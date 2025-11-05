Круиз
Морской круиз по островам Фукуока с снорклингом
Начало: Ваш отель
«Весь день с вами музыка — настоящая атмосфера «морского праздника»»
$68 за человека
Круиз
Закат и ужин «шведский стол» на круизном лайнере Nautilus
Начало: Ваш отель
«Закат и ужин «шведский стол» Ближе к вечеру лайнер наполняется атмосферой спокойствия — наблюдайте, как солнце опускается за горизонт, наслаждаясь напитками под живую музыку или диджейские сеты»
$74 за человека
Круиз
Круиз на закате на огромном лайнере: живая музыка + ужин
Насладиться прогулкой вдоль берегов Фукуока в мультинациональной компании (без гида)
Начало: По договорённости
«— выход в море на южную часть Фукуока— прогулка вдоль побережья с панорамными видами— остановка в открытой акватории для наблюдения за закатом— медленное возвращение к берегу под живую музыку и вечерние огни острова»
14 фев в 14:30
19 фев в 14:30
$110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААмира5 ноября 2025В целом хороший опыт, однако выбор блюд для вегетарианцев оказался ограниченным.
- ММария3 ноября 2025Круиз получился прекрасным. Еда была отличной, а фейерверк в конце стал очень приятным сюрпризом.
- ДДаниил21 августа 2025Идеальная организация и высокий уровень сервиса. Очень опытный и доброжелательный персонал, изысканная кухня, хорошие напитки и приятная музыкальная программа с диджеем.
- ММихаил16 апреля 2025Еда была изысканной и свежей, блюда радовали насыщенным вкусом. Персонал — очень внимательный и дружелюбный, благодаря чему чувствуешь себя особенно комфортно. А закат был просто потрясающим — идеальный фон для волшебного вечера. Очень рекомендую!
- ВВероника29 марта 2025Виды на закат просто завораживают — небо окрашивается в яркие оттенки оранжевого и розового. С берега видно знаменитый «Кисс-Бридж» и
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Музыкальные теплоходы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в феврале 2026
Сейчас в Фукуоке в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 110. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музыкальные теплоходы», 16 ⭐ отзывов, цены от $68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель