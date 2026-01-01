Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг
Побывать в Ханое, Хойане и Дананге, прокатиться на велосипедах по деревушкам и порыбачить на крабов
Начало: Аэропорт Ханоя, 10:00 (возможна встреча в течение ...
«Удобные кроссовки или треккинговые сандалии — для прогулок, экскурсий, поездок на велосипедахСланцы — для отелей и пляжаЛёгкие туфли/сандалии — если планируете выход в кафе или ресторан»
12 сен в 08:00
3 окт в 08:00
$1700 за человека
На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
«Добраться туда можно на велосипеде через рисовые поля и лес или на электрокаре (за дополнительную плату)»
26 сен в 10:00
24 окт в 10:00
€1790 за человека
Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности
Осмотреть «Золотой мост», научиться готовить местное блюдо и покататься на велосипеде и скутерах
Начало: Аэропорт Ханоя, время по согласованию
«Насладитесь круизом на корабле по бухте Ланха Бэй: вас ждут прогулки на каяках и велосипедах, кулинарный мастер-класс и невероятные виды с палубы»
$1700 за человека
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Сейчас в Ханое в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 тура от 1700 до 1790. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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