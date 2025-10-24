Билет на борт
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
«Наслаждаясь вечерней прохладой от Сайгона, за два с половиной часа вы рассмотрите визитные карточки Хошимина в эффектной подсветке, попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни и посмотрите шоу народных танцев»
Завтра в 19:00
15 янв в 19:00
от $130 за всё до 10 чел.
Билеты
Бамбуковый цирк во Вьетнаме: шоу «À Ô» в Сайгонском оперном театре
Начало: Конг Чыонг Лам Шон, 07, Бен Нге, округ 1, Хошимин
«Шоу «À Ô» — деревня и город Вдохновлённое очарованием южновьетнамской культуры, шоу «À Ô» представляет контрастный портрет деревни и города, переход от мирной жизни к бурной урбанизации»
$32 за билет
Билеты
A O Шоу
Начало: По договоренности с клиентом
«Предлагаем посетить, А О шоу в оперном театре Хошимина, с понедельника по пятницу начало шоу в 18–00 в выходные в 12–00 Шоу, не каждый день»
Расписание: начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00
15 янв в 09:00
16 янв в 09:00
$45 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир24 октября 2025Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на кораблеДата посещения: 23 октября 2025!!!!!!
- ЮЮлия2 января 2026Машина хорошая, вода была. Был с нами на корабле все время. Очень внимательный. Веселый. сама экскурсия впечатлила. Особенно ужин. Это что то с чем то. Всем туда!!!!
- ТТатьяна1 января 2026Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
- JJULI27 декабря 2025Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести своё, но сервисные сборы
- ЕЕлена14 декабря 2025Отлично провели время! Виктор СУПЕР!!! Рекомендую 👍
- ООксана29 ноября 2025Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной по городу, он много
- ААлексей15 ноября 2025Водная прогулка длилась около 1,5 часов, на борту был предложен отличный шведский стол (от запеченных устриц до десертов). Вино и
- ААЛЕКСАНДР29 октября 2025Круиз по реке Сайгон прошёл хорошо,всё понравилось,было весело,романтично…. такого ещё в моей жизни не было
- ССергей28 октября 20251. Удобно, что имеется трансфер от отеля и обратно, по дороге гид рассказывает про основные достопримечательности города с отсылками к
- ООлег27 октября 2025Экскурсия отлично организована Виктором (Chien). Забрал нас из отеля точно в оговоренное время. Аккуратно доставил на пирс. Экскурсия была организована
