Индивидуальная поездка на автомобиле 🚘 с водителем на термальный курорт Хайдусобосло.
Услуа включает трансфер из Будапешта в Хайдусоболо, ожидание на курорте до 6 часов, обратный трансфер в Будапешт.
Предоставляется комфортабельный автомобиль с кондиционером. Трансфер выполняет профессиональный водитель 🚗. У водителя есть лицензия на перевозку пассажиров, лицензия на транспортное средство, а так же предусмотрена страховка на пассажиров и багаж.
Что входит
услуги водителя и транспорт
проезд по платным автострадам
ожидание до 6 часов
Что не входит
входные билеты в купальню
услуги гида
питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.