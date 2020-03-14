10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Наследие ЮНЕСКО - Старейший монастырь Паннохалма и город балкончиков Дьёр
Начало: По договоренности с туристами
«Церкви различных религиозных орденов, дворцы, музеи, характерные для города исторические здания с угловыми балконами, узкие улочки манят посетителей»
Расписание: ежедневно
20 сен в 14:00
21 сен в 09:00
от €340 за всё до 3 чел.
5 часов
Групповая
Храмы и Соборы Будапешта
«Мы посетим и церковь короля Матьяша и архитектурную доминанту города - Базилику Святого Иштвана и загадочный Пещерный Храм Паулинов (Паулины – единственный монашеский орден, созданный венграми) у подножия горы Геллерт»
Расписание: Ежедневно в 09:30
€40 за человека
10 часов
Индивидуальная
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Австрийское барокко представлено красивыми дворцами, церквями и городскими зданиями»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННина14 марта 2020Знакомила нас с храмами экскурсовод Светлана. Доброжелательна,компетентна.
- ТТатьяна4 января 2020Очень интересная экскурсия, за исключением мавзолея Гуль Баби (смотреть там нечего). На сайте не корректно указана информация о входных билетах
- SSvetlana4 сентября 2019Очень интересная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сейчас в Будапеште в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 340. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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