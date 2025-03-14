Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Фукуоке на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Вьетнамский Фукуок за один день
Джиппинг
На машине
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
19 окт в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
7 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
$124 за человека
Снорклинг на Фукуоке
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Кажется, что невозможное может стать возможным!)
    Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться
    испытать посмотреть подводный мир собственными глазами, с которым когда-то ребёнком познакомился впервые в конце 80-ых – начале 90-ых гг. по фильмам Жака-Ива Кусто с его "Подводной Одиссей". Планируя поездку во Вьетнам в январе, попалась информация, что можно попробовать погружение, не имея никакого опыта. С Евгением связь была налажена ещё до приезда. И вот он долгожданный день настал, идя морю к месту погружения никакого волнения не было, но были огромные сомнения что смогу. Если кратко, то сразу запомнить все шаги, возможности, запреты и действия, язык жестов было очень сложно, и теряешься что делать сейчас, что делать следующим шагом, ошарашено находясь под водой, потому что в воде и под водой всё работает абсолютно не так как над водой: дыхание без носа, выравнивание давления в ушах ("продувка"), расположение тела, частей тела… я тупил в этом со страшной силой, плюс ассиметричная работа многого в моём теле (так уж наградила природа) очень сказывалась в движениях под водой сильно, плюс мой один из минусов, что мне вначале нужно в мозгу понять как это работает, закрепить, понять принцип – это очень мешало. Пока Евгений не рассказал вновь и вновь что делать, расслабиться и наслаждаться подводным миром. В итоге более-менее стало получаться, но уже потрачено было много сил, хоть и устал но всё таки кусками успел насладиться всем этим действием погружений и окружающей морской красотой. Спасибо большое Евгению за его терпение, и, конечно же, огромное спасибо за возможность увидеть подводный мир и множество разных кораллов, животных, рыб, с которыми я часто сталкивался (особенно с морскими рифами) в своей профессии геолога, только, которые были сформированы миллионы лет назад, а тут нынешние, современные живые!)

    Кажется, что невозможное может стать возможным!)
  • А
    Анна
    8 марта 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    В путешествие мы ездили вчетвером, все взрослые или почти взрослые. Самые приятные впечатления получили!! Организационно- все четко, быстро ответили на
    все вопросы, придерживались тайминга, программу под индивидуальные запросы любезно меняют. Большие молодцы, приятно имеет дело. Поездка получилась супер интересной, познавательной, потрясающие виды, места и люди. Посмотрели, посмеялись от души, накупались, наелись. Мы очень довольны, спасибо Сергею и его команде, Елене отдельный привет и лайк❤️

  • R
    Reus-Levcisina
    4 марта 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Всё было хорошо организованно,отдельно 👍 спасибо нашему году Сергею за познавательный экскурс в быт и историю Вьетнама,и в частности, Фукуок. Без напрягает. Все прошло,как на одном дыхание.
  • В
    Вадим
    22 февраля 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Брали экскурсию. Сами сформировали маршрут. Всё прошло на ура. Гид Елена супер. Спортсменка, комсомолка и наконец просто красавица😊😊😊
    Экскурсией остались очень
    довольны. Правда то что видили по тик току и реальность не везде совпадают, имейте это ввиду (организаторы здесь ни при чём, это действительность). А так рекомендую 👍👍👍

  • Л
    Любовь
    29 января 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Бронировали экскурсию для родителей. Им очень понравилось. Спасибо больше!
  • И
    Ирина
    23 января 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Благодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость и его отличное чувство юмора сделали наш день!!
    Благодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость и его отличное чувство юмора сделали наш день!!
  • О
    Олег
    19 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге! Человек грамотный, внимательный к
    деталям, хороший инструктор и креатиный фотограф. Всё грамотно и подробно объяснил и сопроводил. То что он делает профессиональные фото, это отдельная история вообще . Рекомендую всем кто ищет дайвинг!!

    Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге!
  • Д
    Дмитрий
    10 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Хорошие локации, инструктор-Профессионал! Погружениями довольны на 100%
  • Д
    Дмитрий
    8 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт погружения и я уверен,
    что лучше инструктора быть не могло. Опишу в нескольких пунктах на сколько всё здорово было:
    1. Трансфер от отеля, забирают сразу несколько человек с разных отелей, на микроавтобусе, всё комфортно с кондиционером, привозят на пристань, далее пересаживают на кораблик и вы едете минут 30 до первого погружения
    2. Сидите за столиками, есть кофе, чай, бананчики на столе, в это время все заняты подготовкой к погружению, на кораблике сразу несколько групп, каждой группе проводят инструктаж.
    3. Женя очень подробно все рассказывает, показывает, в это время слушаешь его очень внимательно, Женя хороший рассказчик и по сравнению с другими инструкторами, чувствуешь и его любовь к профессии и подводному миру и бережность и внимание к деталям. Было много ребят, кто уже погружался уже не в первый раз и старался помочь своими советами, Женя терпеливо и с душой относился к каждому, хотя они и не входили в нашу группу, что создавало очень дружную и позитивную атмосферу, предвкушение погружения уже захватывало и хотелось поскорее увидеть чудо.
    4. Самое первое погружение - море эмоций и наконец-то отработка всех моментов из теории на практике, под водой, по-настоящему, невероятно, космически и эмоционально, как же хочется улыбаться от увиденного под водой ☺️
    5. Рекомендуем брать фото-видео съемку у Жени, ну просто отвал башки! И для тех кто впервые и для продолжающих, обязательно! Женя, видно что оператор с большим стажем, все подскажет, расскажет, а вы потом будете любоваться этими фото и вспоминать пережитые эмоции 🐠
    6. Все спокойно без лишней суеты, из необходимого: купальник под гидрик или видели у ребят лайкры под гидрик и полотенца, крем от загара, очки. Хорошее настроение выдают на входе 😂
    7. Попросили мне пива (я не погружался) и жене манго (не входило в обед). Думаете нас послали?! Нет! Пиво холодное, манго помог порезать! Женя заморочился с вечера, всё купил.
    Женя, спасибо тебе большое! Это было круто 👏
    8. Мое субъективное мнение, что другие инструктора бывшие на нашем корабле, уже задолбавшиеся от этого всего и уставшие от своей работы и недовольные. А Женя у нас как лучик света, все вокруг него собираются, всем помогает, отзывчивый, внимательный.
    9. Команда на корабле супер, туалет, пресный душ, верхняя терраса для «полежать, позагорать», особенно для тех, кто не погружался, еда хорошая, супчик был и спринг роллы и бананы и арбузы, а один наш попутчик, после второго погружения, достал сало) ну тут конечно было разговоров, что водки не хватает) но обошлось пивом и кофе:) пиво, кокос на корабле по 30.000.
    10. В итоге Жене оплатили на российскую банковскую карту и это тоже для нас огромный плюс. Перевод Сбп 👍🏻

    Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт
  • М
    Маратхан
    5 января 2025
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Спасибо Евгению за инструктаж, помощь в погружении, терпение. Первое погружение с аквалангом. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. От поездки осталось много эмоций, рекомендую
  • А
    Александр
    4 января 2025
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Экскурсия была невероятно увлекательной! Мы посетили несколько знаковых достопримечательностей и узнали много нового. Хотелось бы особо отметить гида Елену, которая прекрасно провела экскурсию и поделилась интересными фактами! Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о культуре региона!
  • О
    Ольга
    23 декабря 2024
    Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
    Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,
    великолепно организованно, вообще не страшно. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. Очень хорошая поездка. Дайвинг с Евгением- красивое, безопасное, захватывающее приключение!!!

    Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали
  • N
    Natalia
    23 декабря 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️
    Провели целый день в компании с Василием и по окончанию экскурсии нам
    казалось, что знакомы мы уже очень давно и встретили старого приятеля. По нашей просьбе он показал нам на острове то, что хотел бы показать своим друзьям. Маршрут корректировали прямо по ходу экскурсии. Все было организовано на высшем уровне - комфортабельный транспорт, внимание к нашим пожеланиям и максимальный комфорт на протяжении всего дня.
    Василий оказался очень интересным, приятным, тактичным собеседником и рассказчиком. Нас не особо интересуют даты и очередность исторических событий, но на каждый интересующий нас вопрос об острове, вьетнамцах, культурных традициях мы получили ответ.
    .. и даже попросили о другой экскурсии, которая прошла на следующий день 😊

    Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️
  • А
    Александр
    18 октября 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Спасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локации, обедали свежайшими морепродуктами, купались в чистейшем море и наслаждались видами красивейшего пляжа. Однозначно экскурсию рекомендую!
    Спасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локации
  • Y
    Yevgeniy
    29 марта 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал своего дела и просто
    интересный собеседник с которым интересно пообщаться. Все прошло информативно и интересно. Не задумываясь заказали еще две экскурсии на следующие дни у этих ребят. Следующую экскурсию на Сафари проводил Сергей (организатор), тоже профессионал своего дела, организовал всё на высшем уровне, рассказал все секреты посещения Сафари парка и как нужно общаться с животными в парке, как кормить жирафов и лемуров. Рекомендую пользоваться услугами ребят, они молодцы, с душой относятся к своей работе и клиентам, одни словом красавчики. Однозначно, при следующем посещении будем пользоваться их услугами. Рахмет вам с Казахстана.

    Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал
  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Все было просто супер. Отлично проведенное время в течении 8 часов. Не забываемые впечатление, много открытий и приятных сюрпризов.
  • С
    Салават
    17 января 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Нашим гидом был Василий. Нам все понравилось. Посмотрели все интересное, без напряга, с хорошим рассказом, с возможростью выбора маршрута.
  • Ю
    Юлия
    1 января 2024
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!
    Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    23 декабря 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    Хороший маршрут. Приятная экскурсия!
  • К
    Ксения
    14 октября 2023
    Вьетнамский Фукуок за один день
    спасибо.

