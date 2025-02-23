Насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Хошимина с профессиональным гидом и трансфером от отеля. Вы увидите знаменитый рынок, архитектурные шедевры французского периода и священные храмы. Отличный способ познакомиться с историей, культурой и атмосферой города за полдня.

Описание экскурсии Колорит и ритм города Экскурсия начинается с посещения рынка Бен Тхань — одного из самых известных и оживлённых рынков Хошимина. Здесь вы почувствуете атмосферу местной торговли, увидите разнообразие товаров и ощутите энтузиазм продавцов. Далее вы посетите Дворец Независимости с его роскошными залами, большим садом и секретными комнатами, где работал президент Вьетнама. Экскурсия также включает военные музеи, где представлены оружие, исторические экспозиции и реальные истории, отражающие боль и потери вьетнамского народа во время войны. Французское наследие и духовные места Вы увидите собор Сайгон Нотр-Дам, известный как «Сайгонский собор», и Центральное почтовое отделение, спроектированное Гюставом Эйфелем. Завершением маршрута станет Пагода Нефритового императора — одно из самых священных мест, где можно познакомиться с традициями азиатской культуры поклонения.

Услуги гида на русском языке

Транспорт с кондиционером

Бутилированная вода Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты

Чаевые гиду и водителю

Праздничные доплаты во Вьетнаме Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер от отеля Завершение: Трансфер до отеля Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.