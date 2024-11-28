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силы, несмотря на то, что мы летели бизнес классом и имели возможность выспаться, благо рейс ночной, меня здорово клонило в сон к концу экскурсии, я поняла, что мы правильно выбрали именно краткую экскурсию, а не большую на 4 часа. Мы заранее уточнили возможность встретить нас в аэропорту, за дополнительную плату нас встретила Ирина с водителем, провела нам экскурсию, машина Минивен, достаточно приличная. Ирина как гид, интересно погружает вас в историю города, подает материал в удобной доходчивой форме, с остановками, выходами и осмотрами достопримечательностей. Часть экскурсии проходит на действующем Почтампе и на читальной улице(такой читальный зал в виде кафешек, где можно посидеть за столиками с чашечкой кофе и почитать интересную книгу, весьма атмосферное местечко с книжными магазинчиками. В целом для обзора и ознакомления с городом могу рекомендовать именно Ирину.