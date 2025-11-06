Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
«Мы можем включить в маршрут знаменитые мосты и набережные, аллею Любви, один из лучших пляжей Азии, парк развлечений и главный городской рынок, Найт-маркет и улицу Художников, музеи войны или тямского искусства»
Недавно мы совершили замечательную экскурсию по окрестностям Дананга — поездка оставила яркие и тёплые читать дальше
впечатления! Программа оказалась насыщенной и разнообразной, каждый этап маршрута был по‑своему интересен.
Что особенно запомнилось: * **Фабрика по производству шёлка. ** Было увлекательно увидеть весь процесс создания шёлковых изделий — от коконов до готовых полотен. Мастера подробно рассказывали о тонкостях ремесла, а ассортимент продукции впечатлил своим качеством и красотой. * **Музей фотографа Рихана в Хойане. ** Атмосферное место с потрясающими снимками, которые передают дух Вьетнама. Экспозиция позволила глубже прочувствовать историю и культуру региона. * **Мастер‑класс по изготовлению вьетнамских фонариков. ** Приятное творческое занятие — мы сами сделали яркие фонарики, которые теперь служат милым сувениром из путешествия. * **Плавание на круглых лодках по реке. ** Незабываемые ощущения! Спокойная вода, живописные берега и необычная форма лодок создали по‑настоящему сказочную атмосферу. * **Старый город. ** Прогулка по узким улочкам с старинной архитектурой стала прекрасным завершением дня — каждый уголок здесь дышит историей.
Отдельно хочется отметить команду, которая сопровождала нас: * **Гид** — обаятельный, внимательный и гибкий. Легко находил общий язык со всеми, давал интересные комментарии и учитывал наши пожелания. * **Водитель** — спокойный и профессиональный. Переезды между локациями проходили комфортно и безопасно. * **Местное кафе** — порадовало аутентичной кухней. Блюда были свежими, ароматными и очень вкусными.
В целом, экскурсия получилась гармоничной: сочетание культурного погружения, ручного творчества и природных красот создало идеальный баланс. Однозначно рекомендуем эту программу тем, кто хочет увидеть подлинный Вьетнам за пределами туристических троп!
Прекрасный тур, гид Александр рассказывает очень интересные истории, говорит красиво и грамотно, всё объясняет. Организация на высшем уровне. В программу читать дальше
входило знакомство с городом, водная прогулка в долине речных кокосов, мастер класс по изготовлению фонариков, посещение музея, храма, обед в аутентичном кафе с красивым видом на набережную, ознакомление со старым городом, дегустация лотосового чая, прогулка по вечернему городу, где в свете фонарей, можно было увидеть удивительной красоты колоритные улочки, лотосовый пруд у стен самого древнего храма и реку в лодочках и свечах-желаний. Завершился тур речной прогулкой на лодке с фонарями. Просто фантастическая экскурсия! После тура, было чувство, что проводил его профессионал своего дела, тайм менеджер, личный ассистент, дипломированный специалист в области искусствоведения, краеведения, теологии, экологии, истории в одном лице. Очень рекомендую!
Это было невероятно классное путешествие! Маршрут продуман до мелочей - всё динамично, интересно и без единой минуты скуки. Особенно понравились читать дальше
кокосовые лодочки и мастер-класс по фонарикам- атмосферно и душевно 💫 Александр - отличный гид: с юмором, энергией и любовью к своему делу. Узнали много нового, увидели потрясающие места и получили море впечатлений. От всей души рекомендую! ❤️
Были в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь день. Не пожалели, что обратились именно к Александру. Индивидуально читать дальше
подошел к нашим пожеланиям, подобрал комфортный транспорт для нашей большой и шумной компании. Достопримечательности были очень правильно спланированы, чтобы активности чередовались с чем-то более спокойным и никто не уставал. Мастер-класс по изготовлению фонариков - на удивление, зашел даже взрослым мужчинам. Было очень мило! Неожиданно интересной оказалась поездка в музей фотографии. Эстетическое удовольствие и восхищение яркими образами! Организовали очень вкусный обед на берегу реки (нам так понравилось, что мы потом еще дважды приезжали в это место ужинать) Ну, и конечно, ночной Хойан - это в самое сердце!
Спасибо, Александру и второму Александру))) за классное и интересное время, приятные беседы вне экскурсии, рекомендации, советы и помощь в целом по Вьетнаму! Смело рекомендуем!
Экскурсия в Хой Ан оставила самые теплые впечатления! Наш гид Александр — невероятно интересный рассказчик, который умеет увлечь с первых читать дальше
минут. Особенно понравилось, что мы сами сделали красивые фонарики — отличный сувенир на память. Круглые лодки оказались не только необычными, но и идеальными для ярких фото.
Прогулка по вечернему городу с его огнями и атмосферой праздника запомнится надолго, а загадывание желаний на реке сделало момент по-настоящему волшебным. Обед был вкусным и сытным, а фотогалерея — просто потрясающая.
Отдельное спасибо Александру за полезные советы, когда и как лучше посещать другие достопримечательности.
Мы искали какую-то стартовую экскурсию по Хойану на начало нашего отпуска. Александр попал как говорится на все 100 в наши ожидания. Это читать дальше
была не какая-то заученная экскурсия, а как будто "друг из Питера позвал к себе в гости показать город". Мы прошлись по всем вопросам что накопились за время прилёта: от того кто изображён на купюрах местных донгов (мы впервые во Вьетнаме, но много раз были в Таиланде), до как уживается буддизм и коммунизм в жизни вьетнамцев. Программа сочетала и светские места и буддистский храм (в котором к празднику завезли невероятное количество бонсаев). Огромное спасибо за экскурсию.
Спасибо огромное за организацию и проведении экскурсии в Хойан. Очень красивый город с красивыми локациями. Александр рассказал интересные факты города читать дальше
и показал значимые места. Очень красивый город в вечернее время. На экскурсии также делали своими руками фонарики, что тоже было необычно и забавно. Рекомендую для знакомства города обращаться к Александру.
Забрали нас из отеля на комфортной чистой машине. До Хойан дорого заняла около полу часа.
Сначала мы читать дальше
покатались на круглых бамбуковых лодка. Затем поехали на мастер-класс по фонарикам. Дочке очень понравилось.
Затем мы посетили великолепную галерею, действительно на высоком европейском уровне.
После обеда мы поехали в храм. Чистый и очень красивый. Наш гид Александр рассказал много интересных фактов, которые ранее не знали о буддизме, о монахах и о вьетнамцах.
Следующей нашей локацией был старый город. Наш гид показал нам самые красивые места города, несмотря что было много народу, нас технично водили каким-то волшебным образом мимо толпы. Было интересно побродить по старинным улицам -«азиатская Венеция»
В завершении мы прокатились на лодке с фонариками и пустили свечи на воду с желанием.
Чудесный день! Великолепный маршрут! Отдельное спасибо Александру за внимательность и интересные факты и истории о жизни вьетнамского народа.
Экскурсия была индивидуальная. Нас забрали из отеля в оговоренное время. По дороге в Хойан Александр рассказал много про Вьетнам, поделился читать дальше
информацией об интересных локациях в Дананге) Понравилось, что большое внимание уделяется уникальности локаций, где нет толп туристов. Конечно не могли обойти стороной прогулку на круглой лодке-корзине по кокосовому лесу. Местные стараются продавать свои услуги, например, начать раскачивать и раскручивать лодку, но достаточно сказать «no» и все прекратиться, настаивать не будут) Во время экскурсии сделали своими руками фонарики, получилось очень красиво, прекрасный сувенир из Вьетнама! В завершении экскурсии уже в вечернее время прогулялись по набережной, прокатились по реке на лодке и отпустили свечи, загадав желание, на воду Безумно красиво! На набережной много сувенирных лавок и магазинчиков с одеждой местного производства. Александр помог нам найти уникальные сувениры и поторговаться)) А еще показал «секретные» узенькие улочки, где может протиснуться только один человек, но местные умудряются там и на байках проезжать От всей души рекомендую посетить экскурсию!) Остались светлые теплые воспоминания, хочется вернуться еще раз!
Путешествие оставило самые яркие и тёплые впечатления! Особенно запомнился визит в художественную галерею, где были представлены фотографии жителей разных регионов читать дальше
Вьетнама в традиционных национальных костюмах. Экспозиция позволила глубже прочувствовать культурное разнообразие страны.
Мастер-класс по созданию фонариков позволил поработать руками и сделать сувенир, который будет украшать дом и напоминать о поездке.
Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Александру. Он проявил искреннюю заботу и внимание к нашим интересам, рассказывал как об истории Хойана и Дананга, так и о современной жизни местных жителей. Отдельное спасибо за его помощь при покупке сувениров — он не только помог выбрать лучшие вещи, но и торговался с продавцами от нашего имени.
Эта экскурсия стала одним из самых запоминающихся событий нашего путешествия. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Вьетнамом поближе, прочувствовать его атмосферу.
Экскурсия в Хойан стала настоящим украшением нашей поездки во Вьетнам. Этот древний город покоряет своей атмосферой: узкие улочки, старинные здания, читать дальше
фонарики, уютные кафе и невероятно доброжелательные люди. Мы посетили старый город, Японский крытый мост, древние храмы, а вечером любовались потрясающей подсветкой.
Организация экскурсии была на высоте — всё продумано до мелочей: комфортный трансфер, интересная программа и достаточно времени на фото, прогулки и просто отдых.
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Александру! Благодаря ему экскурсия превратилась в настоящее путешествие во времени. Александр — профессионал с большой буквы: он не просто делился историческими фактами, а делал это живо, с юмором и с любовью к Вьетнаму. Очень чуткий, внимательный и заботливый — он создавал тёплую, дружелюбную атмосферу и был готов ответить на любые вопросы. Благодаря ему мы увидели Хойан не глазами туриста, а как будто стали частью его истории.
Александр, спасибо за незабываемые впечатления и любовь к своему делу!
Была на экскурсии в Хой Ань вчера, 19.03.25. Очень довольна. Гиды Ирина и Александр очень приятные, внимательные, грамотные, хорошо подготовленные. Программа интересная, насыщенная, но не утомительно. Огромное спасибо за хорошую работу. Обязательно поеду с ними ещё.
Бронировали экскурсию примерно в середине октября. Нам очень повезло с погодой в этот день. Было невероятно солнечно и хорошо, хотя читать дальше
был сезон дождей. Наталья и Александр невероятно крутые. Все было интересно организовано и продуманно до мелочей, и при этом очень насыщенно. Фонарики, кораблики, храмы, музей и местная кухня и все в одной экскурсии. Разве что вечерних корабликов не хватало, но за этим мы как-нибудь вернемся в другой раз. Спасибо огромное за экскурсию. Вы просто чудо. А Наталья просто прелесть, отвечала на все наши вопросы и почему.
