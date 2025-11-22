Мои заказы

Обзорный джип-тур по Сайгону и главным достопримечательностям

Исследуйте Хошимин с комфортом на джипе под открытым небом — утром или днём.

Вы увидите ключевые достопримечательности бывшего Сайгона, узнаете его непростую историю и почувствуете атмосферу города.
5
3 отзыва
Обзорный джип-тур по Сайгону и главным достопримечательностям
Обзорный джип-тур по Сайгону и главным достопримечательностям
Обзорный джип-тур по Сайгону и главным достопримечательностям

Описание экскурсии

Хошимин — история и символы города Отправляйтесь на экскурсию по Хошимину на джипе под открытым небом и с комфортом познакомьтесь с городом, который раньше назывался Сайгоном. Вы посетите ключевые достопримечательности и увидите Дворец воссоединения — символ важнейших событий в истории Вьетнама. Война и память Во время поездки вы услышите истории о войне во Вьетнаме и падении Сайгона, когда танк армии Северного Вьетнама прорвался через ворота резиденции президента Республики Вьетнам. Экскурсия продолжится в Музее жертв войны, где оружие, фотографии и документы рассказывают о военных событиях страны. Архитектура и городская жизнь Полюбуйтесь собором Нотр-Дам и Старым почтовым отделением, отражающими типичную архитектуру Сайгона. Прогуляйтесь по улицам «Донг Хой» и «Нгуен Хюэ», а затем посетите рынок Бен Тхань, где гид поможет вам с покупкой товаров.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец воссоединения
  • Музей жертв войны
  • Собор Нотр-Дам
  • Старое почтовое отделение
  • Улица Донг Хой
  • Улица Нгуен Хюэ
  • Рынок Бен Тхань
Что включено
  • Джип с открытым верхом
  • Трансфер из районов 1, 3 и 4 и обратно
  • Услуги гида
  • Напитки
  • Все входные билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из районов 1, 3 и 4
Завершение: Трансфер в районы 1, 3 и 4
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Наша гид Мими была весёлой и знающей. Обязательно бронируйте этот тур!
А
Наш гид и водитель помогли быстро и удобно посмотреть основные достопримечательности, а также показали несколько менее известных мест, что было особенно приятно. Отличный способ познакомиться с городом, который на первый взгляд может показаться хаотичным
М
Это был очень весёлый и интересный способ увидеть город. Наш гид Кент был приятным и хорошо разбирался в теме, а водитель — опытным и уверенным. У нас получилось насыщенное утро, и мы с удовольствием насладились прохладным пивом

Входит в следующие категории Хошимина

Похожие экскурсии на «Обзорный джип-тур по Сайгону и главным достопримечательностям»

Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
139 отзывов
Индивидуальная
Многоликий Сайгон
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 07:00
24 мая в 07:00
от $146 за человека
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: Ежедневно в 8:00, 14:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 2 чел.
Огни ночного Сайгона
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Огни ночного Сайгона
Оценить темперамент и ритм Хошимина на вечерней прогулке
Завтра в 16:00
24 мая в 16:00
от $250 за человека
Веганская пешеходная экскурсия по нетуристическому Сайгону
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Веганская пешеходная экскурсия по нетуристическому Сайгону
Начало: КМ9Р+Х63 Район 1, Хошимин, Вьетнам
$119 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хошимине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хошимине
$71 за человека