Проведите незабываемый вечер в сердце Будапешта — под сводами легендарной церкви Матьяша. Насладитесь чарующей атмосферой и звучанием струнного оркестра Duna и скрипача Габора Дьюлы.
Описание билетаМузыкальный вечер в сердце Будапешта Посетите легендарную церковь Матьяша в Будайской крепости, возвышающуюся на Замковой горе. Это одно из самых узнаваемых мест города, куда легко добраться из центра. Проведите здесь вечер и окунитесь в атмосферу величия и гармонии, наслаждаясь звучанием классической музыки. Игра, трогающая душу Программа концерта включает выступление струнного оркестра Duna и талантливого солиста Габора Дьюлы на скрипке. Элегантная музыка под древними сводами церкви — это опыт, который останется в памяти надолго.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты на концерт
Что не входит в цену
- Трансфер от/до места встречи
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Budapest, Szentháromság tér 2, 1014 Hungary
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милана
4 авг 2025
Очень красивое место и отличная программа классической музыки. Единственное пожелание — хотелось бы, чтобы исполнителей было лучше видно из рядов, где мы сидели
Е
Ева
31 мар 2025
Было бы ещё лучше, если добавить вокалиста и немного снизить цену или увеличить длительность концерта — 60 минут прошли слишком быстро
В
Вера
27 мая 2024
Это впечатление нельзя пропустить! Акустика потрясающая, исполнение и мастерство музыкантов — на высшем уровне, программа великолепная. Прекрасный вечер и, без сомнения, главное событие нашей поездки
