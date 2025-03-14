Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
19 окт в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
$124 за человека
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 окт в 08:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий14 марта 2025Кажется, что невозможное может стать возможным!)
Когда-то даже в голову не приходило, что как человек, живущий посреди огромного континента, смогу решиться
- ААнна8 марта 2025В путешествие мы ездили вчетвером, все взрослые или почти взрослые. Самые приятные впечатления получили!! Организационно- все четко, быстро ответили на
- RReus-Levcisina4 марта 2025Всё было хорошо организованно,отдельно 👍 спасибо нашему году Сергею за познавательный экскурс в быт и историю Вьетнама,и в частности, Фукуок. Без напрягает. Все прошло,как на одном дыхание.
- ВВадим22 февраля 2025Брали экскурсию. Сами сформировали маршрут. Всё прошло на ура. Гид Елена супер. Спортсменка, комсомолка и наконец просто красавица😊😊😊
Экскурсией остались очень
- ЛЛюбовь29 января 2025Бронировали экскурсию для родителей. Им очень понравилось. Спасибо больше!
- ИИрина23 января 2025Благодарим гида Василия за прекрасно проведеный день! Комфортный автомобиль, удачно подобранные локации, а также легкость и его отличное чувство юмора сделали наш день!!
- ООлег19 января 2025Доброго дня всем!! Выбрали дайвинг на Фукуоке с Евгением и не ошиблись,, остались в полном восторге! Человек грамотный, внимательный к
- ДДмитрий10 января 2025Хорошие локации, инструктор-Профессионал! Погружениями довольны на 100%
- ДДмитрий8 января 2025Большая, невероятная благодарность Жене, за организацию, поддержку и очень душевное сопровождение! Для жены был первый опыт погружения и я уверен,
- ММаратхан5 января 2025Спасибо Евгению за инструктаж, помощь в погружении, терпение. Первое погружение с аквалангом. Все отлаженно с момента выезда до возвращения. От поездки осталось много эмоций, рекомендую
- ААлександр4 января 2025Экскурсия была невероятно увлекательной! Мы посетили несколько знаковых достопримечательностей и узнали много нового. Хотелось бы особо отметить гида Елену, которая прекрасно провела экскурсию и поделилась интересными фактами! Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о культуре региона!
- ООльга23 декабря 2024Огромная благодарность Евгению за профессионализм, драйв, терпение. У нас была та еще группа, 3 новичка. Переживали и зря. Все слаженно,
- NNatalia23 декабря 2024Теперь и наш черед восторженных слов об экскурсии ☀️🇻🇳🏝️
Провели целый день в компании с Василием и по окончанию экскурсии нам
- ААлександр18 октября 2024Спасибо большое Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию. Мы посетили все заявленные места и локации, обедали свежайшими морепродуктами, купались в чистейшем море и наслаждались видами красивейшего пляжа. Однозначно экскурсию рекомендую!
- YYevgeniy29 марта 2024Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал своего дела и просто
- ООльга12 февраля 2024Все было просто супер. Отлично проведенное время в течении 8 часов. Не забываемые впечатление, много открытий и приятных сюрпризов.
- ССалават17 января 2024Нашим гидом был Василий. Нам все понравилось. Посмотрели все интересное, без напряга, с хорошим рассказом, с возможростью выбора маршрута.
- ЮЮлия1 января 2024Отличная экскурсия! Автомобиль комфортабельный, водитель аккуратный, гид внимательный, программа экскурсии насыщенная. Спасибо!
- ЮЮрий23 декабря 2023Хороший маршрут. Приятная экскурсия!
- ККсения14 октября 2023спасибо.
