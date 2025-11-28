Мои заказы

Круизы по бухте Халонг – экскурсии в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы по бухте Халонг» в Ханое на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
На теплоходе
12 часов
9 отзывов
Круиз
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$95 за человека
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
На машине
На лодке
8 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Круиз по фантастической бухте Халонг
На яхте
13 часов
2 отзыва
Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
13 дек в 06:30
14 дек в 06:30
от $570 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    28 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Всё было комфортно и удобно, забрали из отеля, несмотря на то, что он был в переулке, где могут проехать только
    читать дальше

    байки, гид встретил нас прямо в лобби. Гид был вьетнамец по имени Сон, при этом по русски он разговаривал очень хорошо, везде нам помогал)
    Экскурсией полностью довольны, удобные автобусы, комфортный катер, ну и самое главное виды, просто охренительно красивые виды)))

  • Т
    Тимофей
    27 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Все прошло великолепно, Сергей невероятный профессионал и просто интересный, отзывчивый человек.
    Рекомендую экскурсию к посещению, вы останетесь довольны!
  • А
    Арина
    22 ноября 2025
    Круиз по фантастической бухте Халонг
    Замечательная экскурсия! Потрясающе красивая природа! Узнали много нового))
    Экскурсия без гида, но он и не нужен. Виды великолепны! Карстовая пещера одна
    читать дальше

    из лучших из тех, в которых мы были). Организация на яхте на 5+++
    Важно:
    экскурсия началась встречей с водителем у нашего отеля в 5.30 утра, позднее - не успевали на яхту.
    на яхте 2 приема пищи: хороший завтрак и потрясающий обед - шведский стол с огромным выбором блюд - это входит в стоимость. За доп плату на яхте можно купить напитки, кофе.
    в стоимость экскурсии не входит катание на лодке, это для желающих как доп опция.
    Неожиданно: заезжали на остров Титова. на острове установлен памятник советскому космонавту Георгию Титову, остров назван в его честь))

  • А
    Александра
    21 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Отличная экскурсия!
    Ездили 19.11.25
    Места очень красивые, было 3 высадки: 2 на островах, 1 поплавать на выбранном виде транспорта. С комфортом доставили
    читать дальше

    до круиза, там вкусно кормили. С нами ездил Шон в качестве русскоговорящего гида, рассказал про современную жизнь во Вьетнаме, ответил на все вопросы, много шутили, в общем, хорошо провели время. Экскурсия оказалась насыщенной.
    Спасибо!

    Отличная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    13 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Прошло все более, чем отлично! Мр. Хоа замечательный гид, прекрасно говорящий на русском. Влюблённый в Россию, с теплотой вспоминающий СССР.
    читать дальше

    Тем для разговоров было море, помимо темы экскурсии, много шутили. Сама же экскурсия проходила только для меня и мой гид был очень внимателен, чтобы я не потерялась в огромном потоке туристов, снимая видео, фото. Это был один из приятных и интересных дней в Ханое.

  • N
    Nick
    10 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас забрали вовремя на люкс-транспорте:
    читать дальше

    удобные кресла, прохладный кондиционер, бутылочки с водой — ехать было одно удовольствие. После экскурсии также аккуратно доставили обратно в отель, что было очень удобно.

    Теплоход в отличном состоянии, чистый и комфортный, с прекрасным обзором на окружающую природу. Бухта очень красивая, множество островов, на некоторых из них были пешие прогулки с посещением пещер, что сделало поездку ещё интереснее.

    Отдельное спасибо гидам Джонни и Хуану — настоящие профессионалы, доброжелательные и позитивные люди. Благодаря им экскурсия прошла легко и увлекательно. Также хочу выразить особую благодарность Сергею за отличную организацию, приветливость и доброжелательность.

    Всем рекомендую этот тур — получите массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.

    Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. НасХочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас
  • М
    Михайлов
    7 ноября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Замечательный круиз. Удобный и безопасный маршрут. Очень хорошая организация: от выезда из отеля до окончания экскурсии. Красивые виды. Гид был великолепен. Организатор - выше всяких похвал.
  • Н
    Надежда
    17 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Сегодня мы побывали на экскурсии "Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя" Очень нам понравилось. Красота невероятная. До кораблика
    читать дальше

    добрались на комфортабельном автобусе. На корабле нас ждал вкусный обед (шведский стол). А уж какая красота нас окружала!!! Это надо видеть! Пещеры сказочные!, на каяке с удовольствием прокатились, закатом любовались! Всё путешествие нам помогал очень заботливый вьетнамский гид Сон.

  • Е
    Евгений
    2 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Прекрасный гид, очень компанейский и открытый, готов помочь и приложить все усилия для комфортного пребывания. также практикует фото и видео съемку, принимая в качестве оплаты исключительно наши улыбки) спасибо Сергей!
  • A
    Anait
    1 октября 2025
    Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
    Экскурсия даже превзошла все мои ожидания. Я осталась в полном восторге и от локаций, и от организации, и конечно же
    читать дальше

    отдельная благодарность Сергею - на мой взгляд, человек 100 % занимается своим делом, и делает это с любовью, очень интересный рассказчик, давал много различных советов (даже не относящихся к программе, а к Вьетнаму в целом), поделился многими интересными и вкусными (а это для меня важно) локациями, даже фотографировал (за что отдельно спасибо). Очень хочу чтобы ребята росли и развивались дальше и больше, хочу и очень жду новые маршруты (Сапа - must have номер 1 в Ханой). Ради Сапы готова вернуться снова в Ханой 🫰🏻

  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Круиз по фантастической бухте Халонг
    Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
    Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Круизы по бухте Халонг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
  2. Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
  3. Круиз по фантастической бухте Халонг
Сколько стоит экскурсия по Ханою в декабре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Круизы по бухте Халонг" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 570. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Круизы по бухте Халонг», 22 ⭐ отзыва, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль