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национальных сувениров. Анжелика отличный экскурсовод: много и интересно рассказывает, с удовольствием отвечает на вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Приятно, когда гид позитивный, эрудированный и с отличным чувством юмора. День пролетел незаметно, но мы уже опять хотим вернуться как минимум в Сентендре. Безусловно, Эстергом и Вишеград - впечатляющие места с великой историей, но Сентендре - место, куда точно хочется вернуться самостоятельно, хотя бы на пару дней, бродить без толпы туристов и т. д. НО чтобы знать куда и зачем бродить, Вам для начала точно нужна Анжелика! Она знает, где вкусная национальная еда, вино, марципан, лавандовое мороженое и шикарные кожаные изделия, где красивые улочки, отрывочные виды и исторические здания. Вобщем, если вы хотите посетить эти 3 замечательных городка, попросите Анжелику - она все покажет и расскажет. Комфортно, что у нее микроавтобус до 7 туристов. И обязательно слушайте ее рекомендации!! Вкусной вам Венгрии, путешественники! А Анжелике - побольше счастливых и благодарных туристов)