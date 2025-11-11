Описание тура
За 11 дней поездки мы увидим сразу несколько совершенно разных лиц Северного Вьетнама: от шумной и ароматной столицы Ханоя к прохладным террасам Сапы у границы с Китаем и её аутентичным деревням, от нефритовой глади Халонга к карстовым горам и подземным рекам Ниньбиня, от тишины заповедника Пулуонг с его домиками на сваях к расслабленной атмосфере и морскому бризу острова Катба. В этом туре собрана та многогранность, за которую путешественники влюбляются в Северный Вьетнам.
Тур создан для тех, кто ценит активный отдых с комфортом. Все трекинговые выходы и прогулки мы совершаем налегке. Группа небольшая (до 15 человек), что создаёт камерную атмосферу и позволяет быть гибкими в решениях на месте. Проживание в атмосферных местах: небольшие уютные отели, каюты на палубе в Халонге, тропический эколодж в заповеднике и аутентичный хоумстей в этнической горной деревне. Темп сбалансирован: дни высокой активности чередуются с более мягкими расслабленными днями.
Логистика тура собрана под ключ: частные трансферы, канатки, лодки, слипербас (обязательная азиатская фишка), круиз с ночевой и катер на остров. Всё устроено так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием — его вкусами, красками, людьми и неповторимым вьетнамским колоритом.
Пожалуйста, обратите внимание:
Специальная спортивная подготовка не требуется, однако маршрут предполагает пешие прогулки, включая два полноценных трекинговых дня по холмистой местности, и подъём на смотровые точки, а значит будет наиболее комфортен для тех, кто любит ходить пешком и готов активно проводить время на природе.
Маршрут охватывает широкую географию, а значит мы будем активно перемещаться: нам предстоят несколько переездов на трансфере по 4-6 часов, в том числе один переезд на слипербасе (азиатские автобусы с горизонтальными сиденьями (лежаньями?:)), круиз с ночевой в бухте и переезд на катере — пожалуйста, учитывайте это при выборе тура.
Программа тура по дням
Здравствуй, Вьетнам
По прилёту в Ханой каждого встречает трансфер в аэропорту и отвозит в отель. Заселяемся и сразу в живую ткань города: Старый квартал с его улочками, пропитанными ароматами робусты, парадоксально уютным шумом азиатского города и танцем вездесущих мопедов. Погружаемся в местный ритм: пробуем уличную еду и знаменитый местный кофе в разных вариациях, заглядываем на легендарную улицу с поездом и учимся переходить дорогу как местные — «с внутренней улыбкой».
Вечером общий ужин, на котором включаем усиленный гастрономический режим: не фо бо единым славится вкуснейшая местная кухня, и вы точно захотите насладиться ей впрок:) После ужина по желанию — театр водных кукол (традиционное вьетнамское искусство: капелька сюрреализма, музыка и смех). Вечерняя Азия особенно чарует, но постараемся не загуливаться до утра, чтобы выспаться перед следующим днём.
Путь на север: горы ждут
Подъём сегодня ранний, но это не беда: доберём сон в нашем автобусе, который заберёт нас из отеля в Ханое сразу после завтрака. Дорога в Сапу занимает около пяти-шести часов: равнина сменяется серпантинами, воздух становится прохладнее, в окна льются виды. Приезжаем днём, заселяемся и сразу на обед — пробовать блюда местной кухни.
После обеда идём пешком в ближайшую этно-деревушку Кат-Кат. По дороге встретим первые за поездку виды на рисовые террасы, ручьи и послушаем шум водопада. Внизу нас встретит местный рынок, лавочки с чаем и простыми угощениями, а вокруг наводят суету местные дети, которые уже давно не боятся туристов.
К вечеру возвращаемся в отель на такси. К этому времени Сапа уже дышит горной свежестью, а на улочки города часто спускается туман, сквозь который огни кафе настойчиво зовут на ужин, куда мы и отправимся. Сегодня без перегруза: немного пройтись, погрузиться в первую картинку и сохранить силы для завтрашнего трека.
Долина Мынг Хоа: тропы вдоль террас и дом хмонгов
В долинах вокруг Сапы живут этнические меньшинства Северного Вьетнама, сохранившие самобытную культуру и традиции — именно в эти долины мы сегодня и отправимся на весь день, а нашим проводником на сегодня будет улыбчивая девушка из народности чёрных хмонгов.
Утро будет спокойное: завтрак, вода в бутылки, лёгкий рюкзак за спиной. Выходим из Сапы на тропу и поднимаемся на холмы, с которых открывается вид на Сапу и гору Фансипан. Тропинки поведут нас между полей вниз и вверх по холмам, открывая обзор на долины, деревни, горные цепи вокруг и вскоре выведут нас в амфитеатр рисовых террас.
