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Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи

Катя Ч.
Катя Ч. – Гид из Хошимина
Маршрут по окрестностям Хошимина включает посещение города Тэйнинь, где вы познакомитесь с популярной местной религией, зародившейся только в прошлом веке.

После этого вы отправитесь в военно-исторический музей 🖼 – тоннели Кучи, где вам расскажут об известном сражении с США и партизанском движении вьетнамцев.
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Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи

Что вы увидите

  • Тэйнинь
  • Туннели Кучи
Экскурсия начинается с поездки в административный центр провинции Тайнинь — город 🏙️ Тайнинь, расположенный в100 кмот г. Хошимина, недалеко от границы с Камбоджой. Это родина каодаизма — одной из самых ярких и экзотических религии, впитавшей в себя составляющие многих религий мира: буддизма, конфуцианства, даосизма, традиционных вьетнамских духовых традиций, христианства и даже ислама. На сегодня это одно из модных религиозных течений мира. В городе Тайнинь создан целый ансамбль храмовых сооружений с оригинальной величественно архитектурой. Здесь у вас будет уникальная возможность посетить Главный храм «Тханьтхат» каодаистского храмового комплекса Священный престол и присутствовать на полуденной службе. Это единственное место в мире, где можно увидеть такую службу.
Далее, после обеда в местном ресторанчике, вы посетите тоннели Кучи, построенные вьетнамскими партизанами во время войны с США (в17 кмк северо-западу от города Хошимина, около деревни Бендинь). Подземные многоуровневые лабиринты, оснащенные секретными ходами, люками и бомбоубежищами, складами, мастерскими, госпиталями, штабами, жилыми помещениями, кухнями с хитрой системой дымоотвода, чтобы дым не был заметен врагу, и своеобразным даже родильным домом, представляют настоящий символ мужества и стремления к независимости. Тоннели были вырыты вручную в радиусе200 км. В них одновременно находилось около 16000 партизан. Эта система тоннелей доставила множество хлопот американским войскам и до сих пор является местом паломничества вьетнамцев.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катя Ч.
Катя Ч.
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