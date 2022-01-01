Поездка к венгерскому морю — на озеро Балатон.

Посетим:

город - курорт Балатонфюред

неповторимо живописный полуостров Тихань

Хутор Радпуста - венгерская чарда, огромный винный погреб, лошадки и домашний зверинец

В Балатонфюреде пройдемся по Аллее Рабиндраната Тагора с великолепными платанами. На набережной, неспеша выпьем чашку кофе в одном из многочисленных кафе, покормим лебедей и чаек. Вы узнаете, почему такой особенный цвет воды у озера, чем уникален камыш и камышовые крыши, которые так популярны на полуострове Тихань, куда мы дальше и проследуем.

Попробуем минеральную воду из питьевого источнике им. Лайоша Кошута. Балатонфюред один из популярных венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых используется в лечебных целях

По дороге к полуострову совершим небольшую остановку, чтобы искупаться (или помыть ножки) в шелковистой балатонской воде. В Тихани находится древнейшее аббатство, стены которого помнят и первых королей 11 столетия и последнего императора Австро-Венгрии. С обзорной прощадки полюбуемся на прекрасную панораму Балатона и, по — возможности, попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб. С недавних пор особой достопримечательностью Тихани стали большие плантации лаванды. Не упустите возможность купить уникальные продукты с лавандой: лавандовый сироп, лавандовое мороженое, вино с лавандой и даже шоколад.

От пристани Тихань до пристани Сантод мы пересечем озеро на пароме и продолжим наше путешествие на хутор Радпуста.

Хутор Радпуста (Rádpuszta).

Здесь нас ждёт великолепный обед (Обед не включен в стоимость).

Радпуста - это незабываемые впечатления, атмосфера венгерской провинции.

Большая стилизованная чарда с прекрасной кухней, где готовят традиционные вергерские блюда в больших печах, конюшня, небольшой зверинец и старинный винный погреб, которому 180 лет!

Обязательно заглянем в погреб, где представлены вина из 22 регионов Венгрии. По желанию можете продегустировать…

Предоставляется возможность прокатиться на лошади. На хуторе можно увидеть домашних животных: буйволов, осликов, серых венгерских коров, свиней мангалица, кроликов, уток, гусей, коз.

Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом

Важно!

Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.

Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.

вариант А.

депозит Спутнику

остаток наличными гиду

вариант Б.

подтверждаете заказ без депозита Спутнику

депозит фирме-организатору экскурсии

остаток наличными гиду