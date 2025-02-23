Насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Хошимина с профессиональным гидом и трансфером от отеля. Вы увидите знаменитый рынок, архитектурные шедевры французского периода и священные храмы. Отличный способ познакомиться с историей, культурой и атмосферой города за полдня.
Описание экскурсииКолорит и ритм города Экскурсия начинается с посещения рынка Бен Тхань — одного из самых известных и оживлённых рынков Хошимина. Здесь вы почувствуете атмосферу местной торговли, увидите разнообразие товаров и ощутите энтузиазм продавцов. Далее вы посетите Дворец Независимости с его роскошными залами, большим садом и секретными комнатами, где работал президент Вьетнама. Экскурсия также включает военные музеи, где представлены оружие, исторические экспозиции и реальные истории, отражающие боль и потери вьетнамского народа во время войны. Французское наследие и духовные места Вы увидите собор Сайгон Нотр-Дам, известный как «Сайгонский собор», и Центральное почтовое отделение, спроектированное Гюставом Эйфелем. Завершением маршрута станет Пагода Нефритового императора — одно из самых священных мест, где можно познакомиться с традициями азиатской культуры поклонения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рынок Бен Тхань
- Дворец Независимости
- Военные музеи
- Собор Сайгон Нотр-Дам
- Центральное почтовое отделение
- Пагода Нефритового императора
Что включено
- Трансфер из районов 1, 3 и 4 и обратно
- Услуги гида на русском языке
- Транспорт с кондиционером
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Чаевые гиду и водителю
- Праздничные доплаты во Вьетнаме
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
У нас была превосходная экскурсия с гидом Киеном — он был внимательным, знающим и дружелюбным, уверенно проводя нас по достопримечательностям и истории Хошимина. Однозначно рекомендую 😃👍
З
Экскурсия была отлично организована и чётко спланирована по времени. Наш гид Хай оказался потрясающим — он прекрасно знал посещаемые места, местные традиции и ритуалы, подробно всё объяснял. Транспорт был чистым и хорошо кондиционированным.
М
Очень рекомендую этот тур. Джойс — замечательный гид: она ответила на все наши многочисленные вопросы и рассказала не только о местах, которые мы посещали, но и о том, как живут
А
Спайк — отличный гид с глубокими знаниями истории Хошимина
Входит в следующие категории Хошимина
Похожие экскурсии на «Главные достопримечательности Хошимина за полдня»
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Начните своё путешествие в Хошимин с комфортом и без стресса благодаря нашему индивидуальному трансферу из аэропорта с англоговорящим водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Завтра в 00:00
18 мая в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
Добраться до отеля или другого места города с комфортом
Начало: В аэропорту города Хошимин
18 мая в 07:00
19 мая в 07:00
$55 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Чудесное путешествие по Хошимину
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
18 мая в 15:30
19 мая в 15:30
от $290 за человека
Индивидуальная
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $100 за человека
$26 за экскурсию