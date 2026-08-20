Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Маршрут по окрестностям Хошимина включает посещение города Тэйнинь, где вы познакомитесь с популярной местной религией, зародившейся только в прошлом веке.



После этого вы отправитесь в военно-исторический музей – тоннели Кучи, где вам расскажут об известном сражении с США и партизанском движении вьетнамцев.

Екатерина Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $150 за человека 🇷🇺 русский 7 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия начинается с поездки в административный центр провинции Тайнинь — город Тайнинь, расположенный в100 кмот г. Хошимина, недалеко от границы с Камбоджой. Это родина каодаизма — одной из самых ярких и экзотических религии, впитавшей в себя составляющие многих религий мира: буддизма, конфуцианства, даосизма, традиционных вьетнамских духовых традиций, христианства и даже ислама. На сегодня это одно из модных религиозных течений мира. В городе Тайнинь создан целый ансамбль храмовых сооружений с оригинальной величественно архитектурой. Здесь у вас будет уникальная возможность посетить Главный храм «Тханьтхат» каодаистского храмового комплекса Священный престол и присутствовать на полуденной службе. Это единственное место в мире, где можно увидеть такую службу. Далее, после обеда в местном ресторанчике, вы посетите тоннели Кучи, построенные вьетнамскими партизанами во время войны с США (в17 кмк северо-западу от города Хошимина, около деревни Бендинь). Подземные многоуровневые лабиринты, оснащенные секретными ходами, люками и бомбоубежищами, складами, мастерскими, госпиталями, штабами, жилыми помещениями, кухнями с хитрой системой дымоотвода, чтобы дым не был заметен врагу, и своеобразным даже родильным домом, представляют настоящий символ мужества и стремления к независимости. Тоннели были вырыты вручную в радиусе200 км. В них одновременно находилось около 16000 партизан. Эта система тоннелей доставила множество хлопот американским войскам и до сих пор является местом паломничества вьетнамцев.

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