Исследуйте Хошимин с комфортом на джипе под открытым небом — утром или днём.
Вы увидите ключевые достопримечательности бывшего Сайгона, узнаете его непростую историю и почувствуете атмосферу города.
Описание экскурсииХошимин — история и символы города Отправляйтесь на экскурсию по Хошимину на джипе под открытым небом и с комфортом познакомьтесь с городом, который раньше назывался Сайгоном. Вы посетите ключевые достопримечательности и увидите Дворец воссоединения — символ важнейших событий в истории Вьетнама. Война и память Во время поездки вы услышите истории о войне во Вьетнаме и падении Сайгона, когда танк армии Северного Вьетнама прорвался через ворота резиденции президента Республики Вьетнам. Экскурсия продолжится в Музее жертв войны, где оружие, фотографии и документы рассказывают о военных событиях страны. Архитектура и городская жизнь Полюбуйтесь собором Нотр-Дам и Старым почтовым отделением, отражающими типичную архитектуру Сайгона. Прогуляйтесь по улицам «Донг Хой» и «Нгуен Хюэ», а затем посетите рынок Бен Тхань, где гид поможет вам с покупкой товаров.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец воссоединения
- Музей жертв войны
- Собор Нотр-Дам
- Старое почтовое отделение
- Улица Донг Хой
- Улица Нгуен Хюэ
- Рынок Бен Тхань
Что включено
- Джип с открытым верхом
- Трансфер из районов 1, 3 и 4 и обратно
- Услуги гида
- Напитки
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из районов 1, 3 и 4
Завершение: Трансфер в районы 1, 3 и 4
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Наша гид Мими была весёлой и знающей. Обязательно бронируйте этот тур!
А
Наш гид и водитель помогли быстро и удобно посмотреть основные достопримечательности, а также показали несколько менее известных мест, что было особенно приятно. Отличный способ познакомиться с городом, который на первый взгляд может показаться хаотичным
М
Это был очень весёлый и интересный способ увидеть город. Наш гид Кент был приятным и хорошо разбирался в теме, а водитель — опытным и уверенным. У нас получилось насыщенное утро, и мы с удовольствием насладились прохладным пивом
