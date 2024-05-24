Экскурсии в Хевиз из Будапешта

Найдено 5 экскурсий в категории «Хевиз» в Будапеште на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
560 за всё до 4 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
53 отзыва
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за человека
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
450 за всё до 7 чел.
Трансфер из Будапешта в Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
175 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
  • К
    Кенже
    24 сентября 2023
    Трансфер из Будапешта в Хевиз
    Водителя звали Александр. Довез хорошо. Разговорами старались его не отвлекать. Приехали быстро за 2 ч 15 минут.
  • С
    Сергей
    21 сентября 2023
    Трансфер из Будапешта в Хевиз
    Ирина специалист высшего уровня. Этим все сказано. Спасибо большое.
  • Y
    Yuriy
    29 июня 2023
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -
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    Анжелики. Несмотря на продолжительность нашей индивидуальной экскурсии более 12 часов, не только не устали, но получили заряд бодрости, умноженный на целебные свойства воды озера Хевиз. Очень рекомендуем поездки с Анжеликой!

  • O
    Oksana
    9 июня 2023
    Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
    Чудесные пейзажи, уютные улочки и променады. Шикарные цветы и цвета. Очень атмосферно. Водитель, ради моей мечты, отвёз нас на поле
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    лаванды, я просто счастлива. По пути видели поле маков тоже. Небесная лазурь озера Балатон. Спасибо организаторам за великолепную экскурсию и чуткость к клиенту. Оксана

  • Л
    Лариса
    4 июня 2023
    Трансфер из Будапешта в Хевиз
    Все было супер!!. Спасибо!
  • И
    Ирина
    8 мая 2023
    Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
    Татьяна, спасибо большое. Высоко квалификацированный гид. Рекомендую именно эту экскурсию на целый день. В следующую поездку в Будапешт, обязательно обращусь именно к Татьяне.
  • О
    Ольга
    14 апреля 2023
    Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
    Прекрасно провели время с Инной, много интересной информации, красивых мест, отлично спланирован маршрут. Приятно что гид ещё и с чувством юмора.
    Прекрасно провели время с Инной, много интересной информации, красивых мест, отлично спланирован маршрут. Приятно что гид ещё и с чувством юмораПрекрасно провели время с Инной, много интересной информации, красивых мест, отлично спланирован маршрут. Приятно что гид ещё и с чувством юмораПрекрасно провели время с Инной, много интересной информации, красивых мест, отлично спланирован маршрут. Приятно что гид ещё и с чувством юмораПрекрасно провели время с Инной, много интересной информации, красивых мест, отлично спланирован маршрут. Приятно что гид ещё и с чувством юмораПрекрасно провели время с Инной, много интересной информации, красивых мест, отлично спланирован маршрут. Приятно что гид ещё и с чувством юмора

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Хевиз»

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  8. Базилика святого Иштвана
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  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Хевиз" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 560. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Хевиз», 68 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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