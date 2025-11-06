читать дальше

информацией об интересных локациях в Дананге) Понравилось, что большое внимание уделяется уникальности локаций, где нет толп туристов. Конечно не могли обойти стороной прогулку на круглой лодке-корзине по кокосовому лесу. Местные стараются продавать свои услуги, например, начать раскачивать и раскручивать лодку, но достаточно сказать «no» и все прекратиться, настаивать не будут)

Во время экскурсии сделали своими руками фонарики, получилось очень красиво, прекрасный сувенир из Вьетнама! В завершении экскурсии уже в вечернее время прогулялись по набережной, прокатились по реке на лодке и отпустили свечи, загадав желание, на воду Безумно красиво!

На набережной много сувенирных лавок и магазинчиков с одеждой местного производства. Александр помог нам найти уникальные сувениры и поторговаться)) А еще показал «секретные» узенькие улочки, где может протиснуться только один человек, но местные умудряются там и на байках проезжать От всей души рекомендую посетить экскурсию!) Остались светлые теплые воспоминания, хочется вернуться еще раз!