6 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
6 дек в 15:30
7 дек в 15:30
от $256 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
6 дек в 07:00
7 дек в 07:00
от $90 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погулять по историческому центру города, шаг за шагом раскрывая его многовековое прошлое
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от $90 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор28 ноября 2024Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно Ка Мон!)
- ММаргарита26 августа 2024Остались довольны заказанной экскурсией по Хошимину, правда рекомендация для тех, кто планирует экскурсию прям в день прилета, хорошо оцените свои
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Центральное почтовое отделение»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Центральное почтовое отделение" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 256. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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