Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
«дегустация (2 бокала пива или 1 порция картофеля фри)»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$90 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на автомобилях Toyota с кондиционером, все входные билеты, мастер-класс, прогулка на лодках, дегустация»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
«дегустация (2 бокала пива или 1 порция картофеля фри)»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей20 октября 2025Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и наверху практически ничего не
- ААндрей13 сентября 2025Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
- ВВиктория10 сентября 2025Очень все понравилось интересно и с позитивом, очень насыщенная программа экскурсии
- РРоман9 сентября 2025Все прошло хорошо, экскурсию немного подпортила погода (сильный дождь).
- ДДина27 августа 2025Прекрасный гид, чувствуется глубокая осведомлённость и профессионализм. Нашей группе туристов с готовностью и терпением отвечали на все вопросы, помогали с
- ААнна24 августа 2025супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!
- ССоня13 августа 2025Экскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. Рассказал интересные факты о городе,
- AALEX10 августа 2025Экскурсия понравилась, все локации просто супер. Гид всё доходчиво объяснял, отвечал на задаваемые вопросы. Буду рекомендовать своим знакомым
- ТТатьяна7 августа 2025Очень понравилась экскурсия на Бана Хиллс. Нам очень активный и веселый гид. Фото после экскурсии прилагается. Место определенно стоит посещения)))
- ООксана29 июля 2025Это был один из лучших дней во Вьетнаме. От экскурсии получили незабываемые эмоции.
Наша группа была 14 человек. И всё время
