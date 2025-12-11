Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Фукуоке на русском языке, цены от $30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 7 часов 7 отзывов Водная прогулка Фукуок: дайвинг и обед Погрузитесь в подводные глубины Фукуока с опытным инструктором. Ощутите красоту морской жизни и насладитесь вкусным обедом на борту $124 за человека На машине 1 час Индивидуальная до 3 чел. Комфортная поездка с аэропорта Комфортный трансфер по Фукуоку: встреча в аэропорту, англоговорящий водитель, русскоязычная поддержка. Вода и удобство на протяжении всего пути Начало: У выхода из аэропорта $30 за всё до 3 чел. 8 часов 5% Водная прогулка Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $39 $41 за человека Другие экскурсии Фукуока

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Для иностранцев»

Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 7 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль