Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Дананга

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Дананге на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
На машине
На лодке
7 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
«Вы погуляете по его старинным улицам с жёлтыми домами и полюбуетесь живописными каналами»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
от $240 за всё до 15 чел.
Фуд-путешествие по самобытному Данангу
Пешая
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-путешествие по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
«Мы можем включить в маршрут знаменитые мосты и набережные, аллею Любви, один из лучших пляжей Азии, парк развлечений и главный городской рынок, Найт-маркет и улицу Художников, музеи войны или тямского искусства»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от $500 за всё до 10 чел.
Мото-приключение в Дананге
На мотоцикле
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
«Прокатимся по Парку любви и улице художников — здесь вы ощутите дух молодого и перспективного города, который даже сравнивают с Петербургом»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    6 ноября 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    ### Отзыв об экскурсии по окрестностям Дананга

    Недавно мы совершили замечательную экскурсию по окрестностям Дананга — поездка оставила яркие и тёплые
    читать дальше

    впечатления! Программа оказалась насыщенной и разнообразной, каждый этап маршрута был по‑своему интересен.

    Что особенно запомнилось:
    * **Фабрика по производству шёлка. ** Было увлекательно увидеть весь процесс создания шёлковых изделий — от коконов до готовых полотен. Мастера подробно рассказывали о тонкостях ремесла, а ассортимент продукции впечатлил своим качеством и красотой.
    * **Музей фотографа Рихана в Хойане. ** Атмосферное место с потрясающими снимками, которые передают дух Вьетнама. Экспозиция позволила глубже прочувствовать историю и культуру региона.
    * **Мастер‑класс по изготовлению вьетнамских фонариков. ** Приятное творческое занятие — мы сами сделали яркие фонарики, которые теперь служат милым сувениром из путешествия.
    * **Плавание на круглых лодках по реке. ** Незабываемые ощущения! Спокойная вода, живописные берега и необычная форма лодок создали по‑настоящему сказочную атмосферу.
    * **Старый город. ** Прогулка по узким улочкам с старинной архитектурой стала прекрасным завершением дня — каждый уголок здесь дышит историей.

    Отдельно хочется отметить команду, которая сопровождала нас:
    * **Гид** — обаятельный, внимательный и гибкий. Легко находил общий язык со всеми, давал интересные комментарии и учитывал наши пожелания.
    * **Водитель** — спокойный и профессиональный. Переезды между локациями проходили комфортно и безопасно.
    * **Местное кафе** — порадовало аутентичной кухней. Блюда были свежими, ароматными и очень вкусными.

    В целом, экскурсия получилась гармоничной: сочетание культурного погружения, ручного творчества и природных красот создало идеальный баланс. Однозначно рекомендуем эту программу тем, кто хочет увидеть подлинный Вьетнам за пределами туристических троп!

    ### Отзыв об экскурсии по окрестностям Дананга### Отзыв об экскурсии по окрестностям Дананга
  • А
    Антонина
    19 октября 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Прекрасный тур, гид Александр рассказывает очень интересные истории, говорит красиво и грамотно, всё объясняет. Организация на высшем уровне. В программу
    читать дальше

    входило знакомство с городом, водная прогулка в долине речных кокосов, мастер класс по изготовлению фонариков, посещение музея, храма, обед в аутентичном кафе с красивым видом на набережную, ознакомление со старым городом, дегустация лотосового чая, прогулка по вечернему городу, где в свете фонарей, можно было увидеть удивительной красоты колоритные улочки, лотосовый пруд у стен самого древнего храма и реку в лодочках и свечах-желаний. Завершился тур речной прогулкой на лодке с фонарями. Просто фантастическая экскурсия! После тура, было чувство,
    что проводил его профессионал своего дела, тайм менеджер, личный ассистент, дипломированный специалист в области искусствоведения, краеведения, теологии, экологии, истории в одном лице. Очень рекомендую!

    Прекрасный тур, гид Александр рассказывает очень интересные истории, говорит красиво и грамотно, всё объясняет. Организация на высшем уровне. В программу входило знакомство с городом, водная прогулка в долине речных кокосов, мастер класс по изготовлению фонариков, посещение музея, храма, обед в аутентичном кафе с красивым видом на набережную, ознакомление со старым городом, дегустация лотосового чая, прогулка по вечернему городу, где в свете фонарей, можно было увидеть удивительной красоты колоритные улочки, лотосовый пруд у стен самого древнего храма и реку в лодочках и свечах-желаний. Завершился тур речной прогулкой на лодке с фонарями. Просто фантастическая экскурсия! После тура, было чувство, что проводил его профессионал своего дела, тайм менеджер, личный ассистент, дипломированный специалист в области искусствоведения, краеведения, теологии, экологии, истории в одном лице. Очень рекомендую!
  • D
    Daniil
    6 октября 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Это было невероятно классное путешествие! Маршрут продуман до мелочей - всё динамично, интересно и без единой минуты скуки. Особенно понравились
    читать дальше

    кокосовые лодочки и мастер-класс по фонарикам- атмосферно и душевно 💫 Александр - отличный гид: с юмором, энергией и любовью к своему делу. Узнали много нового, увидели потрясающие места и получили море впечатлений. От всей души рекомендую! ❤️

    Это было невероятно классное путешествие! Маршрут продуман до мелочей - всё динамично, интересно и без единой минуты скуки. Особенно понравились кокосовые лодочки и мастер-класс по фонарикам- атмосферно и душевно 💫 Александр - отличный гид: с юмором, энергией и любовью к своему делу. Узнали много нового, увидели потрясающие места и получили море впечатлений. От всей души рекомендую! ❤️
  • А
    Алексей
    1 октября 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Экскурсию проводил Александр! Все было интересно, непренужденно. Хойан очень красивый город, особенно вечером, в свете фонариков. Советую обязательно туда съездить
    Экскурсию проводил Александр! Все было интересно, непренужденно. Хойан очень красивый город, особенно вечером, в свете фонариков. Советую обязательно туда съездить
  • Г
    Гея
    19 сентября 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Были в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь день.
    Не пожалели, что обратились именно к Александру.
    Индивидуально
    читать дальше

    подошел к нашим пожеланиям, подобрал комфортный транспорт для нашей большой и шумной компании. Достопримечательности были очень правильно спланированы, чтобы активности чередовались с чем-то более спокойным и никто не уставал.
    Мастер-класс по изготовлению фонариков - на удивление, зашел даже взрослым мужчинам. Было очень мило!
    Неожиданно интересной оказалась поездка в музей фотографии. Эстетическое удовольствие и восхищение яркими образами!
    Организовали очень вкусный обед на берегу реки (нам так понравилось, что мы потом еще дважды приезжали в это место ужинать)
    Ну, и конечно, ночной Хойан - это в самое сердце!

    Спасибо, Александру и второму Александру))) за классное и интересное время, приятные беседы вне экскурсии, рекомендации, советы и помощь в целом по Вьетнаму! Смело рекомендуем!

    Были в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь деньБыли в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь деньБыли в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь деньБыли в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь деньБыли в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь деньБыли в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь деньБыли в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь деньБыли в августе в Дананге и решили взять поездку в Хойан на весь день
  • Т
    Тогжан
    8 сентября 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Экскурсия в Хой Ан оставила самые теплые впечатления! Наш гид Александр — невероятно интересный рассказчик, который умеет увлечь с первых
    читать дальше

    минут. Особенно понравилось, что мы сами сделали красивые фонарики — отличный сувенир на память. Круглые лодки оказались не только необычными, но и идеальными для ярких фото.

    Прогулка по вечернему городу с его огнями и атмосферой праздника запомнится надолго, а загадывание желаний на реке сделало момент по-настоящему волшебным. Обед был вкусным и сытным, а фотогалерея — просто потрясающая.

    Отдельное спасибо Александру за полезные советы, когда и как лучше посещать другие достопримечательности.

  • M
    Mikhail
    6 сентября 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Мы искали какую-то стартовую экскурсию по Хойану на начало нашего отпуска.
    Александр попал как говорится на все 100 в наши ожидания.
    Это
    читать дальше

    была не какая-то заученная экскурсия, а как будто "друг из Питера позвал к себе в гости показать город".
    Мы прошлись по всем вопросам что накопились за время прилёта: от того кто изображён на купюрах местных донгов (мы впервые во Вьетнаме, но много раз были в Таиланде), до как уживается буддизм и коммунизм в жизни вьетнамцев.
    Программа сочетала и светские места и буддистский храм (в котором к празднику завезли невероятное количество бонсаев).
    Огромное спасибо за экскурсию.

