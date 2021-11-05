Описание экскурсииПогрузитесь в историю и легенды древних городов на живописной Излучине Дуная. Вы посетите величественный Эстергом, средневековый Вышеград и колоритный Сентендре. Увидите королевские дворцы, старинные крепости и знаменитую Эстергомскую базилику и насладитесь панорамными видами. Откройте Венгрию, где за каждым городом скрываются свои тайны, легенды и удивительные истории. Эстергом — один из древнейших городов Венгрии и первая столица страны. Здесь находится величественная базилика — крупнейший храм Венгрии, а история города тесно связана с королём Иштваном Святым и рождением венгерского государства. Со смотровых площадок открываются великолепные виды на Дунай и соседнюю Словакию. Вышеград Городскую крепость с мощными укреплениями возвели после нашествия татаро-монголов в XIII веке. Во дворце хранилась венгерская корона, а в наши дни здесь можно посетить выставку средневекового оружия и побывать в зале заседания Вышеградской тройки — чем это событие так важно для всей Европы, вам напомнит экскурсовод. Сентендре Среди живописной природы на Излучине Дуная уже много веков существует небольшой уютный городок Сентендре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда множество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма Var-domb. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, встречаются на центральной площади Fo ter. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами. Важно! Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности экскурсии
- Эстергомская базилика - крупнейший храм Венгрии и символ города
- Мост Марии Валерии - живописный мост через Дунай, соединяющий Эстергом со Словакией
- Вышеградская цитадель - средневековая крепость XIII века с панорамным видом на Дунай
- Королевский дворец Вышеграда - бывшая резиденция венгерских монархов
- Башня Соломона - хорошо сохранившаяся средневековая крепостная башня Вышеграда
- Дунайская излучина - один из самых живописных природных пейзажей Венгрии
- Главная площадь Сентендре (Fő tér) - исторический центр города с красочными барочными зданиями
- Крепостной холм Вар-домб - историческое сердце старого Сентендре
- Благовещенская церковь - одна из архитектурных достопримечательностей центральной площади Сентендре
- Узкие улочки и старинные дома Сентендре - характерная архитектура города XVIII-XIX веков
- Художественные мастерские и галереи Сентендре - визитная карточка города художников
- Паромная переправа через Дунай - живописная часть путешествия по Излучине Дуная
Что включено
- Услуги гида, транспорт, парковки
Что не входит в цену
- Обед, дегустация вин, входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Немного не повезло с погодой, но от организатора это не зависит))) Помимо Ваца и Сентендре еще заехали в город Нагимарош - очень уютный и атмосферный. Жаль, что церкви были закрыты, но это был будний день. Экскурсия очень интересная, познавательная, но не напряжная
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N
Немного не повезло с погодой, но от организатора это не зависит))) Помимо Ваца и Сентендре еще заехали в город Нагимарош - очень уютный и атмосферный. Жаль, что церкви были закрыты, но это был будний день. Экскурсия очень интересная, познавательная, но не напряжная
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А
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A
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