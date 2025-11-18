Мои заказы

Дворец Воссоединения – экскурсии в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Воссоединения» в Хошимине на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Музей жертв войны и Дворец Независимости
Пешая
2 часа
3 отзыва
Билеты
Начало: Кафе Trung Nguyên Legend, 12 Александр де Роудс, Б...
$10 за билет
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: Ежедневно в 8:00, 14:00
Завтра в 08:00
18 янв в 08:00
$150 за всё до 2 чел.
Главные достопримечательности Хошимина за полдня
На автобусе
4 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Начало: Трансфер от отеля
$26 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    18 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Хорошая экскурсия для знакомства с городом, гид хорошо владеет русским языком и знает материал. Спасибо!
  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Отличная экскурсия! Увидели город, ознакомились со всеми достопримечательностями (насколько это было возможно за несколько часов). Осмотрели музей, посвященный войне. Масса эмоций. Огромное спасибо организаторам и особенно господину Фуонгу (Федору) за душевное отношение. Однозначно рекомендую.
  • A
    ALEXANDRA
    22 июля 2025
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Нас встретил гид Чиен (Виктор) отличное знание истории и прекрасный русский язык. Очень комфортная интересная экскурсия по Хошимину. Рекомендую!
  • М
    Маргарита
    21 июня 2025
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Вся наша большая компания (11 человек, включая троих подростков и ребенка 8 лет) - в восторге от экскурсии!!! Дети вспоминают
    еë с теплотой и восторгом (а в таком возрасте им непросто угодить!).
    С нами был великолепный гид Виктор (с ним же мы провели и следующий день на выездной экскурсии в дельту реки Меконг) - веселый, эрудированный, любящий свою страну - с ним мы погрузились в основные этапы истории Вьетнама, увидели великолепие буддийских храмов, изучили традиционные промыслы и узнали множество интересных фактов исторического, бытового и туристического характера.
    Сама экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе с аккуратным водителем в уютной атмосфере!!!
    Однозначно рекомендую👍🏻

  • А
    Андрей
    30 мая 2025
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Экскурсия прошла на «Отлично».
    Гид Ирина встретила нас в аэропорту, за 4 часа показала нам основные достопримечательности Хошимина, профессионально рассказала об истории города и страны.
    После экскурсии нас отвезли в аэропорт, мы полетели дальше- на Фукуок.
    Все очень понравилось!
    Спасибо большое!
    Рекомендуем!
  • A
    Ananieva
    11 января 2025
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Спасибо. Все понравилось.
  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Спасибо. Все понравилось.
  • E
    Elena
    11 января 2025
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Спасибо. Все понравилось.
  • Е
    Елена
    23 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Прекрасный гид Виктор, увидели все самое важное за 4 часа
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
    Очень понравилась экскурсия. Гид довольно хорошо говорит на русском языке. Очень приятный и доброжелательный парень. Экскурсия была индивидуальная, все перемещения,
    проходили на комфортабельной машине с кондиционером. Гид отвечал на все наши вопросы. Большое спасибо нашему гиду за хорошую экскурсию по Хошимину.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Дворец Воссоединения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Музей жертв войны и Дворец Независимости;
  2. Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле;
  3. Главные достопримечательности Хошимина за полдня.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Оперный театр;
  3. Тоннели Ку Чи;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Дворец Воссоединения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 150. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Дворец Воссоединения», 19 ⭐ отзывов, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март