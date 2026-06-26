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Фотосессия в Дананге и Хойане

Съёмка у моря, в горах, среди уютных улиц города или в местах, которые знают только местные жители
Это не просто фотосессия, а лёгкая прогулка с красивыми кадрами, живыми эмоциями и настроением путешествия.

Мы поможем с позированием, подберём лучшие локации и время для мягкого света, чтобы кадры получились естественными и стильными даже у тех, кто никогда раньше не снимался.
Фотосессия в Дананге и Хойане
Фотосессия в Дананге и Хойане
Фотосессия в Дананге и Хойане

Описание фото-прогулки

Будем рады показать вам Центральный Вьетнам через объектив и создать фотографии, которые захочется пересматривать.

В программе:

  • Съёмка в лучших локациях Дананга и Хойана от фотографов с 20-летним стажем
  • Профессиональное оборудование CANON
  • Кадры с вечерними огнями, рассветами, тропической атмосферой и настоящими эмоциями — без лишней постановки и напряжения

Организационные детали

  • Всё оборудование Саnon, профессиональная линейка объективов L
  • В течение двух суток после фотосессии вы получите не менее 50 фото в цветокоррекции и исходники
  • С вами будет фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и
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повседневную жизнь. Вместе с командой провожу авторские экскурсии в Дананге, Хойане, Хюэ и Мишоне. Наши маршруты выстроены как продуманный сценарий идеального дня — активные и вдохновляющие утренние впечатления, размеренное дневное время для отдыха и осмысления, яркие вечерние шоу, где вы становитесь не просто зрителем, а частью культурной жизни Центрального Вьетнама. Наш формат подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть страну, а почувствовать её характер и глубину.

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