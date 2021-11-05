Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 4.8 4 отзыва

Ирина Емелина Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €490 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 4 отзыва 🇷🇺 русский 10 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Погрузитесь в историю и легенды древних городов на живописной Излучине Дуная. Вы посетите величественный Эстергом, средневековый Вышеград и колоритный Сентендре. Увидите королевские дворцы, старинные крепости и знаменитую Эстергомскую базилику и насладитесь панорамными видами. Откройте Венгрию, где за каждым городом скрываются свои тайны, легенды и удивительные истории. Эстергом — один из древнейших городов Венгрии и первая столица страны. Здесь находится величественная базилика — крупнейший храм Венгрии, а история города тесно связана с королём Иштваном Святым и рождением венгерского государства. Со смотровых площадок открываются великолепные виды на Дунай и соседнюю Словакию. Вышеград Городскую крепость с мощными укреплениями возвели после нашествия татаро-монголов в XIII веке. Во дворце хранилась венгерская корона, а в наши дни здесь можно посетить выставку средневекового оружия и побывать в зале заседания Вышеградской тройки — чем это событие так важно для всей Европы, вам напомнит экскурсовод. Сентендре Среди живописной природы на Излучине Дуная уже много веков существует небольшой уютный городок Сентендре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда множество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма Var-domb. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, встречаются на центральной площади Fo ter. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами. Важно! Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом

ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Главные достопримечательности экскурсии

Эстергомская базилика - крупнейший храм Венгрии и символ города

Мост Марии Валерии - живописный мост через Дунай, соединяющий Эстергом со Словакией

Вышеградская цитадель - средневековая крепость XIII века с панорамным видом на Дунай

Королевский дворец Вышеграда - бывшая резиденция венгерских монархов

Башня Соломона - хорошо сохранившаяся средневековая крепостная башня Вышеграда

Дунайская излучина - один из самых живописных природных пейзажей Венгрии

Главная площадь Сентендре (Fő tér) - исторический центр города с красочными барочными зданиями

Крепостной холм Вар-домб - историческое сердце старого Сентендре

Благовещенская церковь - одна из архитектурных достопримечательностей центральной площади Сентендре

Узкие улочки и старинные дома Сентендре - характерная архитектура города XVIII-XIX веков

Художественные мастерские и галереи Сентендре - визитная карточка города художников

Паромная переправа через Дунай - живописная часть путешествия по Излучине Дуная Что включено Услуги гида, транспорт, парковки Что не входит в цену Обед, дегустация вин, входные билеты в музеи Место начала и завершения? По договоренности с туристами Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.