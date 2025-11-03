Экскурсия по еврейскому Будапешту предлагает уникальную возможность изучить богатую историю и культуру венгерских евреев.
Посетители увидят площадь Модач, синагогу «Статус кво» и крупнейшую в Европе синагогу на улице Дохань.
Памятники Карлу Лутцу и Раулю Валленбергу расскажут о героизме, а дворы Гожду откроют атмосферу прошлого. Экскурсия также освещает вклад евреев в науку и культуру, включая изобретение шариковой ручки и открытие витамина C
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Погружение в еврейскую историю
- 🏛️ Уникальная архитектура синагог
- 🌳 Истории героизма и спасения
- 📚 Вклад в мировую науку и культуру
- 🎭 Атмосферные дворы Гожду
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Площадь Модач
- Синагога «Статус кво»
- Памятники Карлу Лутцу и Раулю Валленбергу
- Дворы Гожду
- Ортодоксальная синагога
- Синагога на улице Дохань
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Модач — бывшую еврейскую площадь 19 века.
- Синагогу «Статус кво» с редким архитектурным стилем.
- Памятники Карлу Лутцу и Раулю Валленбергу — спасителям тысяч еврейских жизней.
- Дворы Гожду — атмосферные закоулки с насыщенной историей.
- Ортодоксальную синагогу — одну из старейших в Будапеште.
- Храм героев и синагогу на улице Дохань — самую большую в Европе.
Вы узнаете:
- Как формировалась еврейская община Венгрии.
- Что такое неология.
- Почему в самой большой синагоге Европы установлен орган и отчего она напоминает католический храм.
- Какие героические истории времён Второй мировой войны скрывает этот квартал.
- Почему Голливуд участвовал в создании Дерева памяти.
- Кто придумал шариковую ручку и открыл витамин C — и какое отношение это имеет к Венгрии.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачиваются вход в синагогу «Статус кво» — 5000 форинтов за чел., вход в ортодоксальную синагогу — 13000 форинтов за чел., вход в синагогу на ул. Дохань — 13000 форинтов за чел.
- Обратите внимание: Ортодоксальная синагога закрыта на реставрацию, но мы осмотрим её снаружи и поговорим о её истории.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе колеса обозрения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 152 туристов
Венгрия — моя вторая родина, а Будапешт является любимым городом, где состоялась моя жизнь, семья, судьба и любовь! С 2009 года являюсь лицензированный экскурсоводом и членом венгерского Союза гидов. Провожу индивидуальные, групповыеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия по еврейскому кварталу и Светлана, как рассказчик! Чувствуется большой опыт, глубокие знания истории Венгрии, понимание роли евреев в её становлении и тд. Также рекомендую зайти в Большую Синагогу (хотя билет дорогой), так как это крайне необычная синагога, но при этом очень красивая внутри
A
Anna
29 авг 2025
Интересная экскурсия с акцентом на евреев. Гид рассказывает очень интересные вещи. Советую эту экскурсию тем, кто хочет побольше узнать как евреи связаны с Венгрией и кто хочет посетить синагоги.
Обратите внимание, что вход в синагоги оплачивается отдельно. В главную синагогу цена около 35€/чел. Там экскурсию проводит гид синагоги(эта часть нам менее понравилась).
А
Александр
10 июн 2025
Спасибо Светлане за замечательную экскурсию! Было очень интересно, к сожалению, нам пришлось чуть урезать экскурсию, мы были бы рады, если бы у нас было больше времени:) Все было здорово!
Входит в следующие категории Будапешта
