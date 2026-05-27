Лучше всего Вьетнам раскрывается в кухне. В ароматах трав, шуме рынка и блюдах, которые готовят не для туристов — а для своих. Мы начнём с рынка — здесь вы увидите,
Описание мастер-класса
Сначала вы посетите рынок Хам Тьен, где можно купить свежие ингредиенты для блюд — от овощей и трав до мяса, морепродуктов и фирменных вьетнамских специй.
Затем отправитесь в Chuon Chuon Retreat — уютную садовую кухню — и научитесь готовить простые, но душевные вьетнамские блюда под руководством гостеприимного хозяина. В меню — Бун Ча, свежие спринг-роллы и салат из банановых цветков, а также десерт из тропических фруктов в кокосовом молоке — сладкий, освежающий и полный вкуса тропиков.
И наконец, пора насладиться блюдами, приготовленными собственными руками — почувствовать гармонию вкусов и поделиться впечатлениями о контрастах вьетнамской кухни.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в районе Хам Тьен (Mui Ne)
- В стоимость входит: трансфер на седане или микроавтобусе от вашего отеля и обратно, все ингредиенты для кулинарного мастер-класса, бутылка питьевой воды
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки
- Программа подходит для участников старше 10 лет и не требует кулинарного опыта — все блюда готовятся пошагово под руководством шеф-повара
- Мастер-класс имеет два варианта проведения: утренний (8:30 выезд, возвращение в 13:00), вечерний (16:00 выезд, возвращение в 20:00). В вечернем варианте посещение рынка не предусмотрено
- С вами будет представитель нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Утрений, с посещением рынка
|$95
|Вечерний, без посещения рынка
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Том — Организатор в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 161 туриста
Добро пожаловать во Вьетнам вместе с нашим агентством — вашим гидом в мир удивительных путешествий! Вы мечтаете об отдыхе, полном ярких впечатлений, экзотической природы и незабываемых приключений?
