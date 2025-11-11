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Описание тура

За 11 дней поездки мы увидим сразу несколько совершенно разных лиц Северного Вьетнама: от шумной и ароматной столицы Ханоя к прохладным террасам Сапы у границы с Китаем и её аутентичным деревням, от нефритовой глади Халонга к карстовым горам и подземным рекам Ниньбиня, от тишины заповедника Пулуонг с его домиками на сваях к расслабленной атмосфере и морскому бризу острова Катба. В этом туре собрана та многогранность, за которую путешественники влюбляются в Северный Вьетнам.

Тур создан для тех, кто ценит активный отдых с комфортом. Все трекинговые выходы и прогулки мы совершаем налегке. Группа небольшая (до 15 человек), что создаёт камерную атмосферу и позволяет быть гибкими в решениях на месте. Проживание в атмосферных местах: небольшие уютные отели, каюты на палубе в Халонге, тропический эколодж в заповеднике и аутентичный хоумстей в этнической горной деревне. Темп сбалансирован: дни высокой активности чередуются с более мягкими расслабленными днями.

Логистика тура собрана под ключ: частные трансферы, канатки, лодки, слипербас (обязательная азиатская фишка), круиз с ночевой и катер на остров. Всё устроено так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием — его вкусами, красками, людьми и неповторимым вьетнамским колоритом.

Пожалуйста, обратите внимание:

Специальная спортивная подготовка не требуется, однако маршрут предполагает пешие прогулки, включая два полноценных трекинговых дня по холмистой местности, и подъём на смотровые точки, а значит будет наиболее комфортен для тех, кто любит ходить пешком и готов активно проводить время на природе.

Маршрут охватывает широкую географию, а значит мы будем активно перемещаться: нам предстоят несколько переездов на трансфере по 4-6 часов, в том числе один переезд на слипербасе (азиатские автобусы с горизонтальными сиденьями (лежаньями?:)), круиз с ночевой в бухте и переезд на катере — пожалуйста, учитывайте это при выборе тура.