Вы отправитесь в море на двухпалубном судне. Увидите закат, который окрасит водную гладь в красно-золотые оттенки. Под светом морских ламп будете ловить кальмаров вместе с настоящими рыбаками. И последний штрих — морской ужин на борту с панорамой ночного острова.
Описание экскурсии
16:45–17:00 — встреча у отеля или в согласованном месте и трансфер в порт
17:00–19:45 — закат над морем и ночная ловля кальмаров. Гид и команда судна подробно объяснят технику ловли. Пойманные кальмары можно приготовить прямо на борту по вашему желанию
19:45 — ужин с видом на огни ночного города. В меню: жареные креветки, жареная лапша с овощами, каша с кальмарами, фрукты
21:00 — возвращение в порт и трансфер обратно в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, аренда спасжилета и снастей для ловли кальмаров, лёгкий ужин на борту, одна бутылка питьевой воды на человека
- Бесплатный трансфер предоставляется в центральной части Дуонг Донг. Если вас нужно забрать из других районов, обсудим это в переписке
- Перед поездкой проведём инструктаж по технике безопасности
- Перенесём или отменим поездку в случае плохой погоды
- С вами будет гид, который владеет английским и вьетнамским языками
ежедневно в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$31
|Дети до 7 лет
|$22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуйнх — Организатор в Фукуоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 596 туристов
Мы предлагаем уникальные морские программы, сочетающие в себе посещение островов, вечеринки на палубе и яркие впечатления. Это не просто путешествие — это отдых, новые знакомства и жизнь на полную катушку посреди открытого моря.
