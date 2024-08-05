9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной излучине Дуная
«Расшифрую особенности местной архитектуры и покажу самые известные музеи: марципана, керамики, вина, транспорта и Рождества»
21 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним городам Венгрии: Эстергом, Вишеград и Сентэндре
Путешествие по историческим местам Венгрии: от королевских резиденций до уникальных музеев
Начало: Около вашего отеля
«Также мы посетим музей Марципана и музей Рождества с коллекцией старинных ёлочных игрушек прошлого века»
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
€350 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественский Будапешт: исторические памятники и ярмарки
Познакомьтесь с историей Будапешта, наслаждаясь зимними видами и рождественскими ярмарками. Пирожные и горячее вино сделают экскурсию незабываемой
«Весь Адвент по одному из маршрутов ходит сверкающий трамвай, напоминающий ту самую рекламу с новогодними караванами»
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 августа 2024Экскурсия Эстергом+Вишеград+Сентендре занимает целый день, но это ПРЕКРАСНЫЙ интересный день! Так что запаситесь терпением, силами, водой и … сумками для
- иирина29 июля 2024Отличная экскурсия, очень увлекательно гид - Иштван рассказал об истории Венгрии. Получили удовольствие от экскурсии.
- ООльга24 июня 2024Первая часть 8ми часовой этскурсии прошла прекрасно, на 5+. Иштван приехал рано, сразу предупредил, что на 1500 заказан столик в
- OOLGA4 июня 2024Экскурсия прошла великолепно. Анжелика замечательный гид и человек. Помимо запланированного маршрута узнали очень много интересного о жизни в Венгрии. У нас осталось очень яркое впечатление от посещенных нами мест и Вашими познаниями об этих местах! Спасибо большое!
- ЕЕлена9 апреля 2024Мы в Венгрии первый раз. И как только мы сошли с поезда - и то, что мы увидели при поездке
- ООлег27 февраля 2024Великолепная, познавательная поездка, рассказывающая об истоках истории страны. Но главное, как Иштван эту экскурсию ведёт, - глубокое знание и уважение
- ЮЮлия29 февраля 2016Спасибо Анне за Рождество в Будапеште. Были год назад - но впечатления и тепло от той поездки осталось до сих
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Новогодние 2025»
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Сейчас в Будапеште в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 350. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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