Найдено 3 тура в категории « На велосипеде » в Ханое на русском языке, цены от $1700. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На велосипеде Круизы Велотуры 9 дней 5 отзывов Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг Побывать в Ханое, Хойане и Дананге, прокатиться на велосипедах по деревушкам и порыбачить на крабов Начало: Аэропорт Ханоя, 10:00 (возможна встреча в течение ... «Удобные кроссовки или треккинговые сандалии — для прогулок, экскурсий, поездок на велосипедахСланцы — для отелей и пляжаЛёгкие туфли/сандалии — если планируете выход в кафе или ресторан» $1700 за человека На велосипеде На яхте На лодке Круизы Прогулки на каяках На электромобиле Велотуры 7 дней 6 отзывов На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00 «Добраться туда можно на велосипеде через рисовые поля и лес или на электрокаре (за дополнительную плату)» €1790 за человека На машине На велосипеде Круизы Велотуры 11 дней Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности Осмотреть «Золотой мост», научиться готовить местное блюдо и покататься на велосипеде и скутерах Начало: Аэропорт Ханоя, время по согласованию «Насладитесь круизом на корабле по бухте Ланха Бэй: вас ждут прогулки на каяках и велосипедах, кулинарный мастер-класс и невероятные виды с палубы» $1700 за человека Все туры Ханоя

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