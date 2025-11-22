Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Исследуйте Хошимин с комфортом на джипе под открытым небом — утром или днём.



Вы увидите ключевые достопримечательности бывшего Сайгона, узнаете его непростую историю и почувствуете атмосферу города. 5 3 отзыва

TicketsS Ваш гид в Хошимине

Описание экскурсии Хошимин — история и символы города Отправляйтесь на экскурсию по Хошимину на джипе под открытым небом и с комфортом познакомьтесь с городом, который раньше назывался Сайгоном. Вы посетите ключевые достопримечательности и увидите Дворец воссоединения — символ важнейших событий в истории Вьетнама. Война и память Во время поездки вы услышите истории о войне во Вьетнаме и падении Сайгона, когда танк армии Северного Вьетнама прорвался через ворота резиденции президента Республики Вьетнам. Экскурсия продолжится в Музее жертв войны, где оружие, фотографии и документы рассказывают о военных событиях страны. Архитектура и городская жизнь Полюбуйтесь собором Нотр-Дам и Старым почтовым отделением, отражающими типичную архитектуру Сайгона. Прогуляйтесь по улицам «Донг Хой» и «Нгуен Хюэ», а затем посетите рынок Бен Тхань, где гид поможет вам с покупкой товаров.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец воссоединения

Музей жертв войны

Собор Нотр-Дам

Старое почтовое отделение

Улица Донг Хой

Улица Нгуен Хюэ

Рынок Бен Тхань Что включено Джип с открытым верхом

Трансфер из районов 1, 3 и 4 и обратно

Услуги гида

Напитки

Все входные билеты Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер из районов 1, 3 и 4 Завершение: Трансфер в районы 1, 3 и 4 Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.