В Вера Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!

Г Галина Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.

И Игорь Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!

К Кенже Трансфер из Будапешта в Хевиз Водителя звали Александр. Довез хорошо. Разговорами старались его не отвлекать. Приехали быстро за 2 ч 15 минут.

С Сергей Трансфер из Будапешта в Хевиз Ирина специалист высшего уровня. Этим все сказано. Спасибо большое.

Y Yuriy Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии читать дальше Анжелики. Несмотря на продолжительность нашей индивидуальной экскурсии более 12 часов, не только не устали, но получили заряд бодрости, умноженный на целебные свойства воды озера Хевиз. Очень рекомендуем поездки с Анжеликой! Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -

O Oksana Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз читать дальше лаванды, я просто счастлива. По пути видели поле маков тоже. Небесная лазурь озера Балатон. Спасибо организаторам за великолепную экскурсию и чуткость к клиенту. Оксана Чудесные пейзажи, уютные улочки и променады. Шикарные цветы и цвета. Очень атмосферно. Водитель, ради моей мечты, отвёз нас на поле

Л Лариса Трансфер из Будапешта в Хевиз Все было супер!!. Спасибо!

И Ирина Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон Татьяна, спасибо большое. Высоко квалификацированный гид. Рекомендую именно эту экскурсию на целый день. В следующую поездку в Будапешт, обязательно обращусь именно к Татьяне.