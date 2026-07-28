Мои заказы

Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)

Побывать в биосферном заповеднике, поплавать у коралловых рифов и отдохнуть у моря
За один день вы увидите Чамские острова с разных сторон.

Посетите храм Чёрного Будды, легендарный колодец Хом Кам и океанографический центр, а затем отправитесь к коралловым рифам на снорклинг.

А после обеда вас ждут морские развлечения, отдых на пляже и свободное время среди живописных островных пейзажей.
Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)

Описание экскурсии

7:00–8:00 — трансфер в порт

Мы заберём вас из отеля в Дананге и на комфортабельном Ford Transit отправимся в порт Хойана. Время в пути — около 40 минут.

8:00–9:00 — переход на скоростном катере

После посадки выйдем в море. Время отправления может немного меняться в зависимости от загруженности порта.

9:00–11:00 — Восточные острова и знакомство с архипелагом

Первая остановка посвящена истории и культуре Чамских островов. Вы посетите храм Чёрного Будды, легендарный колодец Хом Кам и океанографический исследовательский центр. Если группе будет интересно, уделим этим местам больше времени. Либо устроим более продолжительный отдых на берегу с фруктами, напитками и красивыми морскими видами.

11:00–11:40 — снорклинг

На следующей остановке поплаваем с маской и трубкой у коралловых рифов. Здесь прозрачная вода и богатый подводный мир, а всё необходимое оборудование уже входит в стоимость.

12:00–14:00 — обед, отдых и анимационная программа

После снорклинга пообедаем, а затем у вас будет свободное время. Можно искупаться, отдохнуть на пляже или присоединиться к развлекательной программе, которую проводят наши гиды.

14:00–14:30 — возвращение в порт

На скоростном катере отправимся обратно на материк.

С 14:30 — трансфер в отели

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от погодных условий, загруженности порта и темпа группы.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, страховка, прогулка на катере, обед, алкогольные и б/a напитки, анимационная программа
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 лет$75
Стандартный$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матвей
Матвей — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания открыта в 2025 году, но за проектом стоят основатели с более чем 10-летним опытом в туризме Вьетнама. За это время мы хорошо изучили страну: маршруты, курорты, острова, логистику,
читать дальшеуменьшить

особенности местного сервиса, гастрономию и нюансы комфортного отдыха для путешественников. Мы организуем авторские экскурсии, индивидуальные туры, морские прогулки, джип-туры, фотомаршруты и программы для семей, пар и больших компаний. Помогаем гостям увидеть Вьетнам красиво, спокойно и без лишней суеты. Мы решили встречаться с путешественниками, потому что знаем: хороший отдых — это не только красивые места, но и уверенность, что всё продумано заранее. Мы берём на себя маршрут, трансфер, сопровождение, билеты, питание и организационные детали, чтобы гости могли просто наслаждаться поездкой. Наша цель — показать Вьетнам живым, тёплым и гостеприимным.

Входит в следующие категории Дананга

Похожие экскурсии на «Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)»

Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
На машине
На лодке
7 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
30 июл в 13:30
1 авг в 13:30
от $300 за всё до 2 чел.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На автобусе
Канатная дорога
8 часов
22 отзыва
Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
$155 за человека
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Императорский Хюэ за один день: грандиозные дворцы, древние тайны и лучшие фотолокации
Начало: У вашего отеля
30 июл в 07:00
31 июл в 07:00
от $480 за всё до 2 чел.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На машине
Канатная дорога
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Завтра в 17:30
30 июл в 08:00
от $205 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дананге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дананге
$80 за человека