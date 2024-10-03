Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Дананге на русском языке, цены от $55, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 10 часов 1 отзыв Билеты Куда поехать? В «Бо На Хиллс» Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас «После освобождения Вьетнама от оккупации оно было превращено в современный тематический парк» $215 за билет Пешая 9 часов 20% Мини-группа до 12 чел. Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана Взлететь на канатке и посетить Французскую деревню, «Фэнтези Парк» и сады среди облаков Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге ««Фэнтези Парк» и более 90 бесплатных аттракционов: от Сказочного леса и Парка динозавров до Дома ужасов, Башни свободного падения, 5D и 4D-симуляторов» Расписание: ежедневно в 07:30 $140 $175 за человека На машине 7 часов Индивидуальная до 6 чел. Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс» Комфортный трансфер из Дананга в Ба На Хиллс. Насладитесь парком, а мы позаботимся о вашем возвращении. Заберем из отеля и доставим обратно Начало: У вашего отеля «Я встречу вас у отеля — и мы отправимся в парк развлечений» $55 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дананга Последние отзывы на экскурсии A Alexander Куда поехать? В Ба На Хиллс Миша - замечательный человек. Получил огромное удовольствие от общения с ним. И многое узнал про Вьетнам. Рекомендую посетить экскурсии этого гида

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Парки»

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