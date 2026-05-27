Мои заказы

Из Фантьета - по окрестностям Муйне: дюны, храмы и драконьи фрукты

Изучить юг Вьетнама со всех сторон: от древних чамских башен до стихийного рыбного рынка
Только представьте: всего за полдня вы увидите всё, чем славится юг Вьетнама: священных китов, буддийских монахов, потомков великой империи и песчаные дюны. А ещё — зебр, страусов и плантации питахайи.

Наша задача — собрать разрозненные точки в один маршрут и сложить единую картину из пёстрой мозаики впечатлений.
Из Фантьета - по окрестностям Муйне: дюны, храмы и драконьи фрукты
Из Фантьета - по окрестностям Муйне: дюны, храмы и драконьи фрукты
Из Фантьета - по окрестностям Муйне: дюны, храмы и драконьи фрукты

Описание экскурсии

В каждой локации мы проведём от 30 до 45 минут.

Храм Кита

Место, где местные рыбаки молятся уже много поколений. Гид расскажет, почему кит во Вьетнаме — священное животное, а не просто морской обитатель.

Сафари-парк

Зебры, страусы, антилопы и жирафы на свободном выпасе. Условия максимально приближены к естественным, а вы — в роли наблюдателя.

Чамские башни

Старинный храмовый комплекс, иллюстрирующий жизнь региона до прихода вьетнамцев. Вы узнаете, кто такие чамы и каким было государство Тьямпа.

Буддийский храм Тьен Кван

Пока вы будете осматривать его яркий и красочный интерьер, гид расскажет про Махаяну и дзен-традиции во Вьетнаме.

Красные дюны

Визитная карточка Муйне. Живописные пески для фото, где не нужно придумывать сюжет — всё сделает пейзаж.

Рыбацкая деревня Муйне

Сотни лодок в одной бухте — перед вами стихийный рынок, где пахнет рыбой и солью и кипит настоящая жизнь.

Плантации драконьего фрукта

Вы узнаете, как растёт питахайя, и сделаете пару неожиданных кадров.

Организационные детали

  • Поездка происходит на комфортабельном автомобиле Toyota с кондиционером
  • Если поедут более 2 человек, доплата за каждого дополнительного участника $9
  • В стоимость входят все входные билеты
  • Обед в программе не предусмотрен
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 939 туристов
Живу и работаю во Вьетнаме много лет. Организую и провожу экскурсии для вас. Увлечён природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделюсь с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии.

Входит в следующие категории Фантьета

Похожие экскурсии на «Из Фантьета - по окрестностям Муйне: дюны, храмы и драконьи фрукты»

Из Фантьета - в Далат на целый день
На машине
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Из Фантьета - в Далат на целый день
Увидеть дом в стиле русского фольклора, попробовать лювак и восхититься вьетнамской природой
Начало: В Муйне
29 мая в 05:00
30 мая в 05:00
от $325 за человека
К священной горе Таку и чамским храмам (из Фантьета или Муйне)
На машине
5.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
К священной горе Таку и чамским храмам (из Фантьета или Муйне)
Увидеть, как растёт питахайя и лежит белоснежный Будда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$180 за всё до 2 чел.
Из Муйне - на гору Таку, к маяку Ке-Га и чамским башням Пошану
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Муйне - на гору Таку, к маяку Ке-Га и чамским башням Пошану
Исследовать культурный код региона через святыни, колониальное наследие и быт местных
Начало: В курортной зоне Муйне
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от $175 за человека
Весь Муйне за несколько часов: песчаные дюны, Белый каньон и древние башни
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Весь Муйне за несколько часов: песчаные дюны, Белый каньон и древние башни
Увидеть вьетнамскую Сахару и разгадать культурный код древней цивилизации Тямпа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
29 мая в 04:00
от $175 за человека
У нас ещё много экскурсий в Фантьете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фантьете
от $184 за экскурсию