Посетите невероятные шоу в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Хошимине на русском языке, цены от $32. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
2.5 часа
35 отзывов
Билет на борт
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
«Наслаждаясь вечерней прохладой от Сайгона, за два с половиной часа вы рассмотрите визитные карточки Хошимина в эффектной подсветке, попробуете блюда традиционной вьетнамской кухни и посмотрите шоу народных танцев»
Завтра в 19:00
15 янв в 19:00
от $130 за всё до 10 чел.
Бамбуковый цирк во Вьетнаме: шоу «À Ô» в Сайгонском оперном театре
1 час
4 отзыва
Билеты
Бамбуковый цирк во Вьетнаме: шоу «À Ô» в Сайгонском оперном театре
Начало: Конг Чыонг Лам Шон, 07, Бен Нге, округ 1, Хошимин
«Шоу «À Ô» — деревня и город Вдохновлённое очарованием южновьетнамской культуры, шоу «À Ô» представляет контрастный портрет деревни и города, переход от мирной жизни к бурной урбанизации»
$32 за билет
A O Шоу
1 час
Билеты
A O Шоу
Начало: По договоренности с клиентом
«Предлагаем посетить, А О шоу в оперном театре Хошимина, с понедельника по пятницу начало шоу в 18–00 в выходные в 12–00 Шоу, не каждый день»
Расписание: начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00
15 янв в 09:00
16 янв в 09:00
$45 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    24 октября 2025
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Дата посещения: 23 октября 2025
    !!!!!!
  • Ю
    Юлия
    2 января 2026
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Машина хорошая, вода была. Был с нами на корабле все время. Очень внимательный. Веселый. сама экскурсия впечатлила. Особенно ужин. Это что то с чем то. Всем туда!!!!
    Машина хорошая, вода была. Был с нами на корабле все время. Очень внимательный. Веселый. сама экскурсия впечатлила. Особенно ужин. Это что то с чем то. Всем туда!!!!
  • Т
    Татьяна
    1 января 2026
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
    Прекрасно проведёное время. Отличный ужин. Крутой гид.
  • J
    JULI
    27 декабря 2025
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести своё, но сервисные сборы
    будут как пол бутылки местного, но виноградник им завезли французы, вино не уступит по вкусу никакому). Виктор рассказывал нам историю и много интересных фактов. Стол был в первой линии от сцены😁 программа классная, вас пригласят поучаствовать и сфотографироваться. Виды потрясающие.
    Для наших заметка: алкоголь свой все рано возьмите безпалева) на втором ярусе корабля, после концертов и стола, когда корабль развернется, можно шлифануть под звуки скрипки, никто не заметит🤘🏻😆 бокал предусмотрительно зацепите с собой с первого этажа. Короче супер! Виктор прекрасно говорит на русском языке и сам как человек очень интересный, культурный и внимательный! Трансфер до корабля с кондиционером и водой. Нас забрали из отеля и туда же отвезли обратно. Отлично провели время! Стоит того)

    Кухня вкусная, обновляют постоянно, морепродукты, мясо, салаты, фрукты и т. п. вино тоже вкусное (можно принести своё, но сервисные сборы
  • Е
    Елена
    14 декабря 2025
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Отлично провели время! Виктор СУПЕР!!! Рекомендую 👍
    Отлично провели время! Виктор СУПЕР!!! Рекомендую 👍
  • О
    Оксана
    29 ноября 2025
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной по городу, он много
    нам рассказал об истории возникновения Сайгона, основных достопримечательностях, а также стойкости и независимости вьетнамского народа в борьбе с французами и американцам. Вечером он заехал за нами, чтобы посмотреть Хошимин вечерний с воды. Название полностью оправдывает этот тур - был шикарный шведский стол на корабле, шоу в национальном стиле и потом дискотека. Можно ходить по кораблю и любоваться видами ночного Сайгона с палубы. По ходу круиза он также рядом и может ответить на все вопросы.

    Так получилось, что с гидом, которого по русски называют Виктор мы познакомились ещё утром на обзорной по городу, он много
  • А
    Алексей
    15 ноября 2025
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Водная прогулка длилась около 1,5 часов, на борту был предложен отличный шведский стол (от запеченных устриц до десертов). Вино и
    другие напитки, кроме компота, за дополнительную плату (достаточно комфортную, на мой взгляд - например, неплохое вьетнамское вино около 2000 руб. за бутылку). Виды действительно классные, особенно в ближе к началу, когда корабль приближается к мосту с подсветкой, дальше менее интересно. Музыканты играли музыку на национальных инструментах, можно сделать красивые видео для воспоминаний.

    Гид Виктор встретил нас в гостинице и отвез на минивэне к причалу, а потом сопровождал на борту (был на верхней палубе, куда мы выходили в перерывах между едой). Он отлично владеет русским языком и в целом интересно рассказывает, на следующий день также с этим гидом гуляли по Хошимину. Но, возможно, самостоятельным туристам именно для данной экскурсии сопровождение гида не потребуются, т. к. билеты на эти туры по реке продаются в интернете

    Водная прогулка длилась около 1,5 часов, на борту был предложен отличный шведский стол (от запеченных устриц до десертов). Вино и
  • А
    АЛЕКСАНДР
    29 октября 2025
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Круиз по реке Сайгон прошёл хорошо,всё понравилось,было весело,романтично…. такого ещё в моей жизни не было
  • С
    Сергей
    28 октября 2025
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    1. Удобно, что имеется трансфер от отеля и обратно, по дороге гид рассказывает про основные достопримечательности города с отсылками к
    историческим данным. Очень интересно!
    2. Касательно самой экскурсии на корабле - очень много еды и относительно недорогие напитки, внутри довольно весело, поскольку постоянно выступают артисты. С воды центр города очень красивый, но не особо близко к кораблю и в основном корабль ходит мимо порта и полуострова, на котором стоит часть города.
    В целом рекомендую экскурсию, если первый раз в Хошимине, но постояльцам города она будет неинтересна.

  • О
    Олег
    27 октября 2025
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Экскурсия отлично организована Виктором (Chien). Забрал нас из отеля точно в оговоренное время. Аккуратно доставил на пирс. Экскурсия была организована
    на лучшем корабле - Принцесса Индокитая.
    Столик забронирован рядом с эстрадой. Отличное много жанровое шоу, огромный выбор вкусной еды.
    Достойный ассортимент спиртных и безалкогольных напитков по конкурентным ценам.
    Виктор хорошо знает историю Вьетнама и Хошимина. Всегда ненавязчиво оказывался рядом в нужный момент. Особую теплоту в общение добавило то, что он учился в Беларуси (г. Витебск) и мы тоже из Беларуси. Огромное спасибо за проведённый вечер!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле;
  2. Бамбуковый цирк во Вьетнаме: шоу «À Ô» в Сайгонском оперном театре;
  3. A O Шоу.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Оперный театр;
  3. Набережная;
  4. Тоннели Ку Чи.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 130. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Билеты на шоу», 39 ⭐ отзывов, цены от $32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март