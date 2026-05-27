Только представьте: всего за полдня вы увидите всё, чем славится юг Вьетнама: священных китов, буддийских монахов, потомков великой империи и песчаные дюны. А ещё — зебр, страусов и плантации питахайи. Наша задача — собрать разрозненные точки в один маршрут и сложить единую картину из пёстрой мозаики впечатлений.

Описание экскурсии

В каждой локации мы проведём от 30 до 45 минут.

Храм Кита

Место, где местные рыбаки молятся уже много поколений. Гид расскажет, почему кит во Вьетнаме — священное животное, а не просто морской обитатель.

Сафари-парк

Зебры, страусы, антилопы и жирафы на свободном выпасе. Условия максимально приближены к естественным, а вы — в роли наблюдателя.

Чамские башни

Старинный храмовый комплекс, иллюстрирующий жизнь региона до прихода вьетнамцев. Вы узнаете, кто такие чамы и каким было государство Тьямпа.

Буддийский храм Тьен Кван

Пока вы будете осматривать его яркий и красочный интерьер, гид расскажет про Махаяну и дзен-традиции во Вьетнаме.

Красные дюны

Визитная карточка Муйне. Живописные пески для фото, где не нужно придумывать сюжет — всё сделает пейзаж.

Рыбацкая деревня Муйне

Сотни лодок в одной бухте — перед вами стихийный рынок, где пахнет рыбой и солью и кипит настоящая жизнь.

Плантации драконьего фрукта

Вы узнаете, как растёт питахайя, и сделаете пару неожиданных кадров.

