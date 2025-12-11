Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Фукуоке на русском языке, цены от $30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
7 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Фукуок: дайвинг и обед
Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$124 за человека
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортная поездка с аэропорта
Комфортный трансфер по Фукуоку: встреча в аэропорту, англоговорящий водитель, русскоязычная поддержка. Вода и удобство на протяжении всего пути
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 03:00
13 дек в 00:00
$30 за всё до 3 чел.
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
8 часов
-
5%
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$39$41 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фукуок и его подводный мир: дайвинг с инструктором + обед
  2. Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
  3. Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 124 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 7 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль