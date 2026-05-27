Из Фантьета - по окрестностям Муйне: дюны, храмы и драконьи фрукты
Изучить юг Вьетнама со всех сторон: от древних чамских башен до стихийного рыбного рынка
Только представьте: всего за полдня вы увидите всё, чем славится юг Вьетнама: священных китов, буддийских монахов, потомков великой империи и песчаные дюны. А ещё — зебр, страусов и плантации питахайи.
Наша задача — собрать разрозненные точки в один маршрут и сложить единую картину из пёстрой мозаики впечатлений.
Описание экскурсии
В каждой локации мы проведём от 30 до 45 минут.
Храм Кита
Место, где местные рыбаки молятся уже много поколений. Гид расскажет, почему кит во Вьетнаме — священное животное, а не просто морской обитатель.
Сафари-парк
Зебры, страусы, антилопы и жирафы на свободном выпасе. Условия максимально приближены к естественным, а вы — в роли наблюдателя.
Чамские башни
Старинный храмовый комплекс, иллюстрирующий жизнь региона до прихода вьетнамцев. Вы узнаете, кто такие чамы и каким было государство Тьямпа.
Буддийский храм Тьен Кван
Пока вы будете осматривать его яркий и красочный интерьер, гид расскажет про Махаяну и дзен-традиции во Вьетнаме.
Красные дюны
Визитная карточка Муйне. Живописные пески для фото, где не нужно придумывать сюжет — всё сделает пейзаж.
Рыбацкая деревня Муйне
Сотни лодок в одной бухте — перед вами стихийный рынок, где пахнет рыбой и солью и кипит настоящая жизнь.
Плантации драконьего фрукта
Вы узнаете, как растёт питахайя, и сделаете пару неожиданных кадров.
Организационные детали
Поездка происходит на комфортабельном автомобиле Toyota с кондиционером
Если поедут более 2 человек, доплата за каждого дополнительного участника $9
В стоимость входят все входные билеты
Обед в программе не предусмотрен
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Фантьете
Живу и работаю во Вьетнаме много лет. Организую и провожу экскурсии для вас. Увлечён природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделюсь с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии.
