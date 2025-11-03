О Ольга Очень понравилась экскурсия по еврейскому кварталу и Светлана, как рассказчик! Чувствуется большой опыт, глубокие знания истории Венгрии, понимание роли евреев в её становлении и тд. Также рекомендую зайти в Большую Синагогу (хотя билет дорогой), так как это крайне необычная синагога, но при этом очень красивая внутри

A Anna Интересная экскурсия с акцентом на евреев. Гид рассказывает очень интересные вещи. Советую эту экскурсию тем, кто хочет побольше узнать как евреи связаны с Венгрией и кто хочет посетить синагоги.



Обратите внимание, что вход в синагоги оплачивается отдельно. В главную синагогу цена около 35€/чел. Там экскурсию проводит гид синагоги(эта часть нам менее понравилась).