На обед остановимся в местном кафе, а к вечеру придём в деревушку Таван, где заселимся в простой и невероятно гостеприимный дом хмонгов в самом сердце долины. Именно здесь тот самый неоткрыточный Вьетнам, за которым мы и ехали.
Крыша Индокитая и дорога сквозь облака
Просыпаемся сегодня рано, завтракаем и — пора возвращаться в Сапу. Едем на трансфере, дорога занимает всего полчаса, и вот мы снова в городе: кофе и короткая передышка перед самым высоким подъёмом путешествия.
Фансипан ждёт. Сначала открыточный фуникулёр, потом канатка, и через полчаса мы выше облаков, откуда уже открываются невероятные виды. Самых смелых ждут около 700 ступеней с остановками на смотровых, и вот мы уже на самой высокой точке Индокитая — 3143 метра. Панорамы, храмы, колокола, ветер, который выдувает все остатки усталости. Насладившись видами, спускаемся обратно в Сапу.
После обеда отправляемся к перевалу О-Куй-Хо с его захватывающими панорамами, чтобы пройти сквозь открыточные «Небесные врата» и насладиться инстаграмными видами. По возвращении в Сапу мы ужинаем и садимся в вечерний слипербас — впереди дорога обратно в Ханой, куда мы прибудем уже к полуночи, чтобы заселиться в отель и успеть отдохнуть с дороги.
От горных троп к сельской тишине
Просыпаемся в Ханое: сегодня подъём не ранний, есть возможность выспаться с дороги, а самые шустрые успеют утром сходить на массаж и пробежаться по лавочкам уже знакомого нам Старого города. После чего мы садимся в наш автобус и выезжаем в заповедник Пулуонг. Наш путь займёт около 4-х часов и частично будет проходить не по крупным трассам, а по более локальным дорогам — прямо из окна автобуса мы сможем наблюдать повседневную жизнь придорожных посёлков и деревень, что позволит ещё глубже проникнуться местной культурой и заглянуть за туристические декорации.
Обедаем уже по прибытии на место, после чего желающие смогут прогуляться по окрестностям, а желающие останутся в нашем тенистом эколодже набираться сил перед завтрашним трекингом и наслаждаться покоем и красотой локации — место располагает к этому как никакое другое.
Заповедник Пулуонг: день в тишине террас
Утро в Пулуонге — туман над долиной, петухи и запах мокрого бамбука. После неспешного завтрака мы выходим из отеля, прихватив в рюкзаках воду и крем от солнца: этот день мы проведём в живописнейших долинах заповедника, в которых раскинулись рисовые террасы и местные тайские деревушки с причудливыми деревянными домами на сваях. В отличие от Сапы, где трекинг довольно популярен, Пулуонг остаётся малолюдным и камерным: здесь другое настроение, пропитанное размеренной повседневной жизнью местных.
Пообедаем в крохотном местном кафе, посмотрим на мастериц за работой на традиционных ткацких станках и заглянем на местный рынок — прекрасное место, чтобы выбрать себе традиционную накидку или шарф, сотканный здесь же, на память. К ужину вернёмся в гостиницу и отправимся спать под вечерний стрекот цикад.
Карстовые врата Ниньбиня
Встаём пораньше, завтракаем и садимся в автобус — нас ждёт дорога в Ниньбинь, знаменитый своими карстовыми холмами и причудливыми естественными тоннелями, проходящими через толщи скал. Добравшись до места и пообедав, мы отправимся на лодочную прогулку в заповедник Чанган. Женщины в широкополых шляпах управляют лодкой, гребя то руками, то ногами (!), и мы скользим по воде меж рисовых полей и известняковых башен, заходя под своды пещер. Этот комплекс ландшафтов включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальное сочетание природы и древних храмов. Неспешно проплывая по лабиринтам между скалами, поросшими джунглями всех оттенков зелёного, мы поймём, почему именно здесь более тысячи лет назад появилась первая столица независимого вьетнамского государства — Хоалы.
По дороге в отель делаем ещё одну остановку и поднимаемся на смотровую Дракона — почти 500 ступенек к панораме зелёных скал и извивающихся рек. Заселяемся в отель и отправляемся на ужин в местном ресторане пробовать козлятину — специалитет региона.
Бухта Халонг: день и ночь среди каменных драконов
Сразу после завтрака отправляемся в путь, ведь нас уже ждёт морское побережье и одно из самых узнаваемых мест Юго-Восточной Азии — бухта Халонг, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Добравшись до порта, мы садимся на кораблик и уходим в завораживающие пейзажи. Вода цвета нефрита, и известняковые столбы поднимаются прямо из моря, как застывший парад драконов.
