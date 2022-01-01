Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции

Поездка к «венгерскому морю» - на озеро Балатон

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1 отзыв
Поездка к «венгерскому морю» — на озеро Балатон.

Посетим: город Балатонфюред, неповторимо живописный полуостров Тихань и венгерский хутор Радпуста.
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции

Что вы увидите 🤩

  • бульвар Рабиндраната Тагора в Балатонфюреде
  • питьевой источник им. Кошута в Балатонфюреде
  • яхт-клуб в Балатонфюреде
  • отель Анна Гранд в Балатонфюреде
  • кардиологическая клиника в Балатонфюреде
  • Тиханьское аббатство
  • меморил каменная Голгофа в Тихани
  • холм Эхо
  • сувенирные лавочки местных ремеслинников
  • дом лаванды
  • музей кукол
  • краеведческий музей
  • панорама Балатона со смотровой площадки
  • прогулка на пароме от полуострова Тихань на южный берег к пристани Сантод
  • Хутор Радпуста
Поездка к венгерскому морю — на озеро Балатон.

Посетим:

  • город - курорт Балатонфюред
  • неповторимо живописный полуостров Тихань
  • Хутор Радпуста - венгерская чарда, огромный винный погреб, лошадки и домашний зверинец
  • В Балатонфюреде пройдемся по Аллее Рабиндраната Тагора с великолепными платанами. На набережной, неспеша выпьем чашку кофе в одном из многочисленных кафе, покормим лебедей и чаек. Вы узнаете, почему такой особенный цвет воды у озера, чем уникален камыш и камышовые крыши, которые так популярны на полуострове Тихань, куда мы дальше и проследуем.
Попробуем минеральную воду из питьевого источнике им. Лайоша Кошута. Балатонфюред один из популярных венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых используется в лечебных целях
По дороге к полуострову совершим небольшую остановку, чтобы искупаться (или помыть ножки) в шелковистой балатонской воде. В Тихани находится древнейшее аббатство, стены которого помнят и первых королей 11 столетия и последнего императора Австро-Венгрии. С обзорной прощадки полюбуемся на прекрасную панораму Балатона и, по — возможности, попытаемся, как средневековые рыбаки, выследить косяк рыб. С недавних пор особой достопримечательностью Тихани стали большие плантации лаванды. Не упустите возможность купить уникальные продукты с лавандой: лавандовый сироп, лавандовое мороженое, вино с лавандой и даже шоколад.
От пристани Тихань до пристани Сантод мы пересечем озеро на пароме и продолжим наше путешествие на хутор Радпуста.
Хутор Радпуста (Rádpuszta).
Здесь нас ждёт великолепный обед (Обед не включен в стоимость).
Радпуста - это незабываемые впечатления, атмосфера венгерской провинции.
Большая стилизованная чарда с прекрасной кухней, где готовят традиционные вергерские блюда в больших печах, конюшня, небольшой зверинец и старинный винный погреб, которому 180 лет!
Обязательно заглянем в погреб, где представлены вина из 22 регионов Венгрии. По желанию можете продегустировать…
Предоставляется возможность прокатиться на лошади. На хуторе можно увидеть домашних животных: буйволов, осликов, серых венгерских коров, свиней мангалица, кроликов, уток, гусей, коз.
Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Озеро Балатон и колорит венгерской провинции
€330
€465

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
  • билет на паром
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • обед
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация
  • Рекомендации
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 8 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Thermal.hungary
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