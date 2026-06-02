Погрузитесь в аутентичный мир Южного Вьетнама.
Вас ждет круиз по великой реке, прогулки на лодках-сампанах по узким джунглям, знакомство с бытом ремесленников и дегустация тропических даров. Откройте для себя магию жизни на воде вдали от городской суеты!
Вас ждет круиз по великой реке, прогулки на лодках-сампанах по узким джунглям, знакомство с бытом ремесленников и дегустация тропических даров. Откройте для себя магию жизни на воде вдали от городской суеты!
Описание экскурсииЖивое погружение в «водную столицу» Вьетнама Путешествие туда где, вместо дорог струятся каналы, а жизнь подчинена ритму великой реки. Мы приглашаем вас оставить шумный Сайгон, чтобы увидеть страну изнутри: от колоритных ремесленных мастерских до тенистых фруктовых садов. Особенность этого пути в его подлинности — вы смените мощный катер на аутентичную деревянную лодку-сампан, чтобы проскользнуть по узким тропическим протокам, скрытым в тени кокосовых пальм, и прочувствовать настоящую экзотику Меконга. Вьетнам в его первозданном виде Мы проведем вас по самым знаковым точкам региона: вы познакомитесь с бытом местных фермеров на пасеках, попробуете свежайшие тропические фрукты под аккомпанемент народной музыки и прикоснетесь к духовному наследию в величественной пагоде Винь Чанг. Мы покажем быт местных жителей без декораций — так, как это было десятилетия назад. Это путешествие наполнено ароматами медового чая и искренними эмоциями, которые позволяют не просто увидеть Вьетнам, а по-настоящему прожить один день в его ритме. Важная информация:
- Маршрут: Хошимин → город Митхо → острова дельты Меконга → Хошимин.
- Длительность: полный день (около 8–9 часов).
- Транспорт: комфортабельный автомобиль, речной катер, конная повозка, традиционная лодка-сампан.
- Язык: сопровождение профессионального русскоговорящего гида.
- Особенности: аутентичные дегустации, живая музыка и полное погружение в сельский быт Вьетнама.
- Обед: в колоритном местном ресторане (оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прогулка на катере
- Посещение фруктового сада, осмотр пасеки
- Дегустация чая с медом
- Просмотр выступлений местных музыкантов
- Катание на конной повозке
- Поездка на деревянной лодке по узким каналам
- Знакомство с местным ремесленным производством
- Обед в местном ресторане
- Посещение змеиного питомника или пагоды Винь Чанг
Что включено
- Транспорта по программе
- Русскоговорящий гид
- Аренда джонки и лодок
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Питание - от 10$ за человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в 1-м районе Хошимина или заранее согласованная точка
Завершение: Ваш отель или заранее согласованная точка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
- Маршрут: Хошимин → город Митхо → острова дельты Меконга → Хошимин
- Длительность: полный день (около 8-9 часов)
- Транспорт: комфортабельный автомобиль, речной катер, конная повозка, традиционная лодка-сампан
- Язык: сопровождение профессионального русскоговорящего гида
- Особенности: аутентичные дегустации, живая музыка и полное погружение в сельский быт Вьетнама
- Обед: в колоритном местном ресторане (оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Это был действительно замечательный день! Огромное спасибо гиду Герману за такую душевную и познавательную экскурсию — он отлично знает историю Вьетнама, любит свою страну и умеет передать эту любовь гостям.
Программа
Программа
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В
Экскурсия оставила очень приятные впечатления! Большое спасибо организаторам и особенно Герману — было интересно, легко и очень душевно. По пути попробовали местные фрукты и сладости, увидели, как выращивают разные культуры, покатались по реке и заехали в красивую пагоду. Особенно понравилось, что всё проходило без навязчивых остановок ради покупок — просто наслаждались поездкой, узнавали новое о Вьетнаме и отлично провели день.
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М
Экскурсия очень понравилась — получилась спокойной, душевной, совсем не похожей на обычные туристические маршруты. Места невероятно атмосферные, людей почти нет, кажется, будто попадаешь в другую сторону Вьетнама. Большое спасибо гиду Лан: очень интересно было услышать о жизни страны от местного жителя, узнать больше о традициях и увидеть настоящую повседневную жизнь.
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А
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Герману — рассказал много интересных историй в том числе из своей жизни (гид — местный). Получилась очень насыщенная и разнообразная поездка: попробовали местные угощения, узнали много нового, покатались на лодке и просто отлично провели время. Спасибо!!
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А
Благодаря гиду узнали много интересного о Вьетнаме, его истории и культуре, а также получили массу положительных впечатлений от поездки. Отдельное спасибо за профессионализм, внимание и тёплое отношение — всё, что зависело от гида, было организовано на высшем уровне.
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Ф
Отличный вариант, чтобы отвлечься от города, насладиться природой дельты и увидеть, как живут местные жители вдали от туристических районов.
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Входит в следующие категории Хошимина
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