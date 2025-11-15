Водная прогулка
Морская рыбалка, тропический пир и снорклинг у островов Фукуока
Выйти в Сиамский залив на рассвете, наловить рыбы на местные снасти и насладиться уловом на борту
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
от $600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$520 за всё до 4 чел.
