Индивидуальная поездка на автомобиле 🚘 с водителем на термальный курорт Хайдусобосло.

Услуа включает трансфер из Будапешта в Хайдусоболо, ожидание на курорте до 6 часов, обратный трансфер в Будапешт.

Предоставляется комфортабельный автомобиль с кондиционером. Трансфер выполняет профессиональный водитель 🚗. У водителя есть лицензия на перевозку пассажиров, лицензия на транспортное средство, а так же предусмотрена страховка на пассажиров и багаж.