарк:
- на легковом автомобиле 1 - 3 чел.
Standard - Skoda Octavia, Ford Focus
Comfort - VW Passat
Business - Mercedes E class
Premium - Mercedes S class
на микроавтобусе 4 - 8 чел.
Standard - Opel Vivaro, Renault Trafic
Comfort - Mercedes Vito
Business - Mercedes V class
Premium - Mercedes Sprinter Lux
на автобусе 🚌 8 - 15 чел.
Standard - Mercedes Sprinter