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Входной билет в купальню Сечени и процедуры

4.9
11 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Предлагаю вам насладиться целебными свойствами термальной воды купальни Сечени.

Проведите время с пользой не только для души, но и для организма.
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Входной билет в купальню Сечени и процедуры
Входной билет в купальню Сечени и процедуры

Что вы увидите

  • Купальня Сечени

На выбор Вы можете заказать различные варианты массажа:

  • Ароматический массаж Harmony 45’
  • Ароматический массаж Harmony 60’
  • Освежающий массаж Luxury 45’
  • Освежающий массаж Luxury 60’
  • Термальный массаж Royal 60’
АРОМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ "ГАРМОНИЯ" (45 мин, 60 мин)
Аромамассаж — является одним из самых любимых видов массажа в наши дни. В термальных купальнях Будапешта, массаж это не только лечение, но изысканный опыт комбинированного пополнения энергии и снятия напряжения, исцеление души и тела.
Аромамассаж является спокойным и выполняется мягкими движениями. Он не включает в себя силовые методы воздействия на мышцы. Направлен на расслабление мышц. Душистые масла благотворно воздействуют на кожу. Приятное ощущение создают масляные испарения. Массаж помогает избавиться от стресса, укрепляет иммунную систему, помогает снять эмоциональную нагрузку.
ТЕРМАЛЬНЫЙ МАССАЖ "ROYAL" (60 мин)
Термальный массаж основан на специальной технике шведского массажа.
Во время процедуры, в отличие от расслабляющего массажа, массажист использует усилия и более мощно воздействует на мышцы. Начиная с общей обработки мышц, массажист стремится находить болезненные проблемные участки, и специальными методами работает над ними. Используются методы растирания, разминания.
Термомассаж снимает мышечное напряжение и ослабляет боль в суставах. Особенно рекомендуется такой тип массажа в периоды чрезмерных физических нагрузок, для регенерации, отдыха, расслабления мышц.
При выполнении массажа «Экстра», используются специальные лечебные болеутоляющие крема.
массаж 45 мин.
массаж всего тепла (не включает массаж головы и стоп)
массаж 60 мин
массаж всего тепла (включает массаж головы и стоп)
ВНИМАНИЕ!
Заказ массажа и процедур только по записи и по предварительному согласованию времени. Перед оплатой заказ нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывать!
Что входит
  • Входной билет в купальню
  • Раздевалка с кабинкой + сеанс массажа (согласно выбранной цене)
Что не входит
  • Купальные принадлежности
Начало и место завершения
🚩 Budapest, XIV. kerület Allatkerti körút 9-11.
Входной билет в купальню Сечени и процедуры
Входной билет в купальню Сечени и процедуры
Входной билет в купальню Сечени и процедуры
Входной билет в купальню Сечени и процедуры
Входной билет в купальню Сечени и процедуры
Входной билет в купальню Сечени и процедуры
Входной билет в купальню Сечени и процедуры

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
Thermal. hungary
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11 отзывов оставили туристы

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