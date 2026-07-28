Чамские острова на скоростном катере - из Дананга (всё включено)
Побывать в биосферном заповеднике, поплавать у коралловых рифов и отдохнуть у моря
За один день вы увидите Чамские острова с разных сторон.
Посетите храм Чёрного Будды, легендарный колодец Хом Кам и океанографический центр, а затем отправитесь к коралловым рифам на снорклинг.
А после обеда вас ждут морские развлечения, отдых на пляже и свободное время среди живописных островных пейзажей.
Описание экскурсии
7:00–8:00 — трансфер в порт
Мы заберём вас из отеля в Дананге и на комфортабельном Ford Transit отправимся в порт Хойана. Время в пути — около 40 минут.
8:00–9:00 — переход на скоростном катере
После посадки выйдем в море. Время отправления может немного меняться в зависимости от загруженности порта.
9:00–11:00 — Восточные острова и знакомство с архипелагом
Первая остановка посвящена истории и культуре Чамских островов. Вы посетите храм Чёрного Будды, легендарный колодец Хом Кам и океанографический исследовательский центр. Если группе будет интересно, уделим этим местам больше времени. Либо устроим более продолжительный отдых на берегу с фруктами, напитками и красивыми морскими видами.
11:00–11:40 — снорклинг
На следующей остановке поплаваем с маской и трубкой у коралловых рифов. Здесь прозрачная вода и богатый подводный мир, а всё необходимое оборудование уже входит в стоимость.
12:00–14:00 — обед, отдых и анимационная программа
После снорклинга пообедаем, а затем у вас будет свободное время. Можно искупаться, отдохнуть на пляже или присоединиться к развлекательной программе, которую проводят наши гиды.
14:00–14:30 — возвращение в порт
На скоростном катере отправимся обратно на материк.
С 14:30 — трансфер в отели
Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от погодных условий, загруженности порта и темпа группы.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер, страховка, прогулка на катере, обед, алкогольные и б/a напитки, анимационная программа
С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
$75
Стандартный
$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матвей — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания открыта в 2025 году, но за проектом стоят основатели с более чем 10-летним опытом в туризме Вьетнама. За это время мы хорошо изучили страну: маршруты, курорты, острова, логистику, читать дальшеуменьшить
особенности местного сервиса, гастрономию и нюансы комфортного отдыха для путешественников.
Мы организуем авторские экскурсии, индивидуальные туры, морские прогулки, джип-туры, фотомаршруты и программы для семей, пар и больших компаний. Помогаем гостям увидеть Вьетнам красиво, спокойно и без лишней суеты.
Мы решили встречаться с путешественниками, потому что знаем: хороший отдых — это не только красивые места, но и уверенность, что всё продумано заранее. Мы берём на себя маршрут, трансфер, сопровождение, билеты, питание и организационные детали, чтобы гости могли просто наслаждаться поездкой.
Наша цель — показать Вьетнам живым, тёплым и гостеприимным.
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