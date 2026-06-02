Индивидуальная до 2 чел.

Путешествие по дельте Меконга Исследуйте реку, рукава и притоки Меконга, пройдите через джунгли, загляните в деревню и фруктовые сады, послушайте фольклорную музыку Начало: Отель

Общие лодки-сампаны, каналы, сады и ремесла. Здесь маршрут короче и проходит пешком и на лодке без автомобиля и конной повозки

Расписание: по договоренности с клиентом