    Мы искали какую-то стартовую экскурсию по Хойану на начало нашего отпуска.
Александр попал как говорится на все 100 в наши ожидания.
Это была не какая-то заученная экскурсия, а как будто "друг из Питера позвал к себе в гости показать город".
Мы прошлись по всем вопросам что накопились за время прилёта: от того кто изображён на купюрах местных донгов (мы впервые во Вьетнаме, но много раз были в Таиланде), до как уживается буддизм и коммунизм в жизни вьетнамцев.
Программа сочетала и светские места и буддистский храм (в котором к празднику завезли невероятное количество бонсаев).
Огромное спасибо за экскурсию.
  • В
    Виталий
    14 августа 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Все отлично! 👌
  • С
    Соня
    12 августа 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Лучшая экскурсия, которую могу порекомендовать всем, кто любит романтику, азиатский колорит и стиль французских городков. Гид Александр стал другом за
    читать дальше

    время поездки, провел по самым важным местам и показал места, где вкусно и атмосферно. На высшем уровне! Спасибо! Еще вернусь! Однозначно не пожалеете о поездке. Хойан того стоит!

    Лучшая экскурсия, которую могу порекомендовать всем, кто любит романтику, азиатский колорит и стиль французских городков. Гид Александр стал другом за время поездки, провел по самым важным местам и показал места, где вкусно и атмосферно. На высшем уровне! Спасибо! Еще вернусь! Однозначно не пожалеете о поездке. Хойан того стоит!
  • В
    Виктория
    10 августа 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Отличная экскурсия! Прекрасно сбалансированный маршрут! Были с ребенком 8-ми лет - он тоже под впечатлением)
    Особо запомнился музей, мастер-класс и лотосовый чай) ну и Хоян прекрасен бесспорно)
    Отличная экскурсия! Прекрасно сбалансированный маршрут! Были с ребенком 8-ми лет - он тоже под впечатлением)
Особо запомнился музей, мастер-класс и лотосовый чай) ну и Хоян прекрасен бесспорно)
  • Т
    Татьяна
    8 августа 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Спасибо огромное за организацию и проведении экскурсии в Хойан. Очень красивый город с красивыми локациями. Александр рассказал интересные факты города
    читать дальше

    и показал значимые места. Очень красивый город в вечернее время. На экскурсии также делали своими руками фонарики, что тоже было необычно и забавно. Рекомендую для знакомства города обращаться к Александру.

  • З
    Зоя
    5 июля 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Остались очень довольны от экскурсии.

    Забрали нас из отеля на комфортной чистой машине. До Хойан дорого заняла около полу часа.

    Сначала мы
    читать дальше

    покатались на круглых бамбуковых лодка. Затем поехали на мастер-класс по фонарикам. Дочке очень понравилось.

    Затем мы посетили великолепную галерею, действительно на высоком европейском уровне.

    После обеда мы поехали в храм. Чистый и очень красивый. Наш гид Александр рассказал много интересных фактов, которые ранее не знали о буддизме, о монахах и о вьетнамцах.

    Следующей нашей локацией был старый город. Наш гид показал нам самые красивые места города, несмотря что было много народу, нас технично водили каким-то волшебным образом мимо толпы. Было интересно побродить по старинным улицам -«азиатская Венеция»

    В завершении мы прокатились на лодке с фонариками и пустили свечи на воду с желанием.

    Чудесный день! Великолепный маршрут!
    Отдельное спасибо Александру за внимательность и интересные факты и истории о жизни вьетнамского народа.

    Остались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсии
  • Е
    Екатерина
    27 июня 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Все было хорошо организованно, много информации получила. Все места быти выбраны, где не толпы туристов. Так же помогли с информацией о Дананге
  • N
    Natalia
    25 июня 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Экскурсия была индивидуальная. Нас забрали из отеля в оговоренное время. По дороге в Хойан Александр рассказал много про Вьетнам, поделился
    читать дальше

    информацией об интересных локациях в Дананге) Понравилось, что большое внимание уделяется уникальности локаций, где нет толп туристов. Конечно не могли обойти стороной прогулку на круглой лодке-корзине по кокосовому лесу. Местные стараются продавать свои услуги, например, начать раскачивать и раскручивать лодку, но достаточно сказать «no» и все прекратиться, настаивать не будут)
    Во время экскурсии сделали своими руками фонарики, получилось очень красиво, прекрасный сувенир из Вьетнама! В завершении экскурсии уже в вечернее время прогулялись по набережной, прокатились по реке на лодке и отпустили свечи, загадав желание, на воду Безумно красиво!
    На набережной много сувенирных лавок и магазинчиков с одеждой местного производства. Александр помог нам найти уникальные сувениры и поторговаться)) А еще показал «секретные» узенькие улочки, где может протиснуться только один человек, но местные умудряются там и на байках проезжать От всей души рекомендую посетить экскурсию!) Остались светлые теплые воспоминания, хочется вернуться еще раз!

