Встречаем Новый Год 2025 в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Будапеште на русском языке, цены от €260. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
На машине
21 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«Расшифрую особенности местной архитектуры и покажу самые известные музеи: марципана, керамики, вина, транспорта и Рождества»
21 сен в 09:00
30 сен в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Венгрии
На машине
69 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним городам Венгрии: Эстергом, Вишеград и Сентэндре
Путешествие по историческим местам Венгрии: от королевских резиденций до уникальных музеев
Начало: Около вашего отеля
«Также мы посетим музей Марципана и музей Рождества с коллекцией старинных ёлочных игрушек прошлого века»
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
350 за всё до 4 чел.
Рождественский Будапешт
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественский Будапешт: исторические памятники и ярмарки
Познакомьтесь с историей Будапешта, наслаждаясь зимними видами и рождественскими ярмарками. Пирожные и горячее вино сделают экскурсию незабываемой
«Весь Адвент по одному из маршрутов ходит сверкающий трамвай, напоминающий ту самую рекламу с новогодними караванами»
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
260 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 августа 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия Эстергом+Вишеград+Сентендре занимает целый день, но это ПРЕКРАСНЫЙ интересный день! Так что запаситесь терпением, силами, водой и … сумками для
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    национальных сувениров. Анжелика отличный экскурсовод: много и интересно рассказывает, с удовольствием отвечает на вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Приятно, когда гид позитивный, эрудированный и с отличным чувством юмора. День пролетел незаметно, но мы уже опять хотим вернуться как минимум в Сентендре. Безусловно, Эстергом и Вишеград - впечатляющие места с великой историей, но Сентендре - место, куда точно хочется вернуться самостоятельно, хотя бы на пару дней, бродить без толпы туристов и т. д. НО чтобы знать куда и зачем бродить, Вам для начала точно нужна Анжелика! Она знает, где вкусная национальная еда, вино, марципан, лавандовое мороженое и шикарные кожаные изделия, где красивые улочки, отрывочные виды и исторические здания. Вобщем, если вы хотите посетить эти 3 замечательных городка, попросите Анжелику - она все покажет и расскажет. Комфортно, что у нее микроавтобус до 7 туристов. И обязательно слушайте ее рекомендации!! Вкусной вам Венгрии, путешественники! А Анжелике - побольше счастливых и благодарных туристов)

    Экскурсия Эстергом+Вишеград+Сентендре занимает целый день, но это ПРЕКРАСНЫЙ интересный день! Так что запаситесь терпением, силами, водой
  • и
    ирина
    29 июля 2024
    Золотое кольцо Венгрии
    Отличная экскурсия, очень увлекательно гид - Иштван рассказал об истории Венгрии. Получили удовольствие от экскурсии.
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Золотое кольцо Венгрии
    Первая часть 8ми часовой этскурсии прошла прекрасно, на 5+. Иштван приехал рано, сразу предупредил, что на 1500 заказан столик в
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    ресторане, и очень интересно рассказывал об истории Венгрии и отвечал на наши вопросы. Мы побывали в Эстергоме, Вишеграде (где нам надо было купить билет и для гида) и приехали в Сентендре. Торопились, но пришли в ресторан во-время. Ресторан был с идеальным сервисом, но с ограниченным выбором блюд. В 16:00 мы были готовы продолжить экскурсию, но она, как таковая, неожиданно закончилась. По улице вдоль Дуная мы дошли до машины, и были дома уже в 17:10. Мы жалеем, что подольше не походили по Сентендре, хотя время позволяло. Скомканный конец экскурсии подпортил впечатление, но мы не жалеем, что съездили с Иштваном и посмотрели то, что смогли.

  • O
    OLGA
    4 июня 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
    Мы в Венгрии первый раз. И как только мы сошли с поезда - и то, что мы увидели при поездке
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    в нашу гостиницу, ввергло нас в уныние и тоску от неправильно выбранного места отпуска. На следующий день у нас был тур. И то что показала нам Анжелика, это было волшебное путешествие в мир прекрасного и удивительного. Она влюбила нас в Будапешт и Венгрию. Мы в восторге от красоты, истории и конечно же еды (опять же мест порекомендованных нам нашим,- самым эрудированным и образованным гидом). Анжелика- спасибо вам! Владимир и Елена.

  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Золотое кольцо Венгрии
    Великолепная, познавательная поездка, рассказывающая об истоках истории страны. Но главное, как Иштван эту экскурсию ведёт, - глубокое знание и уважение
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    к собственной стране, её истории, традициям и культуре на фоне безупречного литературного русского языка. Крайне рекомендую данную поездку с Иштваном для тех, кто хочет приобщиться не только к красотам и достопримечательностям Венгрии, но и поднять свой культурный и интеллектуальный уровень.

  • Ю
    Юлия
    29 февраля 2016
    Рождественский Будапешт
    Спасибо Анне за Рождество в Будапеште. Были год назад - но впечатления и тепло от той поездки осталось до сих
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    пор! Без Анны - Будапешт был бы не тот, а так стал таким любимым и таким близким. У Анны очень необычный подход, скучно не будет никому! Всей семьей храним наши памятные совместные фотографии!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
  2. Золотое кольцо Венгрии
  3. Рождественский Будапешт
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 350. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Будапеште? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Будапешта, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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