Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Будапеште на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Наследие ЮНЕСКО - Старейший монастырь Паннохалма и город балкончиков Дьёр
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Наследие ЮНЕСКО - Старейший монастырь Паннохалма и город балкончиков Дьёр
Начало: По договоренности с туристами
«Церкви различных религиозных орденов, дворцы, музеи, характерные для города исторические здания с угловыми балконами, узкие улочки манят посетителей»
Расписание: ежедневно
20 сен в 14:00
21 сен в 09:00
от 340 за всё до 3 чел.
Храмы и Соборы Будапешта
7 отзывов
5 часов
Групповая
Храмы и Соборы Будапешта
«Мы посетим и церковь короля Матьяша и архитектурную доминанту города - Базилику Святого Иштвана и загадочный Пещерный Храм Паулинов (Паулины – единственный монашеский орден, созданный венграми) у подножия горы Геллерт»
Расписание: Ежедневно в 09:30
40 за человека
Дьёр и аббатство Паннонхалма
10 часов
Индивидуальная
Дьёр и аббатство Паннонхалма
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«Австрийское барокко представлено красивыми дворцами, церквями и городскими зданиями»
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 300 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    14 марта 2020
    Храмы и Соборы Будапешта
    Знакомила нас с храмами экскурсовод Светлана. Доброжелательна,компетентна.
  • Т
    Татьяна
    4 января 2020
    Храмы и Соборы Будапешта
    Очень интересная экскурсия, за исключением мавзолея Гуль Баби (смотреть там нечего). На сайте не корректно указана информация о входных билетах
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    в Собор Святого Иштвана: указано – 5 евро, по факту за евро билеты не продают в кассе, можно купить только за форинты наличными или безналичными по карте.

  • S
    Svetlana
    4 сентября 2019
    Храмы и Соборы Будапешта
    Очень интересная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Дьёр и аббатство Паннонхалма
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  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 340. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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