  • Н
    Никита
    25 мая 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Путешествие оставило самые яркие и тёплые впечатления! Особенно запомнился визит в художественную галерею, где были представлены фотографии жителей разных регионов
    читать дальше

    Вьетнама в традиционных национальных костюмах. Экспозиция позволила глубже прочувствовать культурное разнообразие страны.

    Мастер-класс по созданию фонариков позволил поработать руками и сделать сувенир, который будет украшать дом и напоминать о поездке.

    Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Александру. Он проявил искреннюю заботу и внимание к нашим интересам, рассказывал как об истории Хойана и Дананга, так и о современной жизни местных жителей. Отдельное спасибо за его помощь при покупке сувениров — он не только помог выбрать лучшие вещи, но и торговался с продавцами от нашего имени.

    Эта экскурсия стала одним из самых запоминающихся событий нашего путешествия. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Вьетнамом поближе, прочувствовать его атмосферу.

  • И
    Ирина
    10 мая 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    10 баллов из 10!!! Ребята молодцы! Экскурсии были насыщенные и познавательные, все организационные моменты продуманы. Супер!!!
  • К
    Константин
    20 апреля 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Экскурсия в Хойан стала настоящим украшением нашей поездки во Вьетнам. Этот древний город покоряет своей атмосферой: узкие улочки, старинные здания,
    читать дальше

    фонарики, уютные кафе и невероятно доброжелательные люди. Мы посетили старый город, Японский крытый мост, древние храмы, а вечером любовались потрясающей подсветкой.

    Организация экскурсии была на высоте — всё продумано до мелочей: комфортный трансфер, интересная программа и достаточно времени на фото, прогулки и просто отдых.

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Александру! Благодаря ему экскурсия превратилась в настоящее путешествие во времени. Александр — профессионал с большой буквы: он не просто делился историческими фактами, а делал это живо, с юмором и с любовью к Вьетнаму. Очень чуткий, внимательный и заботливый — он создавал тёплую, дружелюбную атмосферу и был готов ответить на любые вопросы. Благодаря ему мы увидели Хойан не глазами туриста, а как будто стали частью его истории.

    Александр, спасибо за незабываемые впечатления и любовь к своему делу!

    Экскурсия в Хойан стала настоящим украшением нашей поездки во Вьетнам. Этот древний город покоряет своей атмосферой:Экскурсия в Хойан стала настоящим украшением нашей поездки во Вьетнам. Этот древний город покоряет своей атмосферой:Экскурсия в Хойан стала настоящим украшением нашей поездки во Вьетнам. Этот древний город покоряет своей атмосферой:
  • Н
    Наталья
    20 марта 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Была на экскурсии в Хой Ань вчера, 19.03.25. Очень довольна. Гиды Ирина и Александр очень приятные, внимательные, грамотные, хорошо подготовленные. Программа интересная, насыщенная, но не утомительно. Огромное спасибо за хорошую работу. Обязательно поеду с ними ещё.
  • O
    Olga
    7 марта 2025
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Экскурсию вели Наталья и Александр.
    День получился очень атмосферным, познавательным, насыщенным, при этом комфортным. Отвечают на все вопросы, рассказывают интересно, увлеченно,
    читать дальше

    с уважением к местным традициям.)
    Хочется отметить в целом внимательное заботливое сопровождение 🥰 всё продумано до мелочей. 👌
    Огромное спасибо команде за чудесную экскурсию!) ❤️

  • E
    Elizaveta
    4 ноября 2024
    Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
    Бронировали экскурсию примерно в середине октября. Нам очень повезло с погодой в этот день. Было невероятно солнечно и хорошо, хотя
    читать дальше

    был сезон дождей.
    Наталья и Александр невероятно крутые. Все было интересно организовано и продуманно до мелочей, и при этом очень насыщенно. Фонарики, кораблики, храмы, музей и местная кухня и все в одной экскурсии. Разве что вечерних корабликов не хватало, но за этим мы как-нибудь вернемся в другой раз.
    Спасибо огромное за экскурсию. Вы просто чудо. А Наталья просто прелесть, отвечала на все наши вопросы и почему.

