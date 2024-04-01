1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: в Дананге
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: у вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид1 апреля 2024С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе
- ННаталья5 марта 2020Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Активности»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июне 2024
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