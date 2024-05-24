1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
11 часов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
€175 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера24 мая 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
- ГГалина24 мая 2024Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
- ИИгорь13 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
- ККенже24 сентября 2023Водителя звали Александр. Довез хорошо. Разговорами старались его не отвлекать. Приехали быстро за 2 ч 15 минут.
- ССергей21 сентября 2023Ирина специалист высшего уровня. Этим все сказано. Спасибо большое.
- YYuriy29 июня 2023Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -
- OOksana9 июня 2023Чудесные пейзажи, уютные улочки и променады. Шикарные цветы и цвета. Очень атмосферно. Водитель, ради моей мечты, отвёз нас на поле
- ЛЛариса4 июня 2023Все было супер!!. Спасибо!
- ИИрина8 мая 2023Татьяна, спасибо большое. Высоко квалификацированный гид. Рекомендую именно эту экскурсию на целый день. В следующую поездку в Будапешт, обязательно обращусь именно к Татьяне.
- ООльга14 апреля 2023Прекрасно провели время с Инной, много интересной информации, красивых мест, отлично спланирован маршрут. Приятно что гид ещё и с чувством юмора.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Хевиз»
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