Центральное почтовое отделение – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральное почтовое отделение» в Хошимине на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Чудесное путешествие по Хошимину
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
6 дек в 15:30
7 дек в 15:30
от $256 за всё до 2 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
6 дек в 07:00
7 дек в 07:00
от $90 за всё до 2 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погулять по историческому центру города, шаг за шагом раскрывая его многовековое прошлое
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
от $90 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    28 ноября 2024
    Чудесное путешествие по Хошимину
    Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно Ка Мон!)
    Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано
  • М
    Маргарита
    26 августа 2024
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Остались довольны заказанной экскурсией по Хошимину, правда рекомендация для тех, кто планирует экскурсию прям в день прилета, хорошо оцените свои
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    силы, несмотря на то, что мы летели бизнес классом и имели возможность выспаться, благо рейс ночной, меня здорово клонило в сон к концу экскурсии, я поняла, что мы правильно выбрали именно краткую экскурсию, а не большую на 4 часа. Мы заранее уточнили возможность встретить нас в аэропорту, за дополнительную плату нас встретила Ирина с водителем, провела нам экскурсию, машина Минивен, достаточно приличная. Ирина как гид, интересно погружает вас в историю города, подает материал в удобной доходчивой форме, с остановками, выходами и осмотрами достопримечательностей. Часть экскурсии проходит на действующем Почтампе и на читальной улице(такой читальный зал в виде кафешек, где можно посидеть за столиками с чашечкой кофе и почитать интересную книгу, весьма атмосферное местечко с книжными магазинчиками. В целом для обзора и ознакомления с городом могу рекомендовать именно Ирину.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Центральное почтовое отделение»

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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Центральное почтовое отделение" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 256. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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