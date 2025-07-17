Меконг поражает своей красотой и разнообразием. Здесь туристы смогут увидеть плавучие дома, посетить фруктовые сады и змеиные питомники.
Участники экскурсии прокатятся на телеге и лодке, попробуют медовые напитки и насладятся выступлениями местных музыкантов. Также запланировано посещение пагоды Винь Чанг и рынка Бен Тхань. Этот насыщенный день подарит массу впечатлений и позволит окунуться в культуру Вьетнама
Участники экскурсии прокатятся на телеге и лодке, попробуют медовые напитки и насладятся выступлениями местных музыкантов. Также запланировано посещение пагоды Винь Чанг и рынка Бен Тхань. Этот насыщенный день подарит массу впечатлений и позволит окунуться в культуру Вьетнама
7 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Прогулка на катере
- 🐝 Посещение пасеки
- 🍯 Дегустация медовых напитков
- 🎶 Музыкальные выступления
- 🐍 Змеиный питомник
- 🏯 Пагода Винь Чанг
- 🛍️ Шопинг на рынке Бен Тхань
Что можно увидеть
- Пагода Винь Чанг
- Рынок Бен Тхань
Описание экскурсии
03:00 — 06:00 — переезд в Хошмин на комфортабельном спальном автобусе
07:00 — 15:00 — встреча с русскоговорящим гидом и экскурсия в дельту Меконга:
- переезд в город Митхо на внедорожнике
- прогулка на катере
- посещение фруктового сада и пасеки, дегустация напитков с мёдом и просмотр выступлений местных музыкантов
- прогулка на телеге, запряжённой лошадью
- поездка на деревянной лодке по узким каналам между двумя рядами водных кокосовых пальм
- знакомство с местным ремесленным производством
- обед в местном ресторане (по желанию)
- посещение змеиного питомника или пагоды Винь Чанг
- возвращение в Хошимин
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из Фантьета-Муйне в Хошимин и обратно на спальном автобусе Thaco Mobihome, трансфер на внедорожнике Toyota Fortuner или Isuzu Mu-X во время проведения экскурсии, услуги русскоговорящего гида, входные билеты
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в ресторане — от 150 000 донгов за чел.
- Индивидуальный трансфер из Фантьета-Муйне в Хошимин и обратно — $100 за автомобиль вместимостью 4 человека или $150 за микроавтобус вместимостью 13 человек
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Фантьете-Муйне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Провели экскурсии для 1429 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.Задать вопрос
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