Экскурсия начинается с поездки в административный центр провинции Тайнинь — город 🏙️ Тайнинь, расположенный в100 кмот г. Хошимина, недалеко от границы с Камбоджой. Это родина каодаизма — одной из самых ярких и экзотических религии, впитавшей в себя составляющие многих религий мира: буддизма, конфуцианства, даосизма, традиционных вьетнамских духовых традиций, христианства и даже ислама. На сегодня это одно из модных религиозных течений мира. В городе Тайнинь создан целый ансамбль храмовых сооружений с оригинальной величественно архитектурой. Здесь у вас будет уникальная возможность посетить Главный храм «Тханьтхат» каодаистского храмового комплекса Священный престол и присутствовать на полуденной службе. Это единственное место в мире, где можно увидеть такую службу.

Далее, после обеда в местном ресторанчике, вы посетите тоннели Кучи, построенные вьетнамскими партизанами во время войны с США (в17 кмк северо-западу от города Хошимина, около деревни Бендинь). Подземные многоуровневые лабиринты, оснащенные секретными ходами, люками и бомбоубежищами, складами, мастерскими, госпиталями, штабами, жилыми помещениями, кухнями с хитрой системой дымоотвода, чтобы дым не был заметен врагу, и своеобразным даже родильным домом, представляют настоящий символ мужества и стремления к независимости. Тоннели были вырыты вручную в радиусе200 км. В них одновременно находилось около 16000 партизан. Эта система тоннелей доставила множество хлопот американским войскам и до сих пор является местом паломничества вьетнамцев.