еë с теплотой и восторгом (а в таком возрасте им непросто угодить!).

С нами был великолепный гид Виктор (с ним же мы провели и следующий день на выездной экскурсии в дельту реки Меконг) - веселый, эрудированный, любящий свою страну - с ним мы погрузились в основные этапы истории Вьетнама, увидели великолепие буддийских храмов, изучили традиционные промыслы и узнали множество интересных фактов исторического, бытового и туристического характера.

Сама экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем в уютной атмосфере!!!

Однозначно рекомендую👍🏻