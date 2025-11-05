Мои заказы

Прогулки на теплоходе в Фукуоке с живой музыкой

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Фукуоке на русском языке, цены от $68. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Морской круиз по островам Фукуока с снорклингом
9 часов
11 отзывов
Круиз
Морской круиз по островам Фукуока с снорклингом
Начало: Ваш отель
«Весь день с вами музыка — настоящая атмосфера «морского праздника»»
$68 за человека
Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
5 отзывов
Круиз
Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
Начало: Ваш отель
«Закат и ужин «шведский стол» Ближе к вечеру лайнер наполняется атмосферой спокойствия — наблюдайте, как солнце опускается за горизонт, наслаждаясь напитками под живую музыку или диджейские сеты»
$74 за человека
Круиз на закате на огромном лайнере: живая музыка + ужин
4.5 часа
Круиз
Круиз на закате на огромном лайнере: живая музыка + ужин
Насладиться прогулкой вдоль берегов Фукуока в мультинациональной компании (без гида)
Начало: По договорённости
«— выход в море на южную часть Фукуока— прогулка вдоль побережья с панорамными видами— остановка в открытой акватории для наблюдения за закатом— медленное возвращение к берегу под живую музыку и вечерние огни острова»
14 фев в 14:30
19 фев в 14:30
$110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Амира
    5 ноября 2025
    Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
    В целом хороший опыт, однако выбор блюд для вегетарианцев оказался ограниченным.
  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
    Круиз получился прекрасным. Еда была отличной, а фейерверк в конце стал очень приятным сюрпризом.
  • Д
    Даниил
    21 августа 2025
    Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
    Идеальная организация и высокий уровень сервиса. Очень опытный и доброжелательный персонал, изысканная кухня, хорошие напитки и приятная музыкальная программа с диджеем.
  • М
    Михаил
    16 апреля 2025
    Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
    Еда была изысканной и свежей, блюда радовали насыщенным вкусом. Персонал — очень внимательный и дружелюбный, благодаря чему чувствуешь себя особенно комфортно. А закат был просто потрясающим — идеальный фон для волшебного вечера. Очень рекомендую!
  • В
    Вероника
    29 марта 2025
    Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
    Виды на закат просто завораживают — небо окрашивается в яркие оттенки оранжевого и розового. С берега видно знаменитый «Кисс-Бридж» и
    уютный «Сансет-Таун», что создаёт по-настоящему волшебную атмосферу. В сочетании с вкусным ужином этот круиз оставляет незабываемые впечатления. Идеально для романтического вечера или спокойного отдыха. Рекомендую!

