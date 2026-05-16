Проведите незабываемый вечер на борту круизного лайнера Elite of Saigon, наслаждаясь ужином и панорамами ночного Хошимина. Вас ждёт выбор формата ужина и насыщенная развлекательная программа. Идеальное сочетание гастрономии, музыки и городских огней.
Описание экскурсииВечер на борту Elite of Saigon Поднимитесь на борт круизного лайнера Elite of Saigon и отправьтесь в вечернее путешествие по реке, любуясь сверкающими небоскрёбами Хошимина и оживлённым берегом. Выберите формат ужина по своему вкусу — шведский стол премиум-класса с живой атмосферой или элегантное комплексное меню в западном стиле для спокойного вечера. Музыка, шоу и панорамы города После ужина поднимитесь на открытую смотровую площадку, чтобы сделать фото на фоне знаковых зданий города и насладиться живыми музыкальными выступлениями, энергичными танцевальными шоу и диджейскими сетами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Сайгона
- Городской пейзаж
Что включено
- Круиз на лайнере
- Мини-фейерверк по вечерам в выходные
- Живые выступления музыкальных групп и диджейские сеты
- Ужин (комплексное меню в западном стиле)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Нгуен Тат Тхань, 5, район 4, Хошимин
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
