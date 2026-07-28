За один день вы увидите Чамские острова с разных сторон. Посетите храм Чёрного Будды, легендарный колодец Хом Кам и океанографический центр, а затем отправитесь к коралловым рифам на снорклинг. А после обеда вас ждут морские развлечения, отдых на пляже и свободное время среди живописных островных пейзажей.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00–8:00 — трансфер в порт

Мы заберём вас из отеля в Дананге и на комфортабельном Ford Transit отправимся в порт Хойана. Время в пути — около 40 минут.

8:00–9:00 — переход на скоростном катере

После посадки выйдем в море. Время отправления может немного меняться в зависимости от загруженности порта.

9:00–11:00 — Восточные острова и знакомство с архипелагом

Первая остановка посвящена истории и культуре Чамских островов. Вы посетите храм Чёрного Будды, легендарный колодец Хом Кам и океанографический исследовательский центр. Если группе будет интересно, уделим этим местам больше времени. Либо устроим более продолжительный отдых на берегу с фруктами, напитками и красивыми морскими видами.

11:00–11:40 — снорклинг

На следующей остановке поплаваем с маской и трубкой у коралловых рифов. Здесь прозрачная вода и богатый подводный мир, а всё необходимое оборудование уже входит в стоимость.

12:00–14:00 — обед, отдых и анимационная программа

После снорклинга пообедаем, а затем у вас будет свободное время. Можно искупаться, отдохнуть на пляже или присоединиться к развлекательной программе, которую проводят наши гиды.

14:00–14:30 — возвращение в порт

На скоростном катере отправимся обратно на материк.

С 14:30 — трансфер в отели

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от погодных условий, загруженности порта и темпа группы.

Организационные детали