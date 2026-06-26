Это не просто фотосессия, а лёгкая прогулка с красивыми кадрами, живыми эмоциями и настроением путешествия.
Мы поможем с позированием, подберём лучшие локации и время для мягкого света, чтобы кадры получились естественными и стильными даже у тех, кто никогда раньше не снимался.
Мы поможем с позированием, подберём лучшие локации и время для мягкого света, чтобы кадры получились естественными и стильными даже у тех, кто никогда раньше не снимался.
Описание фото-прогулки
Будем рады показать вам Центральный Вьетнам через объектив и создать фотографии, которые захочется пересматривать.
В программе:
- Съёмка в лучших локациях Дананга и Хойана от фотографов с 20-летним стажем
- Профессиональное оборудование CANON
- Кадры с вечерними огнями, рассветами, тропической атмосферой и настоящими эмоциями — без лишней постановки и напряжения
Организационные детали
- Всё оборудование Саnon, профессиональная линейка объективов L
- В течение двух суток после фотосессии вы получите не менее 50 фото в цветокоррекции и исходники
- С вами будет фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и
Входит в следующие категории Дананга
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