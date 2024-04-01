Активности – экскурсии в Дананге

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Дананге на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мото-приключение в Дананге
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 400 за всё до 6 чел.
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 400 за всё до 10 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: в Дананге
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: у вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    1 апреля 2024
    Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
    С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
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    страны. И надо сказать, я полностью проникся такими же чувствами к новому для меня городу Да Нонг. Ни когда не слышал это название до поездки, но после нескольких дней там, совершенно не хотел уезжать. Во многом это было благодаря Диминым рассказам и советам. Очень рекомендую взять эту экскурсию, если доведется поехать во Вьетнам

  • Н
    Наталья
    5 марта 2020
    Мото-приключение в Дананге
    Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
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    осталось у нас после этой экскурсии. Дима очень интересно, доступно и познавательно рассказал не только о знаковых местах Дананга, но и о жизни вьетнамцев в целом, истории, их культуре и быте, национальных особенностях. Показал нам не только туристический Дананг, но и Вьетнам изнутри, глазами местного населения. Для нас это самое ценное в каждом нашем путешествии - увидеть не только туристические места, но и окунуться именно в среду обитания местного населения. И Диме, как гиду, экскурсоводу удалось показать нам это, прочувствовать колорит неспешной размеренной жизни местных жителей, их культуры, национальной еды и конечно же неповторимого вьетнамского кофе!!! Вся экскурсия продумана до мелочей, от питьевой воды, еды в местных колоритных кафе, с мастер-классом по поеданию национальных блюд (с учётом вегетарианских предпочтений одной из нас), катания на "хояновских" гондолах, до сладких, экзотических угощений и прочих приятных бонусов. Учитывались все наши пожелания и приоритеты. Дано много советов, рекомендаций и локаций по Вьетнаму, которые нам очень пригодятся для комфортного пребывания в этой стране. Всем рекомендуем к посещению этой интереснейшей экскурсии и общению с этим замечательным экскурсоводом! Дима, тебе желаем дальнейшего успешного развития в твоей интересной профессии, много благодарных туристов, процветания бизнеса и воплощения всех задуманных идей!

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мото-приключение в Дананге
  2. Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
  3. Хойан - вьетнамская Венеция
  4. Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
Сейчас в Дананге в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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