Обедаем на палубе в ресторане с видом на море, а после этого берём каяки и скользим у подножия скал. Заходим в пещеру Ханг Тои и делаем остановку, чтобы поплавать прямо посреди бухты. К закату возвращаемся на палубу, где после ужина желающих ждёт мастер-класс по приготовлению национального блюда.
Ночуем прямо на корабле в тихой бухте: сегодня можно попробовать ночную рыбалку на кальмаров или просто наслаждаться небом в отеле тысячи звёзд.
Рассвет на палубе и остров Катба
Утро встречаем на палубе: кто хочет — занимается гимнастикой тайчи, остальные просто ловят первые лучи солнца между скалами. Завтракаем и наслаждаемся тишиной, пока корабль идёт к причалу, но не спешим прощаться с бухтой Драконов, ведь мы высадимся на самом крупном её острове — Катба.
Пообедаем в кафе и отправимся на прогулку по окрестностям: погрузимся в неспешный островной ритм, купим фруктов в одной из лавочек и отправимся на местный пляж. К вечеру прогуляемся по живописной дорожке вдоль моря, откуда открываются красивые виды на бухту.
После заката заглянем на ночной рынок — ещё одна обязательная азиатская фишка. Ночные рынки — это неотъемлемая часть местной культуры: жара спадает — жизнь начинает кипеть. Здесь мы будем пробовать вьетнамский стритфуд и продегустируем свежайшие морепродукты, на которых ожидаемо акцентируется местная кухня.
День на острове: джунгли и море
Сегодня проснёмся пораньше: завтрак, вода в рюкзак — и вот мы уже отправляемся в трекинг по джунглям в Национальный парк острова Катба, который является биосферным заповедником ЮНЕСКО. Будем идти по траве сквозь рощи эндемичного дерева Ким Зяо — согласно легенде, именно из него делали палочки для императоров: считалось, что палочки из этой древесины чернели, если касались отравленной пищи. Финальной точкой трекинга станет пик Нгу Лам, с которого открывается панорамный обзор на зелёное «море» джунглей.
Вернувшись из трекинга, мы сразу отправимся в порт и погрузимся на лодку. Нас ждёт обед из свежайших морепродуктов, приготовленных для нас прямо здесь же. На лодке только мы, умиротворяющие виды вокруг и солёный бриз. Наслаждаясь пейзажами, мы доплывём до камерного пляжа, спрятанного между скалами на одном из островков бухты — здесь мы задержимся, чтобы поплавать, сделать красивые кадры и погрузиться в момент под шелест волн. Возвращаемся на лодку и провожаем закатное солнце по пути обратно в отель.
Заключительная глава
Утро сегодня спокойное: неспешный завтрак, после которого желающие успеют сходить на массаж, прогуляться или окунуться в море перед отъездом. После общего финального обеда катер уносит нас с острова обратно на материк, где нас ждёт автобус до Ханоя.
Дорога займёт примерно 3 часа, и по прибытии у каждого будет свой выбор: кто-то отправится сразу в аэропорт, кто-то захочет ещё побродить по уютным улочкам Старого города, а кто-то и вовсе решит задержаться на день-другой, чтобы продлить своё путешествие.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Завтраки, обед и ужин в 3-й и 8-й дни
- Все трансферы и переезды по маршруту, включая трансфер из аэропорта
- Трекинги в Сапе и Пулуонге с местным гидом
- Лодочные прогулки в Ниньбинь и на острове Катба
- Круиз по бухте Халонг с ночёвкой на палубе
- Входные билеты по программе
- Сопровождение русскоязычного организатора по всему маршруту
Что не входит в цену
- Обеды и ужины, кроме указанных
- Международные перелёты до/из Вьетнама
- Виза во Вьетнам (если требуется для вашей страны)
- Медицинская страховка (обязательно)
- Личные расходы (напитки, сувениры, чаевые, орграсходы и т. п.)
- Одноместное размещение (по запросу, с доплатой)
О чём нужно знать до поездки
Участникам высылается памятка по подготовке к туру, в которой будут необходимые рекомендации, в том числе список вещей для сборов, советы по экипировке, детали по месту встречи и другие необходимые инструкции. Также для участников будет создан организационный чат, предназначенный для обсуждения всех организационных вопросов.
Визы
Граждане Рф въезжают во Вьетнам без визы на срок до 45 дней. Остаточный срок действия заграничного паспорта на момент въезда должен составлять не менее 6 месяцев.