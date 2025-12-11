Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$124 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортная поездка с аэропорта
Комфортный трансфер по Фукуоку: встреча в аэропорту, англоговорящий водитель, русскоязычная поддержка. Вода и удобство на протяжении всего пути
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 03:00
13 дек в 00:00
$30 за всё до 3 чел.
-
5%
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$39
$41 за человека
