Вы отправитесь в море на двухпалубном судне. Увидите закат, который окрасит водную гладь в красно-золотые оттенки. Под светом морских ламп будете ловить кальмаров вместе с настоящими рыбаками. И последний штрих — морской ужин на борту с панорамой ночного острова.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

16:45–17:00 — встреча у отеля или в согласованном месте и трансфер в порт

17:00–19:45 — закат над морем и ночная ловля кальмаров. Гид и команда судна подробно объяснят технику ловли. Пойманные кальмары можно приготовить прямо на борту по вашему желанию

19:45 — ужин с видом на огни ночного города. В меню: жареные креветки, жареная лапша с овощами, каша с кальмарами, фрукты

21:00 — возвращение в порт и трансфер обратно в отель

Организационные детали