Вац - яркий образец венгерского барокко. Сентендре - город мастеров и художников, история которого тесно переплетается с историей балканских народов.

Вац и Сентендре расположены на противоположных берегах Дуная. В качестве переправы мы воспользуемся паромом. Во время поездки на пароме у вас будет уникальная возможность сделать неповторимые фотографии панорамы Дуная с необычных ракурсов.

Вац — небольшой гордок, расположенный на левом берегу Дуная и незаслуженно мало изучен туристами.

Мощеные камнем улочки, черепичные крыши, единственный в Венгрии мост в стиле барокко и опять-же единственная в Венгрии триумфальная арка, барочные церкви, кафедральный собор, епископский дворец, руины средневекового замка.

Сентендре

Среди живописной природы на Излучине Дуная уже много веков существует небольшой уютный городок Сентендре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда множество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма Var-domb. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, встречаются на центральной площади Fo ter. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами.

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