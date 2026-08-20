Маршрут по окрестностям Хошимина включает посещение города Тэйнинь, где вы познакомитесь с популярной местной религией, зародившейся только в прошлом веке.
После этого вы отправитесь в военно-исторический музей – тоннели Кучи, где вам расскажут об известном сражении с США и партизанском движении вьетнамцев.
После этого вы отправитесь в военно-исторический музей – тоннели Кучи, где вам расскажут об известном сражении с США и партизанском движении вьетнамцев.
Описание экскурсииЭкскурсия начинается с поездки в административный центр провинции Тайнинь — город Тайнинь, расположенный в100 кмот г. Хошимина, недалеко от границы с Камбоджой. Это родина каодаизма — одной из самых ярких и экзотических религии, впитавшей в себя составляющие многих религий мира: буддизма, конфуцианства, даосизма, традиционных вьетнамских духовых традиций, христианства и даже ислама. На сегодня это одно из модных религиозных течений мира. В городе Тайнинь создан целый ансамбль храмовых сооружений с оригинальной величественно архитектурой. Здесь у вас будет уникальная возможность посетить Главный храм «Тханьтхат» каодаистского храмового комплекса Священный престол и присутствовать на полуденной службе. Это единственное место в мире, где можно увидеть такую службу. Далее, после обеда в местном ресторанчике, вы посетите тоннели Кучи, построенные вьетнамскими партизанами во время войны с США (в17 кмк северо-западу от города Хошимина, около деревни Бендинь). Подземные многоуровневые лабиринты, оснащенные секретными ходами, люками и бомбоубежищами, складами, мастерскими, госпиталями, штабами, жилыми помещениями, кухнями с хитрой системой дымоотвода, чтобы дым не был заметен врагу, и своеобразным даже родильным домом, представляют настоящий символ мужества и стремления к независимости. Тоннели были вырыты вручную в радиусе200 км. В них одновременно находилось около 16000 партизан. Эта система тоннелей доставила множество хлопот американским войскам и до сих пор является местом паломничества вьетнамцев.
по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тэйнинь
- Туннели Кучи
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с клиентом
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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