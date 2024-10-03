Билеты
Куда поехать? В «Бо На Хиллс»
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
«После освобождения Вьетнама от оккупации оно было превращено в современный тематический парк»
13 апр в 08:30
14 апр в 08:30
$215 за билет
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Взлететь на канатке и посетить Французскую деревню, «Фэнтези Парк» и сады среди облаков
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
««Фэнтези Парк» и более 90 бесплатных аттракционов: от Сказочного леса и Парка динозавров до Дома ужасов, Башни свободного падения, 5D и 4D-симуляторов»
Расписание: ежедневно в 07:30
13 апр в 07:30
14 апр в 07:30
$140
$175 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс»
Комфортный трансфер из Дананга в Ба На Хиллс. Насладитесь парком, а мы позаботимся о вашем возвращении. Заберем из отеля и доставим обратно
Начало: У вашего отеля
«Я встречу вас у отеля — и мы отправимся в парк развлечений»
13 апр в 08:00
14 апр в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander3 октября 2024Миша - замечательный человек. Получил огромное удовольствие от общения с ним. И многое узнал про Вьетнам. Рекомендую посетить экскурсии этого гида
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Парки»
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