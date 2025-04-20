Билеты
Куда поехать? В «Бо На Хиллс»
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
«Нижний парк перед входом на канатную дорогу»
Завтра в 08:30
21 июл в 08:30
$215 за билет
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога»
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
«Начнём утро с поездки по канатной дороге Dream Stream — самой современной в Юго-Восточной Азии»
Расписание: ежедневно в 07:30
22 июл в 07:30
23 июл в 07:30
$175 за человека
-
10%
Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Начало: В Дананге
«Золотой мост на «Бана Хиллс» — поднимемся по канатной дороге на высоту 1500 м, прогуляемся по мосту, который удерживают гигантские каменные руки»
Расписание: ежедневно в 08:00
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
$81
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся20 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, у нас получилась на 2-х человек, что очень порадовало. Поехали на комфортабельный машине с гидом, который на всей протяженности маршрута рассказывала об истории Вьетнама. Было очень интересно. Сама экскурсия была очень запоминающей, особенно мостом "Руки Бога", красивым садом Любви. Большое спасибо.
- ККонстантин16 апреля 2025Хочу выразить искреннюю благодарность и respect Михаилу за великолепную экскурсию в Bana Hills в Дананге. Ваши знания о культуре и
- ВВладислав12 апреля 2025Сначала меня, как человека из провинции, смутила стоимость тура. Впрочем, тур же индивидуальный, а они всегда дороже. Тогда выбирал по
- AAlexander3 октября 2024Миша - замечательный человек. Получил огромное удовольствие от общения с ним. И многое узнал про Вьетнам. Рекомендую посетить экскурсии этого гида
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Канатная дорога»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июле 2025
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